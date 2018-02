O velho e o moço

00:00 · 22.02.2018 por Felipe Gurgel - Repórter

A saída de cena do quarteto Los Hermanos (RJ), há 11 anos, foi a deixa para que o cenário da música brasileira comportasse uma série de grupos menores, meio poéticos, meio "solares", posteriormente. Essa estética abarcou o trabalho de nomes como Marcelo Jeneci (SP), Móveis Coloniais de Acaju (DF) e Cícero (RJ). O público nacional que consumia essa produção também passou a escutar, a partir do cenário indie norte americano, bandas como Beirut (a formação chegou a figurar como atração principal de grandes festivais brasileiros, a exemplo do Coquetel Molotov/PE, em 2009).

Desse mesmo barco, os paulistas da banda Homens de Melo lançam o single "Ponta de Faca", uma prévia de seu primeiro álbum, previsto para ser lançado ainda este ano. E em paralelo, os cearenses do Capotes Pretos na Terra Marfim encerraram uma trajetória de cinco anos.

Formado por Zéis, Freddy Costa, Eudenia Barros, Marcelo Freitas e Artur Guidugli, o grupo local anunciou seu término ainda antes do Carnaval, no último dia 7. Ao lado de referências como o trabalho solo de Caio Castelo, a formação do Capotes encontrou diálogo com o público que se alinhava às carreiras de Jeneci a Beirut.

De São José dos Campos, interior de São Paulo, o Homens de Melo traz Gabriel Sielawa (voz e guitarra), Luise Martins (baixo), Rafael Pessoto (guitarra) e Rodrigo Leal (bateria) na formação. "Ponta de Faca" saiu em formato de lyric video (videoclipe que mostra a letra da música) na última sexta (16), e interrompe um hiato de quase quatro anos sem lançamento de material inédito. Os paulistas tinham lançado um EP, "O que há de vir", em 2014.

Segundo o vocalista Gabriel Sielawa, em entrevista por telefone, a escolha pelo lyric video deve-se à ênfase no teor lírico da composição. "A gente fala para as pessoas ouvirem a letra também, não só pela sonoridade. O Nayron Rodrigues trabalhou conosco nesse vídeo, e ele mesmo queria enfatizar a letra. Foi feito num teatro independente (da Rua Elisa) aqui de São José", conta o músico.

Gabriel recapitula que o Homens de Melo retomou suas atividades em meados de 2017, depois de passar seis meses separados. A banda teve três bateristas, antes de consolidar o atual, Rodrigo Leal, na formação. Entre o lançamento do EP e deste single, o grupo chegou a reduzir sua agenda de shows e conduziu, em 2016, um projeto de incentivo à cultura junto à rede pública de ensino em São José de Campos.

"Era de um edital do Fundo Municipal de Cultura. Fizemos um projeto para realizar festivais nas escolas públicas. Dávamos oficinas, falando de como seguir uma trajetória artística e de como funciona a produção cultural. E, na última reunião que tínhamos com os alunos, nos apresentávamos, dividindo o espaço com artistas da própria escola também", detalha Gabriel Sielawa.

Vale do Paraíba

O Homens de Melo circula pela região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Articulado com outras bandas da região, o grupo forma público pelos espaços alternativos por onde anda e, o vocalista garante, as comparações com Los Hermanos (e afins) "já existiram mais forte" no começo da banda.

"Com a gente mais maduro, as pessoas passaram a comparar com outras referências. Na região do Vale do Paraíba, a gente agregou um público maior e que comparece às apresentações", complementa Gabirel Sielawa.

O músico paulista situa que, embora a articulação com outros grupos estimule a trajetória da banda, o cenário "está bastante difícil para os artistas independentes em São Paulo. Não conheço outros cenários além do Estado, mas aqui está bem complicado. Mas de 2012 pra cá, no Vale do Paraíba, conseguimos fortalecer uma cena, ao lado de bandas como o Coletivo Estoril (e outras)", conta Gabriel.

Fim

No Ceará, os fortalezenses do Capotes Pretos na Terra Marfim findaram suas atividades neste mês. Segundo o baterista Artur Guidugli, em entrevista por telefone, o grupo cearense exigia mais dedicação para crescer, o que não foi possível para os músicos da formação, neste momento.

No texto que anunciou o fim da trajetória da banda, publicado no Facebook, o grupo fala em "super profissionalismo" no mercado musical independente. "Quando a gente se refere à indústria da música independente, fala de uma dedicação que existe tanto quanto no circuito mais comercial. Porque lidamos com uma demanda de produção em vários sentidos. E percebemos que nós, por mais que ainda quiséssemos fazer música, não tínhamos mais a mesma afinidade de projeto", explica o músico.

Guidugli situa que a produção artística da banda nunca parou. Os Capotes continuavam compondo e apresentando novas músicas nos shows. No entanto, para ir além da história que o grupo cearense já tinha criado, frisa o baterista, o crescimento demandaria exclusividade. "Daí escolhemos encerrar as atividades nesse sentido, pra gente preservar nosso bem estar e sair com o trabalho feito, sem forçar a produção de nada, só por registro ou por outra coisa", observa Artur.