O tríptico sertanejo

00:00 · 14.12.2017

Três fotografias de Tiago Santana podem ser vistas entre as obras de artes visuais que compõem a XIX Unifor Plástica. A exposição coletiva está em cartaz no Espaço Cultural Unifor, no campus da Universidade de Fortaleza, até 28 de janeiro de 2018.

Os trabalhos inscritos pelo fotógrafo são da série "Céu de Luiz". Os registros foram feitos em Exu, no sertão pernambucano, em 2013. O título faz referência ao filho mais ilustre da pequena cidade de 31 mil habitantes - o sanfoneiro Luiz Gonzaga (1912 - 1989). A citação ao artista oferece uma chave de leitura para as imagens. As fotografias de Tiago Santana dialogam com o imaginário sobre a região e o universo imagético presente nas canções do Rei do Baião. São imagens de um lugar castigado pelo Sol, em que a terra arde "qual a fogueira de São João".

As três imagens são radicalmente horizontais - a base é três vezes maior do que altura. Diante da lente do fotógrafo, três elementos se repetem: a figura humana, a paisagem (mais ou menos) natural e a intervenção humana sobre ela. Homens e mulheres, uns jovens, outros de rostos vincados, despontam neste recorte que documenta a arquitetura popular local, os artefatos do dia a dia, o areal sem fim e árvores de galhos retorcidos.

Marcas

A série "Céu de Luiz" traz elementos característicos da obra de Tiago Santana. Alguns remetem a seu famoso ensaio "Benditos" (publicado como livro, em 2001). Entre 1992 e 1999, o fotógrafo acompanhou as viagens de milhares de romeiros a Juazeiro do Norte, para processar sua fé em Padre Cícero.

Em ambos os ensaios, Tiago Santana opta pelo uso do preto e branco. O universo também é semelhante - tradicional e popular, possibilitando reflexões sobre a identidade cultural nordestina e, ao mesmo tempo, a realidade social em que os personagens fotografados se inscreve.

Em atividade, como profissional, desde 1989, Tiago Santana já recebeu prêmios importantes, como o Marc Ferrez, da Fundação Nacional de Arte (Funarte). É um dos fundadores da editora Tempo d'Imagem, editora especializada em livros de fotografias. Entre seus trabalhos publicados se destacam, além de "Benditos", "Céu de Luiz" (2012, em parceria com Audálio Dantas); "O Chão de Graciliano" (2007, também com Dantas); e "Patativa do Assaré - O Sertão Dentro de Mim" (2010, com Gilmar de Carvalho).

Homenagem

A XIX Unifor Plástica foi aberta ao público em outubro, reunindo 46 obras de 16 artistas. A edição da mostra, em 2017, homenageia Sérvulo Esmeraldo. Falecido em fevereiro deste ano, aos 87 anos, Sérvulo Esmeraldo é um dos principais nomes da arte moderna e contemporânea no Ceará. Natural do Crato, ele tem obras em diversas instituições brasileiras e estrangeiras.

O time de artistas reunidos na Unifor Plástica entrega obras que dialogam com o trabalho de Sérvulo Esmeraldo - um criador múltiplo, que produziu a partir de várias técnicas, com diversos materiais. O resultado é um panorama preciso das artes cearenses.

No Espaço Cultural Unifor, figura uma seleção de obras do artista homenageado, escolhidas após um trabalho de seis meses, e criações de Carlos Macedo, Luiza Veras (Azuhli), Cadeh Juaçaba, Eduardo Eloy, Marco Ribeiro, Rafael Vilarouca, Tiago Santana, Eduardo Frota, Márcio Távora, Rodrigo Frota, José Tarcísio, José Guedes, José Albano, Waleria Américo e Sabyne Cavalcanti.

Mais informações:

XIX Unifor Plástica - Uma constelação para Sérvulo Esmeraldo. Até 28 de janeiro de 2018, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Visitação: de terça a sexta, das 9h às 19h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Gratuito. Contato: (85) 3477.3319