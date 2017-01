Ancine apoia participação brasileira no exterior

00:41 · 30.01.2017

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) irá apoiar, em janeiro e fevereiro, a participação de dez obras audiovisuais brasileiras em festivais internacionais na Holanda, França e Estados Unidos. A ajuda vem do Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios e Workshops Internacionais, que concede auxílios diversos dependendo da classificação de cada evento: apoio A - confecção de cópia legendada, envio de cópia e apoio financeiro; B - envio de cópia e apoio financeiro; C - envio de cópia.

Festival Internacional de Cinema de Roterdã (IFFR), que está sendo realizado até 5 de fevereiro, na Holanda, a Ancine concedeu apoio a cinco projetos: António Um Dois Três, de Leonardo Mouramateus, coprodução Brasil-Portugal; Elon não acredita na morte, de Ricardo Alves Jr; Corpo Elétrico, de Marcelo Caetano; Pela Janela, de Caroline Leone, todos participando da mostra Bright Future, e Arábia, de Affonso Uchoa e João Dumas, na competição oficial Hivos Tiger Award. Confira a programação completa do evento . O IFFR conta também com o CineMart, mercado internacional de coprodução para filmes independentes, em que o filme O Centro da Terra, de Gabriel Mascaro, participa com apoio da Ancine.

Festival Internacional de Curtas de Clermont-Ferrand, que ocorre de 3 a 11 de fevereiro, na França, a Ancine apoia a participação de três filmes: Deusa, de Bruna Callegari, Estado itinerante, de Ana Carolina Soares (ambos na competição oficial), e Caminho dos Gigantes, de Alois di Leo, na mostra Young Audience. Confira a lista completa com os filmes em exibição no festival.

No dia 19 de janeiro, teve início o Festival Internacional de Cinema de Sundance, nos Estados Unidos, com a presença do longa Não Devore Meu Coração, de Felipe Bragança. A produção do filme recebeu apoio da Ancine para participar do evento, que seguiu até o dia 29 de janeiro.

Saiba mais

O Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios e Workshops Internacionais concede subsídios diversos a projetos audiovisuais convidados para 35 laboratórios ou workshops no exterior e a filmes oficialmente convidados para 95 festivais internacionais. As regras para a concessão do apoio estão dispostas no regulamento do programa. Mais informações podem ser conseguidas pelo e-mail programa.apoio@ancine.gov.br.