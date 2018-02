O registro do Luxo

00:00 · 21.02.2018 por Felipe Gurgel - Repórter

De 11 anos pra cá, parte da geração mais jovem de Fortaleza passou a lembrar de Carnaval quando se fala em Luxo da Aldeia. Bloco carnavalesco criado para celebrar a obra de compositores cearenses, o Luxo, como ficou conhecido, lança seu primeiro disco, "Tantos Carnavais Depois". Dentre as 14 faixas do álbum, não faltou, claro, uma versão para o clássico "Terral", de Ednardo (a do verso "Eu sou a nata do lixo, sou o Luxo da Aldeia, sou do Ceará").

Produzido pelo baterista cearense Pantico Rocha (radicado no Rio de Janeiro, de onde acompanha Lenine/PE, dentre outros projetos), o álbum traz versões de canções de Ednardo (além de "Terral", "Maresia", "Carneiro" e "Bloco do Susto"), da dupla Fausto Nilo e Moraes Moreira (a inédita "Lua de Papel", com Fausto cantando, e "De Noite e de Dia/Coisa Acesa"), além de composições dos próprios integrantes do Luxo e parceiros locais. O material está à venda, em CD, nos shows, e deve sair nas plataformas digitais até março.

Formado por Bruno Perdigão (guitarra baiana, cavaquinho e voz), Mateus Perdigão (guitarra, violão e voz), João Paulo Martins (voz), Rodrigo Ildefonso (baixo), André Gomes (bateria), Tiago Porto (percussão) e Thales Catunda (percussão), o Luxo da Aldeia finalizou a maratona do ciclo do Carnaval 2018, voltando a festejar no Benfica, bairro onde nasceu.

"A volta pro Benfica foi bem impactante. A gente já não tocava lá há quatro anos. E não estava acostumado a tocar na praça João Gentil. Estava lotado, com uma estrutura muito boa. Foi bem o diferencial do nosso Carnaval", conta Mateus, em entrevista por telefone.

Ele situa que a parceria com Pantico Rocha, a fim de conceber o disco, ficou "no ar" enquanto os músicos do bloco não conseguiam se organizar para entrar em estúdio, ocupados com a dinâmica dos shows.

Mateus pontua que Pantico era o nome ideal para calibrar os batuques das 14 faixas e trazer a "linguagem da rua" para o disco. A gravação de "Tantos Carnavais Depois" teve de ser conciliada com a agenda do produtor (sempre na ponte aérea entre o Rio e Fortaleza). "Ele orientou o que a gente tinha de ensaiar. Foi bem diferente do que a gente pensa pra (fazer show na) rua. No estúdio, o foco é em cada instrumento", explica Mateus.

Inéditas

Além de "Serpentina", "Ó, Linda Fortaleza", "Um Sol pra cada um", "Marcha da noite e do dia" e o "Hino do Bloco Luxo da Aldeia", "Lua de Papel", mais uma parceria da clássica dupla Fausto Nilo (CE) e Moraes Moreira, ganha seu primeiro registro fonográfico no álbum. O disco equilibra uma safra de composições dos integrantes do Luxo, entre parceiros como Marcus Dias, e canções de autores consagrados, a exemplo de Lauro Maia e Humberto Teixeira ("Bati na Porta/ Deus me Perdoe").

"Pensávamos se o disco seria todo autoral, ou todo de outros compositores, mas a gente quis misturar. E tentou contemplar o máximo de compositores homenageados, e ao mesmo tempo trazer uma diversidade rítmica. Tem muito frevo, mas também maracatu, samba, marcha", observa Mateus Perdigão.

Ao vivo

As 14 faixas passaram por um "funil" que reúne mais de 50 músicas ensaiadas para o repertório do Luxo da Aldeia. Mateus Perdigão observa que, durante as longas apresentações do Pré-Carnaval e do Carnaval, o bloco chega a tocar a maioria dessas canções. Indagado sobre quais são as que funcionam melhor ao vivo, o guitarrista destaca três, dentre as que estão no disco.

"'Carneiro' não é necessariamente uma música de Carnaval, mas sempre é muito pedida, o pessoal reclama se a gente não toca. Outra que tem muito impacto é a marcha 'Velho Palhaço', do Paulo Gomes. O pessoal sempre pula e canta junto. E a outra é 'Um sol pra cada um' (Bruno Perdigão, Thales Catunda e Marcus Dias): as pessoas já cantavam mesmo sem existir nenhum registro da música", destaca.

Legado

Questionado sobre como percebe os rumos do Carnaval de Fortaleza, para além da quantidade de blocos espalhados pelas ruas da capital cearense no período, Mateus Perdigão coloca que lançar o disco é um passo a fim de construir um legado cultural para a cidade.

"Fica difícil falar pelos outros blocos, porque cada um tem sua dinâmica. Mas, como autocrítica e chamada para o diálogo, penso que está na hora tanto dos blocos quanto do poder público começarem a pensar no legado que deixam pra cidade a partir disso. Qual o repertório que fica? Se você pensar em Olinda (PE), ou Salvador (BA), isso é bem identificado. Mas acho que aqui, ainda está começando", observa Mateus.

O guitarrista complementa: "não é querendo dar tanta importância ao que nós estamos fazendo, mas gravar discos também é uma forma de registrar isso. E entendo que uma festa de Carnaval, em que você mexe na dinâmica da cidade, dos espaços públicos, tem de ter uma justificava além da 'festa pela festa'. Nesse ponto, acho que o Carnaval de Fortaleza ainda se perde", reflete.