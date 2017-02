O solene do instante

00:00 · 04.02.2017

O jovem pianista Thiago Almeida: "costumo dizer que o piano tem uma vida biológica. Às vezes ele te ajuda, te deixa mais à vontade para tocar; às vezes, não, e é aí que começa o meu desafio", brinca o músico

Está lá, estampado no poema "O livro sobre o nada", do escritor cuiabano Manoel de Barros (1916- 2014), o seguinte verso: "Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada; mas quando desejo contar nada, faço poesia". Parece soar ilógico. Não é.

O excerto é apenas um dos exemplos do que o caramujo-flor - como era conhecido o renomado poeta - era capaz de fazer com as palavras ao seu redor. Munido de talento uno, Barros incutiu na literatura contemporânea brasileira uma espécie de senso de imediatismo às avessas: ao mesmo tempo em que corria para se revelar como voz lírica, repreendia o caminhar normal das coisas e voltava ao mais íntimo de si para bradar calmaria, paciência. Foi feliz em seu intento.

Caminho semelhante parece seguir o pianista Thiago Almeida na seara da música - instrumento, a propósito, erguido com o alicerce da poesia. Uma trajetória que fica ainda mais evidente com o show "Piano Solo Adubo e Florestas", que ele empreende neste domingo (5), a partir das 17h, no Foyer do Theatro José de Alencar (TJA).

É a partir dessa apresentação que o artista se desnuda de todo e qualquer senso de estruturação lógica para promover um concerto focado no registro solene do instante. O instante: interessante percebê-lo como matéria-prima de algo maior, mesmo quando enquadrado numa dinâmica avassaladora de movimentação mundana.

Nesse espírito, tudo que será tocado por Thiago na noite será criado na hora, tomando como inspiração apenas as poesias de Manuel de Barros reunidas no livro "Retrato do Artista quando Coisa". Um belo enlace entre música, poesia e o momento do agora.

Palavras em sons

Com o projeto, é a primeira vez que o instrumentista cearense sobe ao palco para tocar tudo de forma improvisada. A ideia, no entanto, vem sendo maturada há tempo suficiente - aproximadamente dois anos - para que as músicas cheguem ao público de forma confiante, limpa.

"Quando li Manoel de Barros pela primeira vez, entendi que aquela forma de organização do texto dele - com toda a liberdade de escrita, priorizando a quebra de padrões convencionais de estrutura - era bem semelhante à minha forma de tocar piano. Gosto de fazer minha música assim. Posso dizer, então, que comecei a desenvolver o projeto a partir desse detalhe", explica.

Assim sendo, o exercício que Thiago executa é o de transformar palavras em sons. Desafio dos mais complicados, visto que, para criar uma sintonia perfeita, precisa considerar variáveis como sua própria energia no dia do show, a da plateia e até mesmo do "humor" do piano. "Costumo dizer que o piano tem uma vida biológica. Às vezes ele te ajuda, te deixa mais à vontade para tocar; às vezes, não, e é aí que começa o meu desafio de tentar estabelecer um contato mais próximo, não apenas com ele, claro, mas com tudo que me influencia a fazer as músicas", esclarece.

Todo o processo de composição das canções segue um movimento na contramão do convencional, até mesmo do rigor técnico geralmente aplicado por Thiago em outros de seus trabalhos. Os ensaios realizados pelo músico refletem isso.

"Costumo ensaiar levando em consideração que estou aprimorando técnicas, me descobrindo como artista também. Na música - especialmente quando falamos de jazz - a gente sempre improvisa relacionando os arranjos a um tema. Neste caso, o Manoel de Barros é o meu tema, então procuro estudá-lo, lê-lo mais. É um processo de imersão", destaca.

E completa: "É quando o poema vira código de som. Nesse contexto, temos, por exemplo, a infância do escritor que, em dado momento, também se confunde com a minha. São esses momentos do ensaio que tento associar à apresentação oficial. Não deixa de ser um exercício de memória também".

Conexão

Perguntado sobre a recepção do público ao show - o mesmo foi apresentado no último dia 22 de janeiro também no TJA e, ainda em 2015, esteve em cartaz no Teatro Celina Queiroz - Thiago não esconde a admiração que sente ao se deparar com expressões vindas assim das pessoas: "Realmente foi tudo improvisado?".

"E eu respondo: sim, foi", ri. "Acho que muito da curiosidade do público vem devido à minha busca em promover uma estética musical que não rompa com o que geralmente escutamos quando falamos de música erudita. O show, embora feito no improviso, não tem uma pegada experimental. Quero me conectar com as pessoas e esse é um intento que muitas vezes a música experimental não tem. É o desafio de estar presente".

Futuro

Quanto a projetos, Thiago está cheio deles. Adaptar os poemas de Manoel de Barros continua como uma das prioridades. Novas apresentações para março e abril, inclusive, já estão marcadas no TJA.

Com relação a outros voos, o instrumentista conta que pretende ainda explorar repertórios de cantores mais íntimos seus - como Tom Jobim e Djavan -, além de investir mais no projeto Piano Solo. "Passado a surpresa inicial de estar sozinho no palco, eu, que já venho de outras formações conjuntas, sinto que estou mais confiante e quero avançar nisso", confessa.

Já sobre as expectativas para tudo que vem pela frente - de modo particular, para os shows com a temática "manoelana" - o artista divaga: "Trabalho poeticamente a expectativa. Minhas esperas são muito breves e acho bacana isso de sair de casa sem saber supostamente o que fazer no palco. São essas energias que vão alimentando não só os espetáculos, mas minha vida". Parece soar ilógico. Não é.

Mais informações

Show "Piano Solo Adubo e Florestas", com o pianista Thiago Almeida. Domingo (5), às 17h, no Foyer do TJA (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$ 10 (inteira). Contato: (85) 3101.2583