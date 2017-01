Olha quem está falando

00:00 · 13.01.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

Em determinados espaços de tempo, lendas urbanas costumam percorrer o imaginário da sociedade com uma velocidade sem igual. Essas histórias são banhadas de caráter sensacionalista e se espalham independentemente da tecnologia predominante. Seja pela forma oral, pelas brechas da imprensa ou, em um caso mais recente e habitual, as redes sociais, esse tipo de folclore moderno consegue provocar comoção e, claro, assustar.

Para o pesquisador e folclorista norte-americano Jan Harold Brunvand, em sua publicação "Encyclopedia of Urban Legends", já na virada do milênio, as lendas urbanas migraram em larga escala de uma tradição oral de folclore para um universo de cultura pop, onde se tornaram "estereotipadas, padronizadas, exploradas, comercializadas e repaginadas".

A literatura sobre o tema é reconhecidamente farta e envolve uma dedicada rede de pesquisadores no meio acadêmico. A tese "Lendas Urbanas na Internet: entre a ordem do discurso e o acontecimento enunciativo", de Carlos Renato Lopes, é exemplo a ser indicado na área.

Atualmente professor adjunto III do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em seu estudo ele explora o gênero dentro de uma perspectiva discursiva e propõe a reflexão de que as lendas urbanas são geradas no seio da vida cotidiana.

Lopes aponta que uma intuitiva ideia sobre lendas urbanas pode ser formulada nos seguintes termos e perspectivas: "são histórias que envolvem elementos ou situações banais do cotidiano, mas que por seu caráter inusitado, ou em muitos casos absurdo, provavelmente não aconteceram. No entanto, são contadas como se tivessem de fato acontecido, não diretamente a seus narradores, mas a alguém por eles conhecido ou a eles ligado".

Realidade

Essa observação pode ser contemplada no dia a dia, quando um conhecido nos conta, ou compartilha na internet, por exemplo, que um grupo de palhaços está atacando pessoas na rua.

Essa recente onda de boatos assolou o segundo semestre de 2016 (claro, a construção das lendas é cíclica e pode ocorrer em diferentes tempos) e tomou as páginas de reconhecidos veículos jornalísticos.

Após as aparições destes "palhaços sinistros" nos Estados Unidos e Inglaterra, moradores de cidades brasileiras passaram também a relatar nas redes sociais terem visto pessoas vestidas de palhaço. Na guerra pelo clique fácil que assolou o jornalismo produzido na rede, o tema foi um deleite. Notícias davam conta de "alertas" para que alguns lugares fossem evitados e até um evento foi criado para "caçar" os tais palhaços em Osasco, na Grande São Paulo.

Neste ambiente virtual onde nem tudo é o que parece, a velocidade da difusão de notícias (verídicas ou não) torna-se o espaço perfeito para as lendas urbanas.

Até um termo já foi cunhado para esse tipo de prática. Uma história falsa difundida virtualmente é chamada de "hoax", verbo em inglês que significa "pregar uma peça".

Quanto mais pessoas se identificarem com o conteúdo de uma lenda urbana, mais eficaz será sua difusão. Dessa forma, inexiste melhor forma de convencer os incautos que não seja pelo medo. A indústria e o mercado estão, há décadas, de olho neste filão. Seja na forma de sofrer ataques ou se aproveitar destes fatos economicamente.

No primeiro grupo estão empresas e serviços que sofrem com esse tipo de narrativa compartilhada. Desde a "carne de minhoca" de uma famosa rede de fast-food ao boneco assassino do personagem Fofão.

Este último, ao lado da boneca da Xuxa, teriam tocado o terror na década de 1980 com uma série de ataque a inocentes crianças. Para piorar a situação, ao girar discos da apresentadora ao contrário, mensagens satânicas podiam ser ouvidas.

Já no segundo escalão, por exemplo, está a indústria cinematográfica. Uma destas lendas urbanas, a ideia de inocentes bonecos serem sinônimo de morte e horror, vêm oxigenando a cabeça de roteiristas e produtores ao longo das décadas.

O ícone desta turma de feiosos assassinos é, sem dúvida, o controverso Chucky. A franquia do "Brinquedo Assassino" ("Child's Play") completa no próximo ano três décadas de atividade e um novo filme está engatilhado para 2017. As lendas urbanas, além de divertirem ou assustar, também conferem um bom troco aos donos do dinheiro.