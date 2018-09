O palco da formação

00:00 · 22.09.2018 por Roberta Souza - Repórter

Com dois cursos universitários e uma série de formações de curta ou média duração, Fortaleza coloca no mercado, anualmente, mais de 50 profissionais de teatro. A demanda costuma vir de todos os lugares - da periferia ao Centro da cidade; e de diferentes perfis - estudantes do Ensino Fundamental, recém-egressos do Ensino Médio ou ainda aqueles em busca de uma segunda graduação e da realização de sonhos pessoais.

E, ainda que os desafios batam à porta, especialmente no que diz respeito ao incentivo financeiro para o funcionamento desses espaços, a produção artística resiste.

Na seara do ensino superior, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) é o que dispõe de licenciatura formal há mais tempo. O curso funciona desde 2002, segundo a coordenadora Fran Teixeira, mas o formato de graduação plena só foi sido criado em 2008.

Ainda que voltada à licenciatura, a graduação conta com atividades práticas. "Achamos importante que esse futuro professor tenha experiência da criação e produção de um espetáculo, da relação com a cena e com o público", evidencia Fran. Assim, todo semestre uma turma do 7º período produz um espetáculo em grupo, e promove sua circulação em alguns espaços da cidade - com apoio financeiro do Instituto para facilitar a produção.

Por outro lado, a licenciatura tem seus desafios de ordem estrutural. "Enfrentamos dois problemas: a falta de espaços adequados para as aulas práticas e o número de professores, uma questão complexa, porque depende de vagas federais", pontua Fran. Atualmente, o IFCE contabiliza apenas oito docentes nessa graduação.

A evasão de estudantes, porém, é pequena, segundo a coordenadora, se comparada a outras licenciaturas do Instituto. "Formamos de 14 a 15 alunos por semestre, e hoje estamos com 290 matriculados", conta Fran. Semestralmente, pelo menos 25 estudantes entram no curso via Sisu, seleção de graduados ou transferência interna/externa.

Universidade

Com menos de dez anos, a licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Ceará, procede o Curso de Artes Dramáticas (CAD), iniciado na gestão do reitor Antônio Martins Filho, em março de 1960. Oficializada desde 2009, a graduação vem se consolidando por meio de projetos de extensão e parcerias com outras escolas de artes cênicas da cidade - caso da formação da Vila das Artes.

"O curso tem uma mostra de trabalhos todo ano, que traz desde exercícios cênicos das disciplinas até produções que saem dos muros da universidade. E nesse sentido a gente tem uma relação bacana com o Porto Iracema e a Vila das Artes", cita a vice-coordenadora Tharyn Stazak.

Segundo Tharyn, o curso tem três linhas de frente: interpretação, teatro-educação e direção. Pelo menos 70% dos alunos são egressos do Ensino Médio, dado que vem se acentuando nos últimos três anos.

"A turma de 2010, por exemplo, era formada por muitas pessoas que já atuavam como produtoras e vieram complementar a formação num ambiente acadêmico, institucionalizado", observa a coordenadora. Anualmente, o curso recebe 40 alunos via Sisu.

Apesar de contar com o Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (mesmo com pouca manutenção) - diferente do IFCE que não tem um espaço como esse - o curso depende de outros incentivos. "Quem levanta recurso são os próprios estudantes, em parceria com a iniciativa privada, com o sindicato... Eles fazem pedágio, bazar, é a única maneira que temos de conseguir verba para cenário, figurino, iluminação", explica Tharyn.

A relação com a comunidade, por sua vez, se dá principalmente por meio de projetos de extensão. Um curso de formação que terá início agora em setembro, no Centro Cultural Bom Jardim, e a ação Ateliê do Ipred, com o desenvolvimento de atividades lúdicas pelos alunos, ilustram essas possibilidades.