O rock lisérgico em duas versões

00:00 · 01.02.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

Carlos Gadelha lançou uma série de singles e prepara disco solo ( Foto: Paulo Amoreira/Divulgação )

O clichê de que um ano no Brasil só começa a valer, depois do Carnaval, abre espaço para um tempo de experimentações. Do mês de dezembro até fevereiro, é comum que apareçam projetos, na cena artística, que ainda estejam em fase de maturação e estudo.

Nesse contexto, o guitarrista cearense Carlos Gadelha faz sua segunda apresentação solo nesta quarta (1º), no Sesc Iracema (Praia de Iracema), e lança seu quarto single, "Cicatriz (ou coisa parecida)", pela plataforma Bandcamp (carlosgadelha.Bandcamp.Com). O primeiro show aconteceu no último dia 20 de janeiro, no Salão das Ilusões (Centro).

Carlos, um dos nomes à frente da banda cearense O Jardim das Horas e integrante da formação atual do Los Porongas (AC), será acompanhado ao vivo por David Brasileiro (baixo) e Herveson Santos (bateria).

Ambos também tocam no quarteto Estramônio, que se apresenta na mesma noite, no Sesc Iracema, finalizando o ciclo de divulgação do EP "Muda" (2014). Andréa Piol (voz) e Davi Fernandes (guitarra) completam o grupo. Em comum, o projeto solo e o quarteto fazem um rock lisérgico, criando uma atmosfera melódica e discursiva que também flerta com vertentes mais experimentais da MPB.

Aos 41 anos de idade, Carlos Gadelha, radicado em São Paulo (SP), começa a se movimentar em carreira solo após criar e engavetar uma série de composições próprias. Em entrevista por telefone, ele situa que as músicas não cabiam em projetos como O Jardim das Horas e (a banda, já extinta) Unit.

"Fui compondo e guardando. Só que, na virada do ano, de 2014 pra 2015, não vim passar férias em Fortaleza e comecei a gravar, inclusive as baterias", detalha o músico.

Ele conta sobre a peleja que é se responsabilizar por gravar tudo (vozes, guitarras, baixos, baterias) e coloca que, depois desse período, o projeto solo só tomou fôlego novamente no ano passado, quando conseguiu lançar uma série de três singles: "Aqui dentro e depois" (abril de 2016), "As explosões" (maio) e "Como um romance vai acontecer" (julho).

A ideia de Carlos, para 2017, é lançar até cinco singles e soltar o álbum inteiro, na sequência. Conta que, voltando a São Paulo, quer fazer isso, ainda, neste semestre. "Cicatriz", lançado nesta quarta, teve participação dos músicos do Oto Gris, banda cearense também radicada em São Paulo e que abriu uma exposição no Salão das Ilusões, em cartaz até o próximo dia 17, com artes visuais inspiradas em seu álbum de estreia.

Los Porongas

Além da investida solo, Carlos Gadelha faz parte, dentre outros projetos, da banda acreana Los Porongas, liderada pelo vocalista Diogo Soares. O grupo, com três álbuns na bagagem, ganhou destaque na cena independente desde sua fundação, há 14 anos. Carlos conta que os acreanos e ele, acompanhado dos demais integrantes do Jardim das Horas, se mudaram para São Paulo no mesmo ano (2007).

"Eles estavam gravando o segundo disco ('O Segundo depois do Silêncio', 2011), e eu participei da mixagem. O João Eduardo (ex-guitarrista) estava num processo de sair da banda, mas gravou o disco. Ele passou a tocar outros instrumentos ao vivo, daí virei músico de apoio deles. Então, naturalmente, eu já estava por ali", recorda, sobre como ingressou no Los Porongas.

Sobre O Jardim das Horas, ele confirma que a banda encara uma pausa, depois que a própria vocalista, Laya Lopes, lançou seu primeiro álbum solo (em novembro de 2016).

A banda, que ainda inclui Raphael Haluli (baixo), tem um disco novo quase pronto. "O disco enganchou um pouquinho (risos). E, nesse interim, a gente estava pensando nos solos de cada um. Então só devemos finalizar e lançar em um momento propício (sem previsão exata)", adianta o guitarrista.

Estramônio

Carlos Gadelha gravou as guitarras das cinco faixas do EP "Muda", do Estramônio. Após o lançamento do material, o baterista Herveson Santos atualiza que a banda gravou dois clipes, viajou pelo interior do Ceará e por outros estados. A exemplo d'O Jardim das Horas, o quarteto conta com um álbum de oito faixas, em fase de acabamento. A produção do álbum ("Florescendo") repetiu o processo do EP e conta com a assinatura do baixista David Brasileiro.

Banda formada por músicos experimentados da cena de Fortaleza, o Estramônio dá vazão às composições que Herveson criou, melodia e letra. O baterista conta que, embora ele mobilize toda a base das criações do grupo, o projeto contou com o gás dos demais integrantes em outras frentes.

"O David Brasileiro ouviu as músicas, curtiu e quis produzir as gravações. Andréa topou o convite na hora e interpreta muito bem as músicas. E o Davi Fernandes é um monstro na guitarra", elogia Herveson.

O baterista é músico de apoio de diversos projetos musicais em Fortaleza. Um desses é a atual formação que acompanha o rapper Erivan Produtos do Morro.

Herveson lembra que sua ligação com Erivan vem dos tempos que ambos trabalhavam com o músico Thiago Mancha na boate Órbita (Praia de Iracema).

"E ele sempre curtiu essa onda de rap com banda, foi só questão de tempo pra tocar e participar do projeto, o 'Bendito som das Quebradas', que ganhou o edital do Porto Iracema das Artes", conta.

"Daí gravamos com o tutor que ele escolheu, o Tadeu Patolla (Charlie Brown Jr., dentre outros)", complementa o músico.

Mais informações:

Shows com Carlos Gadelha e Estramônio. Hoje (1º), às 20h, no Sesc Iracema (R. Boris, 90C, Praia de Iracema. Ingressos: R$ 6 (inteira). Contato: 0800.275.5250