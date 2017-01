O piano sublime de Ricardo Bacelar

00:00 · 20.01.2017

Ricardo Bacelar define o São Luiz como um ambiente inspirador e promete executar na íntegra o "Concerto para Moviola" ( Foto: Alana Andrade (04/12/2015) )

Sob as teclas do piano a dedicação deve ser precisa. Os árduos ensaios envolvem o cuidado com repertório e a busca pelo entrosamento perfeito com os companheiros de palco. Nos últimos dias, a iluminação foi checada, os microfones alinhados e toda a produção cuida dos menores detalhes. O Cineteatro São Luiz está pronto para receber o universo de Ricardo Bacelar.

Neste sábado (21), às 19h30, o palco deste histórico equipamento cultural de Fortaleza enche-se com o show "Concerto para Moviola".

Em única apresentação, o compositor, pianista e produtor promete reproduzir, na íntegra, o elogiado registro lançado em CD e DVD. O momento é de celebrar este repertório e compartilhar com o público a boa fase na carreira.

O show representa todo um investimento do artista na busca por timbres perfeitos ao piano. As 17 canções executas no concerto recuperam as pesquisas feitas por Bacelar sobre teclados analógicos de grupos de jazz dos anos 1970 e 1980 - período histórico que contempla a relação entre música brasileira e o uso do piano acústico.

"Concerto para Moviola" estreou em fevereiro de 2015, no tradicional Festival Jazz & Blues de Guaramiranga. Ao todo, naquela ocasião, foram duas noites de show, uma na cidade serrana e outro na Capital; este último, realizado no Teatro Via Sul, resultou no CD e DVD ao vivo que Bacelar está divulgando.

De lá para cá, ele coleciona conquistas dentro e fora do País. O disco foi lançado no Brasil e nos Estados Unidos, obtendo boa repercussão em grandes jornais brasileiros e na mídia especializada de jazz norte-americana.

"Concerto para Moviola" chegou ao número 54 das rádios de jazz nos EUA e desde meados de agosto ocupa a lista dos 100 artistas mais executados nas rádios do segmento jazz, segundo o chart da Jazz Week.

O álbum recebeu elogios de importantes críticos americanos, como Jonh Nobel, Chris Spector, Edward Blanco e Ron Winstock, além de ter sido citado em importantes veículos de jazz, como Jazz Blues Report, All About Jazz, Midwest Record e Jazz Weekly, com críticas, também em sites europeus.

A escolha destas músicas irrompe por diversas correntes sonoras e contempla desde standards ao jazz fusion, recorta do afoxé ao groove do funk norte-americano.

Conversa

Para se compreender o processo musical do pianista, uma boa e longa conversa é construída naturalmente. O bate papo envolve temas como difusão digital, escolha de instrumentos e até mesmo cinema.

O primeiro assunto recai sobre a escolha do repertório. "Quando comecei a produção deste show, procurei músicas que gostasse de ouvir. A ideia é tocar estas canções para quem gostava de ouvir e com pessoas que fossem amigas".

Esta relação de amizade atravessa todo o show e fica evidente nas minúcias de cada música. O ambiente criado por Bacelar envolve alguns dos músicos mais respeitados da cena cearense: o guitarrista Ronaldo Pessoa (co-produtor do CD/DVD), Luizinho Duarte (bateria), Miquéias dos Santos (contrabaixo), Marcus Vinicius Cardoso (violino), Maria Helena Lage (teclados e percussão), Hoto Júnior (percussão) e Bob Mesquita (sax soprano, sax tenor e flauta). Gabriel Lage assina a direção e a edição do DVD.

Sobre a repercussão do disco em terras estrangeiras, o músico comemora e comenta que "Concerto" conquistou público próprio. Um reconhecimento que alia detalhes técnicos e escolha das canções. "Envolveu a busca por um repertório equilibrado. Gosto de finalizar um disco com padrão de áudio límpido, com pressão, com poder de chegar em qualquer lugar do mundo, em qualquer gravadora e estar dentro dos padrões da indústria".

Cinema

Assim, o público vai presenciar no Cineteatro São Luiz uma verdadeira reunião de clássicos do cenário jazzístico internacional. A famosa "Birdland", do austríaco Joe Zawinul (1932-2007) e pérolas como "So May It Secretely Begin" (The Pat Metheny Group), "March Majestic" (Bob Mintzer) e "The Windmills of Your Mind" são uma força viva no espetáculo.

O time de compositores nacionais é celebrado com "Sabiá" (Chico Buarque/Tom Jobim), "Palhaço" (Egberto Gismonti/ Geraldo Carneiro), "Água de beber" (Tom Jobim/ Vinicius de Moraes), "Setembro" (Ivan Lins/ Vitor Martins/Gilson Peranzzetta) e "Nanã" (Moacir Santos/Mario Telles). Temas de autoria de Bacelar, como "Cordilheira", "Moviola", "Enquanto isso, chove..." e "Apartheid blues" (todas do disco "In natura", de 2001) também têm espaço.

A noite do músico reverbera por notas delicadas e remete ao cotidiano da vida, como uma espécie de trilha sonora para o dia a dia. A moviola, instrumento fundamental para a edição de filmes, irrompe como símbolo para esta experiência sonora. O sábado no São Luiz promete.

"Há uma relação sobre montarmos nosso próprio filme e essa possibilidade de deletar certas cenas de que não gostamos. Tocamos o que sentimos. Música é a soma das nossas experiências. Daí você a monta de acordo com seu repertório. A ideia ligada ao cinema é de editar, procurar pensamentos positivos. Sou um otimista e temos que olhar para frente, finaliza o pianista.

Mais informações:

"Concerto para Moviola", de Ricardo Bacelar. Sábado (21), às 19h30, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira). Contato: (85) 3231.9461