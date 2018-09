O poder do afeto

00:00 · 22.09.2018 por Diego Benevides - Crítico de cinema

Gabriela Amaral acredita nos artifícios e simbolismos do gênero de horror para falar sobre assuntos relevantes da sociedade

Um dos nomes mais criativos do cinema brasileiro, a diretora Gabriela Amaral Almeida apresentou seu mais recente trabalho, "A Sombra do Pai", na competição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que anuncia neste domingo (23) os vencedores da 51ª edição. Diferente de seu último longa-metragem, "O Animal Cordial", que estreou nos cinemas recentemente, a trama explora um estado mais misterioso e menos explosivo dos personagens.

Dessa vez, acompanhamos Dalva (Nina Medeiros), garota de 9 anos de idade que sofre com o falecimento da mãe e com a distância de Jorge (Julio Machado), seu pai, que trabalha diariamente em construção civil. Cristina (Luciana Paes), a tia que cuida da protagonista, sai de casa para morar com o namorado. Vendo-se nessa solidão na qual os afetos estimulam sua sensibilidade e espiritualidade, Dalva descobre "poderes" que podem mudar sua vida.

Desde os seus curtas-metragens, sempre elogiados e premiados em festivais, Gabriela ocupa lugar privilegiado no cinema de invenção, especialmente ao se debruçar sobre o cinema de gênero.

Pesquisadora e profunda conhecedora de cinema de horror, sempre entrega obras autênticas, realizadas com extrema precisão estética. Em "A Sombra do Pai", a pegada de fantasia faz com que tenhamos múltiplas interpretações sobre o que acontece na vida daqueles seres moribundos.

De acordo com Gabriela, a trama nasceu há oito anos e foi se modificando com o tempo. "Eu nunca parto da necessidade de falar de um tema, é uma coisa de afeto mesmo. E isso acaba encontrando questões que são caras a mim, como na relação entre mãe e filha, e filha e pai. Surge a partir do momento que eu destampo esse inconsciente, que é muito poderoso. É o material mais fértil que a gente tem na criação e que quando você o encontra, vai usar de técnicas para escrever aquilo e virar algo", conta.

Processos

O roteiro parte de uma ideia aparentemente banal de apresentar uma criança com possíveis dons sobrenaturais, mas quebra as expectativas justamente ao aprofundar as dores que marcaram aquela família. Por meio do olhar de uma criança, a diretora conta uma história de suspense que traz conforto, orquestrada tanto com beleza técnica quanto moral. A fantasia faz parte daquele universo e, felizmente, Gabriela não tem medo de levar isso até as últimas consequências, inclusive para desmistificá-la.

"Acho que o processo todo de filmagem e o diálogo com cada membro da equipe é um processo de descoberta dessas camadas que estão abaixo da cena. A cena é quase como uma bússola, mas o que me interessa encenar não está posto (visível)", pontua.

Eu sei muito bem quais são as pulsões dos personagens, os desejos, o que eles não compreendem racionalmente como atores. É quase que filmar o que não se vê, é uma busca de dar um olhar para uma situação banal, mas que o olhar modifica essa maneira de acessar essa cena, que ganha um subsolo que me interessa", continua.

Isso parte muito da forma como a diretora enxerga o mundo ao redor para trazer propostas narrativas que dialoguem politicamente com questões urgentes e com a preocupação de uma construção de linguagem própria. Claro que suas influências são os grandes mestres do horror, mas seus filmes são dotados de uma identidade particular, na qual os elementos dramáticos ganham proporções inteligentes e, muitas vezes, fora da curva.

Nesse universo fantasioso de Dalva também há espaço para elementos cômicos pontuais, que também surgem pela competência da atriz Luciana Paes, colaboradora frequente de Gabriela.

O trato com os atores é fundamental para a concepção do filme. A diretora conta que a principal tentativa, no seu processo de realização, é a de aproximar-se da humanidade de cada um deles.

"Meus ensaios têm a ver com improvisação e dispositivos de performance, quase não uso texto. Tem a ver com a criação que eu acredito ser uma intimidade necessária entre diretor e ator, principalmente quando você tem uma criança (em cena). Com a Nina (a criança) fui apresentar elementos de misticismo, levei ela para conhecer um terreiro, fazia muitas improvisações com ela e a Luciana em rituais. Então ela foi se contaminando de uma vivência comigo e com a Luciana, que era muito carregada de emoção", relembra.

No papel do pai do título da obra, Julio Machado mostra-se intenso ao explorar o silêncio e a introspecção do personagem, além de mostrar o apodrecimento do seu corpo no decorrer da trama. Um grande ferimento nas suas costas se alastra nos dois últimos atos do roteiro, como quem exterioriza suas dores particulares do luto. No trabalho, ele é constantemente assombrado por um homem sem rosto, que batiza esse processo de transformação do pai.

Essas escolhas fazem com que Gabriela considere "A Sombra do Pai" também um "filme de zumbi". "Com o Julio eu trabalhei muito com a chave da exaustão. Para ele não construir o personagem fora de seu corpo, precisava sentir o peso desse personagem no corpo. Acho que a coisa mais bonita que tem no ser humano é o que ele tenta esconder. Eu acredito muito nisso. É o que está no ato falho. A gente esconde o que é precioso no ato falho", observa.

"E acho que o que busco quando coloco uma câmera na frente de um ator é que ele não tem consciência e você capta o humano. Preservo o ator de um autoconhecimento racional. Porque se ele tem conhecimento sobre tudo que acontece, não vai ter nada que não mapeie. Acho fundamental ter uma zona completamente escura do processo", completa a cineasta.

Julio reconhece a qualidade de escuta e a tranquilidade de Gabriela no momento das filmagens, essenciais para adaptar-se a todo esse processo exaustivo de concepção de um papel. "Além do roteiro, que em si já é uma usina de estímulos para esse percurso, ela te entrega um dossiê, por exemplo, do que seria aquele estado de espírito do entre cenas. Ela te enche de referências, pinturas, músicas, poesias. Mas acho que o mais me chama atenção é a concretude da presença dela. Para esse personagem nos interessava uma qualidade física de cansaço e engessamento, como se ele tivesse cimentado, que é o ponto de partida para a leituras metafóricas do que é estar morto em vida, do que é estar completamente tomado pela necessidade da dinâmica do trabalho em detrimento das relações humanas", revela o ator em entrevista.

Horror

Gabriela acredita que existe uma chave para falar sobre assuntos relevantes por meio dos artifícios e simbolismos do gênero de horror. "Mundialmente estamos vivendo um período meio esquisito e acho que o gênero, os artistas de gênero mesmo, eles captam isso sensivelmente e traduzem para a narrativa. A narrativa é a história de um humano, que está dentro de um contexto. Seguindo essa lógica, acho que toda obra é política, seja conscientemente ou não. Acho que estamos produzindo muitos filmes de horror porque o mundo não está fácil, tem muita angústia envolvida", acredita a realizadora.

Entre seus projetos futuros está uma história de exorcismo, "A Cadeira Escondida". O longa-metragem deve ser produzido mais uma vez em parceria com a RT Features, com filmagens agendadas para agosto do próximo ano e lançamento em circuito de festivais em 2020. O financiamento já está garantido e o roteiro deve ser finalizado em breve.

O crítico viajou a convite do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.