Olhares pequeninos na telona

00:00 · 17.07.2018 por Diego Barbosa - Repórter

Não se trata apenas de colocar crianças em frente à telona e fazer com que fiquem entretidas. O desafio é, sobretudo, incentivar nelas o gosto por acompanhar narrativas que vão ao encontro de suas próprias realidades, mantendo a aura de diversão e alegria intrínseca à experiência da sala de cinema. Esse é o princípio seguido pela Mostra comKids, que estreia nesta quinta-feira (19) e segue até 29 de julho na Caixa Cultural Fortaleza.

O projeto chega em um momento oportuno - mês de férias escolares -, abrindo espaço para os pequenos terem contato com outros saberes. No total, 22 curtas-metragens serão exibidos gratuitamente ao público em 16 sessões, contemplando trabalhos de diferentes países.

Junto ao Brasil, unem-se filmes argentinos, colombianos e uruguaios, mistura latina que não deixa a desejar no que toca aos temas escolhidos - desde questões sobre família e cidadania até identidade e gênero, o leque é extenso.

"Acreditamos que o projeto tem um diferencial frente ao que normalmente vem sendo produzido e veiculado para as crianças", avalia Osiel Gomes, sócio-diretor da Invento Produções, empresa responsável pela iniciativa.

"Não é uma mostra que se distancia da realidade, abordando dilemas contemporâneos como forma de o público criar seus próprios universos, ao mesmo tempo em que foge da onda de popularização do grotesco que temos observado em produções infantis atuais na busca por audiência", contextualiza.

Divisão

Para isso, quatro faixas da programação - Pipoca, Pipa, Pingue-Pongue e Bambolê, todas com ao menos uma sessão com audiodescrição - segmentam os conteúdos exibidos dentro de faixas etárias específicas, valorizando o lúdico e a aprendizagem através de um recorte geracional.

As duas primeiras são voltadas aos menores, com até seis anos de idade; as demais, direcionadas para crianças de sete a adolescentes de 14 anos.

Entre os destaques, Osiel cita o curta brasileiro "Ba", assinado por Leandro Tadashi, que aborda a convivência entre avó e neto quando a senhora vai morar na casa do garoto; e "Aquitã, o indiozinho", dirigido por Frata Soares, animação cujo roteiro trata das diferentes faces do medo na infância, a fim de contribuir para o entendimento e desmistificação do mesmo.

Reforçando o apelo educativo da proposta, a ação ainda empreenderá oficinas formativas gratuitas para crianças de seis a 14 anos, ampliando o raio de alcance do conteúdo exibido na tela e fomentando o gosto pelo fazer audiovisual.

Os encontros acontecem no dia 21, de 14h às 18h, e 22, das 14h30 às 17h30. O primeiro terá como tema "Gravando Histórias de Livros", na qual os participantes serão convidados, a partir da leitura de um livro e exibição de um filme, a realizar um pequeno exercício de gravação audiovisual

Já o segundo, "Game comKids", possibilitará aos miúdos brincarem de um jogo de tabuleiro sobre conteúdos presentes nos curta assistidos.

Cada oficina é limitada a 30 crianças e a inscrição pode ser feita pelo e-mail inventocult@gmail.Com até dia 19. Segundo Osiel, "essas ações mostram a importância de se utilizar formatos educativos, como debates e oficinas, para um maior conhecimento infantil sobre audiovisual".

Reverberação

É a primeira vez que a Mostra comKids se realizará em Fortaleza. Originalmente, o projeto tem direção geral e editorial de Beth Carmona - nome que trouxe ao público programas como "Castelo Rá-Tim-Bum" e a série "Confissões de adolescente" - e desde 2009 realiza-se apenas em São Paulo, dentro de um movimento que reúne e articula setores de mídia e cultura para a infância e adolescência no Brasil e em países ibero-americanos.

Com o esforço de Osiel Gomes e da turma da Invento Produções, a iniciativa finalmente chegou à capital cearense, embora sob configuração própria. Por aqui, o foco recairá somente em produções latino-americanas - ao invés das também ibéricas, como ocorre com o projeto-sede - e aproveitará títulos exibidos na comKids paulista em 2017.

"O fato de a ação estar há muito tempo na ativa é louvável, especialmente por ter conseguido reverberar o trabalho para outro Estado", comemora o profissional. "Isso é uma graça porque, assim, a programação consegue abarcar outras crianças".

Falando nelas, na lista de grupos confirmados para assistirem aos curtas já constam a Associação Peter Pan, Casa de Apoio Sol Nascente e Escola Vidança, além de outros que lidam diretamente com gente de pouca idade. Turminhas inquietas para explorar um cinema em formato pequenino, mas agigantado por passos firmes dados no setor.



No alto, o curta "Que medo! - Aquitã, o Indiozinho"; acima, a animação "Macacada", dois dos filmes selecionados para a mostra em Fortaleza

Programação

Dia 19/07

15h - Programação Pipoca (até 6 anos) *Com audiodescrição

• "Lendas Animadas - O Jabuti e a fruta", 5' (Brasil)

• "Ba", 13'57" (Brasil)

• "Amigos - amor no carrossel", 11', (Argentina)

• "Guilhermina e Candelario - Quiero ser yo", 12' (Colômbia)

• "Que medo! Aquitã o indiozinho", 4'15" (Brasil)

17h - Programação Pingue Pongue (até 14 anos)

• "Meninos e reis", 16'01" (Brasil)

• "A culpa é do Neymar", 10'47" (Brasil)

• "Um ano novo danado de bom", 18'16" (Brasil)

• "Caminho dos Gigantes", 11'53" (Brasil)

20/07

15h - Programação Pipa (até 6 anos) *Com audiodescrição

• "Vamos nessa? Brincando no Quintal", 15'26" (Argentina)

• "Eric acorde", 7'43" (Brasil)

• "Macacada", 4'06" (Brasil)

• "A cor da água", 5'32" (Uruguai)

• "Meia lua e as noites mágicas", 14'54" (Argentina)

• "Que medo - Hugo o monstro", 4'09" (Brasil)

• "Fim da fila", 2'47" (Brasil)

• "Ninja", 3'44" (Brasil)

17h - Programação Bambolê (até 14 anos)

• "Chatarra", 4'51" (Uruguai)

• "Procura-se", 12'35" (Brasil)

• "O samba daqui", 15'01" (Brasil)

• "Juro que vi - Boto", 12'47" (Brasil)

• "Delícias Asquerosas - Carrapato Mutante", 8' (Colômbia)

21/07

14 às 17h - Oficina Gravando Histórias de Livros

15h - Programação Pipoca (até 6 anos) - Mesma programação do dia 19/07

17h - Programação Pingue Pongue (até 14 anos) - A mesma programação do dia 19/07

22/07

14h às 17h - Oficina Game comKids

15h - Programação Pipa (até 6 anos) - Mesma programação do dia 20/07

17h - Programação Bambolê (até 14 anos) - Mesma programação do dia 20/07

Mais informações

Mostra comKids - Edição Fortaleza. De 19 a 22 e de 26 a 29 de julho, com sessões às 15h e 17h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema).

Entrada gratuita, com distribuição de senhas uma hora antes.

Contato: (85) 3453.2770.

Programação completa em caixacultural.com.br