O passado que bate à porta

Com produção original da HBO e disponível nas plataformas HBO GO e HBO On Demand, o longa-metragem "A Vida Imortal de Henrietta Lacks" é o mais recente trabalho de Oprah Winfrey como atriz.

Inspirada em fatos reais a partir do livro escrito por Rebecca Skloot, a trama se passa em 1951 e acompanha uma mulher afro-americana de 31 anos que estava morrendo de câncer.

Sob as luzes de um centro cirúrgico, médicos extraíram células do seu tumor, que se revelaram impressionantemente imortais e mudaram a medicina. No entanto, sua identidade e a história dessa doação de células involuntária ficaram desconhecidas por muito tempo.

Winfrey interpreta Deborah Lacks, filha de Henrietta. Com a ajuda da jornalista Rebecca Skloot, papel de Rose Byrne, Deborah saiu em busca de informações sobre a mãe que ela não conheceu para entender como a extração de células cancerígenas levou a uma descoberta que mudou inúmeras vidas.

A atriz conta que conheceu o livro em 2010. "Estou sempre à procura de histórias que apresentem insights para a trajetória afro-americana de luta e triunfo. Eu queria comprar os direitos para fazer o filme, e conversei com a Rebecca Skloot sobre como eu respeitaria a essência do que ela escreveu, devido ao meu respeito pela escrita como algo sagrado", conta.

A apresentadora já produziu filmes como "Selma: Uma Luta pela Igualdade" (2014) e "O Grande Debate" (2007), que dão visibilidade à histórias vividas por negros.

Em "A Vida Imortal de Henrietta Lacks", a direção de George Wolf foi fundamental para que Winfrey também aceitasse atuar na obra. "Eu não queria ter um papel, sinceramente. Não queria interpretar a Deborah. Sempre pensei que seria outra pessoa, tinha vários outros nomes na cabeça. Só aceitei porque queria muito trabalhar com o George Wolfe".

Mesmo experiente em frente às câmeras, Winfrey teve aulas de teatro para encontrar a personagem. "Você está no set de filmagem e todo mundo está falando sobre outras coisas, mas você precisa ficar mergulhado naquilo. Então eu tento entrar e ficar mergulhada naquilo, onde quer que seja. Tento viver nesse universo o tempo que for necessário, só sair depois", reflete Winfrey.

Além de um filme que mostra os avanços médicos a partir da descoberta das células HeLa e que rebatem na questão racial opressora na época, Winfrey fala que é sobretudo um filme sobre família.

"Milhões de famílias no mundo, não só famílias afro-americanas, vivem com segredos. São coisas que aconteceram, mas a família nunca falou sobre isso, nunca tratou disso, ficou escondido. Depois, quando o que estava em segredo vem à tona, o impacto na vida das pessoas é diretamente proporcional a quão fundo isso tinha sido enterrado. Todas as famílias são assim", finaliza. (DB)