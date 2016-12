11ª edição do Festival Curta Canoa divulga premiados

08:47 · 22.12.2016

Premiados do XI Curta Canoa na Cerimônia de Encerramento do evento

O Festival Curta Canoa se despediu, na noite da última terça-feira, 20, da Praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no Litoral Leste do Estado. Foram seis dias de programação com oficinas, seminários e exibições de longas-metragens, além da Mostra Competitiva de Curtas e a Mostra Bons Ventos, só com cineastas locais.

Na ocasião, foram divulgados os vencedores da Mostra Competitiva, do qual participaram 42 filmes em curtas-metragens de 16 estados brasileiros. A escolha foi feita por júri formado pelo presidente da Associação Brasileira de Autores e Roteiristas, Di Moretti; pelo professor universitário, escritor e diretor, Bertrand Lira; e pelo diretor e produtor, Estevan Silveira.Os vencedores por categoria foram:

MELHOR FOTOGRAFIA

Bruno Sales

Filme: Ilha (PB)

MELHOR TRILHA ORIGINAL

Lívio Tratenber

Filme: Scholles - Sementes da Cor (RS)

MELHOR DIREÇAO DE ARTE

Bruno Autran

Filme: Museu das Pequenas Lembranças (SP)

MELHOR ATOR

André Campos

Filme: Os Olhos de Arthur (CE)

MELHOR ATRIZ

Denise Weinberg

Filme: A Página (SP)

MELHOR DIREÇÃO

Pedro Paulo de Andrade (SP)

Filme: Hospital da Memória

MELHOR ROTEIRO:

Pedro Paulo de Andrade (SP)

Filme: Hospital da Memória

MELHOR ANIMAÇÃO

Douglas Ferreira (SP)

Filme: A Fuga

MELHOR FICÇÃO

Filme: Ilha

Ismael Gomes (PB)

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Filme: Abissal

Arthur Leite (CE)

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI ofertado pela Cia Rio que irá disponibilizar o valor de R$ 6 mil em equipamentos para o vencedor:

filme: Ilha

Ismael Moura (PB)