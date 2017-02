"O roteirista tem que calçar os sapatos do outro"

00:00 · 03.02.2017

Único roteirista brasileiro a receber o Prêmio Coral de Roteiro Inédito do Festival de Havana (2009), um dos reconhecimentos mais relevantes para roteiristas na América Latina, o paulista Marcelo Müller passa a compor, durante este semestre, o quadro de professores do Curso de Audiovisual e Novas Mídias da Universidade de Fortaleza (Unifor). Doutor em Cinema pela Universidade de São Paulo (USP), formado pela Escola de Cinema de Cuba, Müller é um dos mais importantes roteiristas do País, com projetos como "Infância Clandestina", filme argentino distribuído em mais de 20 países e indicado da Argentina para o Oscar 2013.

Em setembro do ano passado, veio à Unifor a convite do Curso de Audiovisual e Novas Mídias para ministrar oficinas e, desde então, manteve um diálogo com a casa. "A professora Bete Jaguaribe, coordenadora do curso, formalizou o convite e aceitei. Gosto muito de Fortaleza, estive aqui algumas vezes e um dos meus melhores professores, senão o melhor, Antonio Mercado, também dava aulas aqui, para aquela turma boa do Dragão do Mar", recorda.

Em entrevista ao Caderno 3, o roteirista fala sobre as habilidades necessárias à profissão, o desafio de adaptar histórias reais para o cinema e o novo perfil de espectador, com a popularização de serviços streaming, como Netflix.

Quase sempre os méritos de um bom filme são dados ao diretor. Qual é o peso de um bom roteirista em uma produção? Essa profissão tem avançado no Brasil?

Tem uma piada entre roteiristas que é assim: um diretor ruim dificilmente consegue estragar um bom roteiro, mas mesmo com um diretor muito bom, se o roteiro for ruim, não sai um bom filme. Acredito que, nos últimos anos, temos tido um crescimento da visibilidade dos roteiristas no Brasil. Antigamente, as pessoas procuravam os roteiristas, muitas vezes, só para colocar um texto no formato padrão de roteiro, para poder concorrer a financiamentos. Hoje, não. Está ficando cada vez mais clara a necessidade da pessoa especializada na dramaturgia e na redação de textos para o início do processo. Trabalhei para a Disney, em Buenos Aires, como roteirista-produtor de televisão, e o nome da função era essa, "writer producer". Então, a relação entre produtor e roteirista também começa a ficar mais sólida. Hoje, a gente começa a ter essa nova função, o "project runner", o cara que acompanha tudo. É ele que vai falar para o diretor como ele tem que dirigir.

O trabalho do roteirista muda muito a depender dos suportes, se o projeto é para TV ou cinema?

A distinção é muito mais de projeto em projeto. Estou escrevendo dois longas metragens hoje que são completamente diferentes até na montagem das equipes. Mas a base comum é esse conhecimento da dramaturgia audiovisual e das necessidades de produção. Um bom roteirista sabe quanto aquilo custa, mesmo que no início da escrita ele não esteja preocupado com isso. Trabalhei até 2015 como diretor de criação de uma produtora muito grande em São Paulo e recebia muitos roteiros. Lembro de ter lido um projeto de série muito interessante, mas a primeira cena do primeiro episódio era um helicóptero aterrissando num iate! Inviável, lógico. Qualquer profissional do audiovisual tem que ter uma noção do trabalho dos outros. Por isso acho tão interessante que as escolas de cinema apresentem, logo no início, todas as funções. Ainda mais pensando na idade com que as pessoas estão entrando na universidade. Quando você tem 18 anos, tem que aprender a fazer de tudo mesmo e depois define a sua especialidade quando tiver, sei lá, uns 30.

Além desse trabalho de equipe, quais as outras habilidades necessárias a um roteirista?

Primeiro, tem que gostar de escrever e tem que ter capacidade de concentração para aguentar a quantidade de horas que precisa ficar sentado. A gente brinca que ser roteirista exige muitas "horas-bunda". A dramaturgia também é importante. Ela traz em si uma questão lógica, que é o relacionamento de causas e consequências. Eu tenho que saber que, por exemplo, se eu pegar o seu óculos e jogar pra lá você vai reagir a isso: vai levantar e ir buscar, vai me xingar ou vai ficar olhando, embasbacada. São as reações. O que a gente faz é escolher de acordo com o personagem. Além disso, o roteirista tem que ser um cara observador, saber o que está acontecendo no mundo, por que a gente faz filmes para as pessoas verem e é importante que sejam temas que tenham relevância. É legal que seja uma pessoa contestadora também, já que a arte tem que propor alguma coisa, algo no mundo.

Li uma entrevista sua em que você falava sobre se colocar no lugar do outro. Empatia também está nessa lista de pré requisitos?

O exercício básico do roteirista é calçar os sapatos do outro. Ele tem que entender como as pessoas agem. Elas não agem do nada, elas tem motivos. Vestir os sapatos dos outros é fundamental, aliás, para o ser humano, né? Quando a gente está numa discussão, por exemplo, é sempre bom pensar como a outra pessoa. E dramaturgia é baseada nisso, em conflitos. E, como roteirista, isso é muito divertido por que você tem que defender todos os seus personagens. Para você ter um bom antagonista, também tem que se por no lugar dele.

Quando você fala em trabalhar com temas atuais e contestadores, é difícil não lembrar de "Infancia Clandestina". Como equilibrar sensibilidade e um contexto pesado, como você fez nesse longa-metragem?

"Infância Clandestina" era um projeto pessoal do diretor (Benjamín Avila). Ele era uma criança em 1979, quando os pais dele voltaram para a guerrilha na Argentina. A mãe dele está desaparecida até hoje, assim como 30 mil pessoas que desapareceram nesse período. Ele queria muito fazer um filme sobre isso, mas algo que chegasse ao público. Então, a ideia foi criar um universo ficcional sólido que fizesse com que as pessoas acompanhassem aquele contexto adverso, mas dentro de uma história bonita, envolvente, do amor de uma criança. Essa talvez seja uma outra característica importante para um roteirista: ele tem que encontrar uma estratégia de como contar histórias. Agora, por exemplo, estou trabalhando em um projeto semelhante. Um diretor sueco, de origem curda, me procurou. Os pais dele tem uma historia parecida com a dos pais do Benjamín, mas na guerrilha curda, nos anos 80. A estratégia foi passar essa historia para a guerra da Síria, há um ano e meio, quando o estado islâmico fez aquela primeira investida e quase expulsaram os curdos de Rojava, território deles na Síria. Toda a contraofensiva curda se dá quando as mulheres pegam em armas. Então, a gente pegou a história pessoal do diretor e passou para uma menina de 12 anos que tem que encontrar a mãe no meio desse conflito.

E assim vocês também exploram um tema atual, que é o protagonismo feminino, certo?

Sim! Entra a questão do protagonismo feminino, que é universal, e uma questão local de luta dos curdos por território. É uma forma diferente da que o diretor viveu, mas acreditamos que seja mais efetiva para chegar ao público. Já estamos trabalhando há mais de seis meses, o filme se chama "The Lioness Daugther" (A Filha da Leoa) por que as guerrilheiras curdas são chamadas de leoas. A perspectiva é filmar no ano que vem.

Pensando sobre os seriados: como lidar com um público que consome séries em maratonas e esgota tudo em um ou dois dias. De que modo isso impacta no trabalho dos roteiristas?

Isso é muito bom! Muito positivo. Primeiro que te dá mais espaço, você pode trabalhar mais um personagem sem tanta restrição de tempo, eu vejo como um universo de muitas possibilidades. E eu sou um desses caras que assiste a uma série de cabo a rabo. Agora, tem que ter fôlego e é por isso que raramente um roteirista faz uma série sozinho. Então, prevalece aquilo que falei sobre saber trabalhar em coletivo. Por exemplo, eu prefiro escrever as estruturas, essa coisa da causa e consequência de que falava. Mas conheço pessoas que já preferem escrever os diálogos... Quando tenho a oportunidade de ter uma equipe para um trabalho como o de uma série, eu gosto de chamar uma pessoa que entenda de estrutura, outra que prefere os diálogos, outra que tem umas ideias malucas, que vai tirar da cabeça e jogar lá dentro e bagunçar tudo... Aí é como uma receita mesmo, as habilidades vão se complementando.

Já que você se confessa um desses espectadores que faz maratonas, qual a última série que você viu e achou incrível?

Pra mim, "The Wire" (HBO, 2002-2008) merece um Nobel de Literatura, de tão profundo. É genial como eles conseguem elaborar de uma forma tão ampla esse universo da criminalidade, a perspectiva dos policiais de Baltimore... É fantástico. Mas ontem, por exemplo, eu estava vendo as notícias do Trump e fiquei esperando ansiosamente a terceira temporada de "House Of Cards". É outra que tem me intrigado.