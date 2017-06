O pêndulo de Márcio Lugó

00:00 · 07.06.2017

O paulistano Márcio Lugó volta a Fortaleza. O músico se apresenta nesta quarta (7), às 20h, no teatro do Sesc Iracema (Praia de Iracema). Ele divulga "Pêndulo", seu terceiro disco, lançado nas plataformas digitais há um mês. Márcio toca pela segunda vez na capital cearense: em 2015, fez show no Teatro do Sesc Emiliano Queiroz, divulgando o segundo álbum.

"Pêndulo" é o sucessor de "Liberdade Aparente" (2013) e "Desacelera" (2010). O show de Fortaleza é o segundo de uma longa sequência de apresentações em torno do terceiro disco. O ciclo começou no último domingo (4), em São Paulo (SP), e da capital cearense segue para Belém-PA (9), Florianópolis-SC (22), Belo Horizonte-MG (5/8), Goiânia-GO (11/8), Brasília-DF (12/8), Rio de Janeiro-RJ (18/8) e Porto Alegre-RS (26/8).

Dessa rota, apenas Porto Alegre é inédita para o compositor. "Essa primeira rota (de turnê) é de capitais. São cidades que acabamos passando com o disco anterior. Vai ser bem interessante voltar pra onde já plantamos uma semente. E há lugares onde vou pela terceira vez, como o Rio", situa Márcio.

Produção

O repertório do show do Sesc Iracema deve ser revezado entre as oito faixas de "Pêndulo" e composições dos álbuns anteriores. No novo álbum, Márcio Lugó busca equilibrar a tradicional pegada acústica da MPB com uma gama de "preenchimentos" que vão da percussão às programações eletrônicas. Em Fortaleza, o músico (voz e violão) será acompanhado por Carol Olivieri (pandeiro, conduíte, moringa e programações).

Para produzir o novo disco, Márcio repetiu a parceria de "Liberdade Aparente", ao lado de Rafa Moraes. O músico conta que trouxe as referências da música eletrônica para a produção, "mas a partir do momento que viro para o produtor e digo que gosto daquela sonoridade, ele acaba interpretando do jeito dele. E contribuindo, da maneira dele, para a sonoridade do disco", diz.

"Somos duas pessoas com experiências e conhecimentos diferentes. Então diria que não é bem uma soma, mas uma multiplicação", vislumbra o paulistano.

Há duas semanas, Márcio lançou o clipe de "O Sobrevivente", sexta faixa do disco. Com quase quatro mil visualizações neste período (uma marca razoável, para um artista independente), o vídeo traz uma animação baseada nas tensões sociais e no movimento da militância frente as questões do Brasil atual.

Márcio Lugó conta que a letra da música foi escrita há seis anos. No entanto, trocando ideia com o animador Daniel Leal, que assina a animação, percebeu que a história se adequava ao cenário político atual. O clipe ficou pronto em sete meses e, a princípio, partiu de uma pesquisa aleatória do artista em busca de animadores gráficos.

"Fazer animação demanda muito tempo. Pesquisando, encontrei o Daniel Leal (SP) e fui conversar com ele. Vi que o trabalho dele já abordava questão social. E ele mesmo escolheu a música, pelo peso dela também", detalha.

Mais informações:

Show de Márcio Lugó (SP), lançando o disco "Pêndulo". Nesta quarta (7), às 20h, no Sesc Iracema (R. Boris, 90C, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 6 (meia). Contato: (85) 0800.275.5250