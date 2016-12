O Terno agradece às listas e à crítica

00:00 · 28.12.2016 por Felipe Gurgel - Repórter

Trio de São Paulo (SP) esteve em Fortaleza no mês passado ( Foto: Marco Lafer/Divulgação )

O trio O Terno (SP) lançou um disco, em 2016, com título bem espirituoso: "Melhor do que parece" realmente entrega mais ao ouvinte do que a embalagem promete. Terceiro álbum na carreira dos paulistanos, o trabalho conseguiu manter o apelo da formação entre o público jovem e alavancar o reconhecimento da crítica musical. Observando o resultado das listas de melhores discos do ano, dentre blogs, sites e jornais, o nome d`O Terno firmou-se. Para a Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), o álbum foi um dos 20 melhores discos de música brasileira do ano.

Segundo o vocalista e guitarrista Tim Bernardes, em entrevista por telefone, a lista que mais surpreendeu a banda foi a do jornal O Estado de São Paulo. Com a imprensa de casa, o trio conseguiu figurar no topo da relação de melhores discos nacionais de 2016.

"Nós ficamos contentes de aparecer em diversas listas, ao lado da Céu, Sabotage, Baiana System. Mas a do Estadão foi uma surpresa muito boa, por estar em primeiro. Ver que a crítica gostou é muito bom", observa Tim, que forma O Terno com Gabriel Basile (bateria) e Guilherme d'Almeida (baixo).

"Ainda reparar que esse disco tem atraído desde o menino de 6 anos que canta as músicas ao seu pai, além do público de 20 e poucos anos também", completa. Manter o vínculo com a juventude que acompanha a banda desde os primeiros álbuns, de 2012 até cá, e ainda conseguir uma boa avaliação da crítica, é um trunfo que normalmente não se vê fácil no cenário musical brasileiro (uma banda de rock como o Nx Zero jamais teve esse retorno, por exemplo). Tim acredita que esse alcance tem fundamento na investigação que a banda se propôs a seguir na produção de "Melhor do que parece".

"A gente fez um disco com muita calma. Cada parte do processo foi feito com muito capricho. (Em relação aos jovens e a crítica) a gente busca conversar com os dois lados. Tem esse lado pop, para o humor, e também para experimentar. E o público que acompanha a banda desde o início foi ficando mais velho junto com a gente", atesta o vocalista.

Gestação

O disco nasceu repetindo a mesma filosofia de concepção do segundo álbum, homônimo (2014). A banda não antecipou nada do repertório em versões ao vivo. "Melhor do que parece" foi todo gestado em estúdio e apresentado ao público após o lançamento.

"No final de 2015, a gente começou a se internar (no estúdio). A gente tocava ao vivo as antigas, e depois mostramos (o novo álbum) nos shows só quando saiu o disco", pontua Tim Bernardes.

No último dia 25 de novembro, O Terno esteve em Fortaleza, como uma das atrações do I Festival Conecta. O show foi aberto ao público e aconteceu na praça Clóvis Bevilaqua, no Centro.

Passando por várias cidades do País, incluindo, no Nordeste, Teresina (PI), São Luís (MA) e Natal (RN), Tim recorda que o show em Fortaleza foi um dos "mais impressionantes" desta turnê. A circulação começou após o lançamento do álbum, em agosto.

"Foi um show na praça, grátis. Conseguimos ver quem realmente curte O Terno na cidade. Às vezes, quando o show é pago, nem todo mundo que gosta a banda tem condições de ir, pagar ingresso. E a praça ficou cheia, muita gente cantando", lembra o vocalista. Ele destaca que a turnê de "Melhor do que parece" fez a banda chegar em cidades que ainda não tinha feito shows, como Teresina, Natal, Belém (PA) e Cuiabá (MT). "O público (nessas cidades) tava carente desde o primeiro disco", pontua Tim Bernardes.

2017

Para 2017, a banda pretende seguir com o ciclo do terceiro álbum. Nenhum novo disco, ou DVD, está previsto para sair durante o ano que se aproxima. Mas o vocalista adianta a possibilidade do lançamento de um single e da gravação de outros clipes para o repertório de "Melhor do que parece". "É uma coisa que a gente curte muito. E até aqui só fizemos dois ('Culpa' e 'Depois que a dor passar')", observa.

Fique por dentro

Trio se situou entre o pop-rock e a psicodelia

Mais do que uma celebração do rock dos anos de 1960 e 70, a sonoridade d'O Terno (SP) remete a um momento marcante das produções da música brasileira que segue pela exploração de timbres retrô, do baixo de som aveludado aos backing vocals espaciais. "Melhor do que parece" abre com o primeiro single do disco, "Culpa", que ganhou um videoclipe. Com uma levada meio pop, meio bolero, o trio destrincha o tema da culpa e suas diversas modalidades no comportamento humano. O discurso soa como um "aviso prévio" para o público predominante (e jovem) d'O Terno, antes que cada um embarque na experiência de ser adulto. O álbum é daqueles que mantém a unidade e não apresenta "picos", passando pela excelente faixa-título, pelo samba "O Orgulho e o Perdão" (bebendo, de propósito ou não, nas fontes de Adoniran Barbosa e afins) e pela introspectiva "Depois que a dor passar". Esta é uma reunião do pop-rock retrô que tangencia todo o repertório, somada à experimentação que flerta com a psicodelia. O som do trio soa muito "limpo" e não se desenvolve puramente psicodélico. E talvez seja esse o ponto - o de não reproduzir uma referência conforme as expectativas - que ajuda a esboçar uma identidade para O Terno e situar o disco dos paulistanos dentre os mais apreciados pela crítica musical este ano.

Disco

Melhor do que parece

O Terno

Natura musical

2016, 12 faixas

R$ 29,90