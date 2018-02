Olhar e pensar o real

00:00 · 24.02.2018

Ao perceber que podia ser mais do que uma plataforma de exibição, a Netflix se tornou também uma poderosa máquina de produções originais, quebrando as barreiras da internet e chegando às grandes premiações de cinema, como o Festival de Cannes e o Oscar. Esse ano, dois longas-metragens originais concorrem na categoria de melhor documentário, com duas propostas diferentes para discutir o mundo real.

Realizado pelo ciclista amador Bryan Fogel, o documentário "Ícaro" é fruto de uma extensa investigação sobre o polêmico esquema de doping dos esportistas russos, que culminou na suspensão de atletas das Olimpíadas de 2016. O objetivo inicial de Fogel é mostrar como os exames de antidoping podem ser burlados facilmente. Para isso, ele se submete a uma série de tratamentos, orientado pelo médico Grigory Rodchenkov, diretor de laboratório da Agência Mundial de Antidoping de Moscou.

> Efeito Oscar e a busca pela representatividade

> Sobre o ato de filmar

Ao perceber que essa não é a história mais importante para contar, Fogel aceita bem os novos caminhos que se abrem para o documentário. Carismático, Rodchenkov começa a falar demais para Fogel e essas informações privilegiadas colocam os dois em uma situação inesperada, onde as grandes empresas e, claro, o governo russo buscam silenciar o lado podre do atletismo. Fogel faz um trabalho conciso de ambientar o lado histórico do caso, enquanto investiga os desdobramentos a partir do olhar de Rodchenkov, que se torna inimigo público.

Denúncia

Em duas horas de projeção, Fogel imerge o público em um cenário pavoroso de corrupção, onde o poder governamental ainda é mais forte do que inúmeras provas que desmantelam a ética de esportistas, médicos, políticos e empresários. Não é apenas a ambição de ter o melhor time de atletas, mas principalmente fazer com que uma nação se orgulhe pelos heróis que superam obstáculos e conquistam prêmios em grandes competições mundiais.

Algumas cenas parecem ensaiadas demais, o que destoa das oportunidades inesperadas que surgem para o filme. Ainda assim, é uma obra que faz um diagnóstico da corrupção, mostrando-a como arma letal e sem salvação. Há um cinismo doentio das autoridades sedentas pelo poder, onde os conceitos de ética se subverteram a muito tempo. E tudo isso acontece na cara da população. As autoridades continuam impunes e a Rússia está pronta para sediar a Copa do Mundo de 2018.

Se Fogel faz um bom trabalho de denúncia tanto na forma quanto no conteúdo de "Ícaro", o documentário "Strong Island", também indicado ao Oscar, não impressiona muito. Por meio do relato pessoal, o diretor Yance Ford expõe a morte violenta de seu irmão, claramente motivada por questões racistas. Ford volta no tempo para contar a trajetória de sua família, expondo as questões que envolvem a intolerância racial. Não deixa de ser uma iniciativa importante, mas o principal problema de "Strong Island" reside na ausência de uma identidade narrativa.

O longa parece preguiçoso demais, se restringindo a entrevistas formais e arquivos pessoais para ambientar toda a problemática que deseja desenvolver. Os documentários têm se tornado cada vez mais espaços de potencialização entre forma e conteúdo, alcançando novos panoramas de linguagem enquanto discorrem sobre temáticas delicadas.

Basta ver, por exemplo, o extraordinário trabalho de Joshua Oppenheimer em "O Ato de Matar" (2012) e "O Peso do Silêncio" (2014), que coloca a forma documental em outro nível de relato.

O principal acerto da Netflix é justamente dar oportunidade de existência a esses dois filmes urgentes, que talvez se perdessem nas salas comerciais e não tivessem a mesma visibilidade que estão tendo nessa temporada de premiações. É o momento perfeito para premiar "Ícaro", mas é uma categoria difícil de prever.

Vale ressaltar também que outra produção original da Netflix foi lembrada pela Academia. O drama histórico "Mudbound - Lágrimas sobre o Mississipi", da diretora Dee Rees, recebeu quatro indicações: roteiro adaptado, fotografia, canção original e atriz coadjuvante para Mary J. Blige. A trama também discute as relações entre brancos e negros.

Prestígio

A Academia concedeu um tardio Oscar honorário à cineasta belga Agnès Varda pela contribuição inestimável para o cinema mundial. Aos 89 anos, Varda também compete com o documentário "Visages, Villages" que, segundo recente entrevista ao O Globo, deve ser seu último trabalho para o cinema. Única mulher da Nouvelle Vague, a realizadora lendária tem mais de 50 trabalhos, sendo destaque ainda na produção de videoinstalações exibidas em galerias e museus. É incompreensível que só agora a Academia lembre de sua importância.

Em "Visages, Villages", Varda divide a direção com o artista urbano JR. Os dois partem em uma jornada pelo interior da França, questionando as imagens fotográficas e cinematográficas por meio da composição e exibição das mesmas. A empatia desenvolvida entre os dois faz deste um documentário mais pop e acessível a um público médio, enquanto questiona o espaço da imagem na arte contemporânea.

É um filme que também fala sobre resistência e memória. Durante a viagem, os diretores conhecem diversas pessoas que compartilham suas histórias simples e depois se transformam em imensos painéis fotográficos como forma de ocupação e registro de espaços urbanos. Nesse diário de viagem, vemos Varda mais apaixonada do que nunca pelo cinema e seus modos de produção, uma artista que até o fim de seus dias vai discutir a construção da imagem de forma provocadora.

É possível que a Academia, dentro de tantos contornos desse filme e da carreira de Varda, premie a diretora nessa edição. Se acontecer, vai ser um momento emocionante para a cinematografia mundial ver uma mulher desse quilate ser reconhecida publicamente não pelo seu melhor filme, mas por sua relevância.

Completando os indicados a melhor documentário estão "Abacus: Pequeno o Bastante para Condenar", que evidencia a sempre necessária questão da imigração nos Estados Unidos, e "Últimos Homens em Aleppo", produção árabe sobre os Capacetes Brancos, voluntários que prestam socorros nos conflitos da Síria.

O enfrentamento da guerra e a tristeza de suas consequências são exploradas em um documentário extremamente humano e doloroso, sem descambar para o sensacionalismo, e que pode surpreender na premiação do Oscar. (DB)