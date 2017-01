00:00 · 17.01.2017 por Luccas Oliveira - Agência o globo

Paulo Ricardo está animado. Em forma, aos 54 anos, o cantor e compositor, líder do RPM, lançou, em abril passado, o primeiro disco de inéditas de sua carreira solo desde "Prisma" (2006). O nascimento de "Novo álbum", conta o músico, foi um alívio para quem não apresentava novidades desde 2011, quando o RPM lançou "Elektra".

Nos últimos anos, a banda, que conta ainda com Luiz Schiavon, Fernando Deluqui e Paulo P.A. Pagni, reuniu-se para produzir "Deus ex machina", aquele que seria seu quinto álbum de inéditas de uma trajetória iniciada em 1983. Não deu certo ("depois de 30 anos de banda, para você marcar ensaio, um tem médico, o cachorro do outro nasceu, o outro foi viajar. É enrolado", conta Paulo Ricardo) e, por ora, o projeto foi adiado.

O músico carioca radicado em São Paulo decidiu, então, dedicar-se à sua carreira solo. Entre as novidades de 2016, esteve um espetáculo, em que ele e seu violão eram acompanhados por um percussionista e por um pianista. Paulo Ricardo gostou da ideia e resolveu torná-la ainda mais intimista. Foi quando nasceu a ideia do projeto "On the rock", um show centrado apenas no teclado de Ruben Cabrera e na voz - em momentos pontuais, no violão, no baixo, na gaita ou no pandeiro - do cantor, cuja temporada estreia hoje (17) no Baretto-Londra (RJ)), e segue nas quartas até 1º de março.

"Você como cantor sempre briga com a banda. O cara mexe no amplificador e sua voz fica abafada, se o som não é bom você grita... Então, para privilegiar a grande canção e a interpretação, menos é mais. O formato intimista me dá a possibilidade de explorar detalhes, nuances, dinâmicas. As pessoas querem ouvir boas canções, bem cantadas", explica Paulo.

No repertório de cerca de uma hora e meia, estarão os grandes sucessos do RPM e da carreira solo do músico, claro, mas também clássicos do rock internacional, de Ray Charles e Jerry Lee Lewis a U2. "Sei que é um espetáculo para um público mais velho, mas vou abranger um período bem amplo dentro do repertório. O eixo do show, como o nome já diz, é o rock. O rock é o rock. Não vou fazer jazz nem MPB. Não estamos vivendo um momento propício para o rock, então quero fincar minha bandeirinha aqui".

Por falar em público mais velho, por sinal, Paulo Ricardo costuma brincar com a mudança dos segmentos de rádio que tocam suas músicas - e de artistas como Nando Reis, Arnaldo Antunes e Titãs ("éramos jovens roqueiros. Hoje, viramos adultos contemporâneos"). O que não significa, no caso do líder do RPM, abraçar a nostalgia.

Ele se negou, por exemplo, a fazer uma turnê comemorativa de "Rádio Pirata ao vivo", sucesso estrondoso com mais de 3 milhões de cópias vendidas, que completou 30 anos em 2016, mesmo sabendo do apelo comercial que teria.

"Se o RPM fizer o mesmo show do 'Rádio Pirata' o resto da vida as pessoas vão amar, mas eu vou ficar de saco cheio. E eu já estou bem de saco cheio, para falar a verdade. Me incomoda essa coisa do passado. Acho que o passado passou. Só penso no próximo projeto, na próxima música, no próximo show. Acho que tanto faz se a banda tem 20 anos, 30 anos. Tem que ter música nova e um show do cacete", afirma.

Paulo Ricardo está tão animado com o projeto "On the rock" que já planeja transformá-lo em CD e DVD e rodar o Brasil com ele - um temporada no Baretto, em São Paulo, já está confirmada para março e abril.