O trabalho por Harun Farocki

00:00 · 13.12.2017 por Roberta Souza - Repórter

Acima, cenas do documentário “Intervalo” (2007) e do filme “O papel dominante” (1994), ainda inédito no Brasil e recém-traduzido para a Mostra em Fortaleza

A obra do cineasta alemão Harun Farocki (1944 - 2014) é vasta. Ao todo, são mais de 120 filmes e instalações produzidos ao longo de uma trajetória artística iniciada no fim dos anos 1960. Parte dessa produção poderá ser conferida, gratuitamente, no Cinema do Dragão do Mar/Fundaj e no Cena 15, entre os dias 14 e 22 de dezembro. Com curadoria de Virgínia Pinho e Ednei de Genaro, a mostra conta com algumas obras inéditas em Fortaleza e no Brasil, e o recorte curatorial valoriza a representação de questões trabalhistas pelo realizador.

Além disso, é possível identificar temas ligados à produção e a percepção de imagens, uma profunda autorreflexão sobre a cultura audiovisual e a tecnologia, a proliferação de mídias, a explosão de consumo e a produção da informação – assuntos de relevância na sociedade contemporânea e que predominam na obra de Farocki.

A aproximação de Virgínia com o trabalho do cineasta se deu há alguns anos, enquanto cursava a Realização em Audiovisual da Vila das Artes, concluída em 2016. “Conheci o Farocki em sala de aula. E acredito que boa parte das pessoas que tem contato é assim também. Essa é a maneira como aqui no Brasil ele é mais difundido”, diz. De lá, ela expandiu os horizontes, pesquisando sobre a obra do cineasta no mestrado em Comunicação realizado na Universidade Federal do Ceará.

Durante esse processo, Virgínia conheceu Ednei, que já havia defendido uma tese de doutorado sobre o cineasta na Universidade Federal Fluminense. Ednei foi tutor da cearense em outro trabalho desenvolvido na Escola Porto Iracema das Artes neste ano. Um dos resultados desse encontro foi essa mostra “Harun Farocki – O trabalho com as imagens”, um desdobramento das pesquisas de ambos.

Histórico

A primeira mostra sobre o cineasta no Brasil aconteceu em 2010, em São Paulo. Em Fortaleza haviam sido realizados dois pequenos eventos. O primeiro foi em 2011, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), quando o artista esteve no Rio de Janeiro; e o segundo, em 2014, uma homenagem póstuma, na ADUFC. A nova é bem mais ampla e a primeira que tem como foco o processo criativo de Farocki. Esta é também a primeira vez de suas instalações em Fortaleza.

Contemplada no Edital Temporada de Arte Cearense, do Dragão do Mar, a Mostra “Harun Farocki – O trabalho com as imagens” tem o apoio da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor) e do Porto Iracema das Artes. Catálogos produzidos com o apoio do Edital das Artes da Secultfor serão distribuídos no período.

Trazer as obras de Farocki não foi tão difícil, como explica Virgínia. “Me parece que está tudo de maneira muito bem organizada. Tem uma pessoa que cuida do acervo, que trabalhou com ele, montou vários de seus filmes. Recebemos os arquivos todos digitais. São cópias boas. Boa parte do material está restaurado. Os direitos autorais são da família: a viúva, que também é artista, e as duas filhas. Lidamos diretamente com elas, que foram muito generosas, porque o valor que a gente paga certamente não corresponde”, conta a pesquisadora.

Trabalhos

Entre as cópias originais inéditas em Fortaleza, todas enviadas em formato digital, estão “Intervalo”, “A entrevista”, “A expressão das mãos”, “Interface”, “A prata e a cruz” e “Em comparação”. O filme “O papel dominante” (Die führende Rolle), de 1994, será exibido pela primeira vez no Brasil. “Queríamos pensar essa categoria ‘trabalho’. Ele tencionou muito esse assunto, de muitas maneiras, em diferentes fases da produção”, explica Virgína.

Uma outra preocupação que orientou as escolhas da curadoria foi a questão logística. “A gente teve que pensar as obras que nós teríamos condições técnicas de trazer, obras já legendadas. É um trabalho difícil traduzir do alemão. Assim, fomos pesquisar o que já tinha sido exibido no Brasil, o que a gente podia utilizar. Só um dos filmes a gente resolveu legendar, que foi exatamente ‘O papel dominante’”, destaca a curadora.

Sobre as instalações Parallel I, II, III e IV (2011/2014) e Labour in a single shot (2011/2014), que serão exibidas no Cena 15, Virgínia reforça que são vídeos curtos, exibidos em looping. Enquanto o primeiro trata sobre o universo do videogame, partindo desde o primeiro jogo para pensar questões sobre representação, imagem, super-herói, o segundo volta a ideia de trabalho, com um recorte que traz trabalhadores saindo de seus empregos em dez cidades do mundo.

“Queremos fazer essa mostra pra quem conhece e quem não conhece Farocki. Não só pra estudante, porque ela interessa a todos os trabalhadores, principalmente no momento em que vivemos, com os questionamentos atuais, a flexibilização de leis trabalhistas. É uma oportunidade preciosa de pensar a nossa realidade a partir do trabalho dele”, finaliza Virgínia.

Saiba mais

Quinta, 14 de dezembro

19h - Em comparação (Áustria, Alemanha. 2009. 16mm. Cor. 61min)

20h30 - Intervalo (Alemanha, Coréia do Sul. 2007. Vídeo. PB. 40min) e Fogo Inextinguível (Alemanha Ocidental. 1969. 16mm. PB. 25min)

Sexta, 15 de dezembro

16h30 - Interface (Alemanha. 1995. Vídeo. Cor. 23min) e A expressão das mãos (Alemanha. 1997. Vídeo. Cor. 30min)

18h - Indústria e Fotografia (Alemanha Ocidental. 1979. 35mm. PB. 44min) e A prata e a cruz (Alemanha. 2010. Vídeo (dois canais). Cor. 17min)

Sábado, 16 de dezembro

19h - O papel dominante (Alemanha. 1994. Vídeo. Cor. 35min) e A saída dos operários da fábrica (Alemanha. 1995. Vídeo. Cor e PB. 36min)

20h30 - Como se vê (Alemanha Ocidental. 1986. 16mm. Cor e PB. 72min)

Domingo, 17 de dezembro

19h - A entrevista (Alemanha. 1997. Vídeo. Cor. 58min)

20h30 - Natureza Morta (Alemanha. 1997. 16mm. Cor. 56min)

Terça, 19 de dezembro

19h - Intervalo (Alemanha, Coréia do Sul. 2007. Vídeo. PB. 40min) e Fogo Inextinguível (Alemanha Ocidental. 1969. 16mm. PB. 25min)

20h30 - Interface (Alemanha. 1995. Vídeo. Cor. 23min) e A expressão das mãos (Alemanha. 1997. Vídeo. Cor. 30min)

Quarta, 20 de dezembro

19h - Indústria e Fotografia (Alemanha Ocidental. 1979. 35mm. PB. 44min) e A prata e a cruz (Alemanha. 2010. Vídeo (dois canais). Cor. 17min)

20h30 - O papel dominante (Alemanha. 1994. Vídeo. Cor. 35min) e A saída dos operários da fábrica (Alemanha. 1995. Vídeo. Cor e PB. 36min)

Instalações

Parallel I, II, III e IV (2011/2014) e Labour in a single shot (2011/2014).

De 14 a 22 de dezembro no Cena 15. Dia 17 estará fechada.

* Filmes no Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81) e Instalações no Cena 15 (R. José Avelino, 495). Classificação indicativa: 16 anos. Gratuito. Informações: (85) 3488.8600 e farockifortaleza2017@gmail.com