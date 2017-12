O olhar infantil sobre as perdas

00:00 · 16.12.2017 por Diego Benevides - Crítico de Cinema

Bruna Cusí e David Verdaguer garantem a fluidez da narrativa, que já é naturalmente densa pelas temáticas da morte e das (re)construções familiares

A pequena Frida, interpretada pela ótima Laia Artigas, tem a vida abalada após perder o pai e a mãe. Agora morando com seus tios, a protagonista canaliza a perda entre o sofrimento interno e a exteriorização de atitudes agressivas. Essa é a base de "Verão 1993", dirigido por Carla Simón, que representa a Espanha entre os filmes estrangeiros do Oscar 2018.

Feito com requinte visual, o longa explora a densidade das relações familiares. Longe da vida urbana, o novo espaço de convivência de Frida mais parece uma reabilitação. Amada pelos tios, que a abrigam com muito amor, a menina não entende muito bem o que aconteceu com a mãe e como seu destino mudará com a perda.

A relação de Frida com a prima Anna, papel da amável Paula Robles, transita entre o carinho fraterno e a agressão. O roteiro se preocupa em não vilanizar ninguém, justificando todas as escolhas dos personagens pelo caráter do abalo emocional que enfrentam. Ainda que nem tudo seja justo, em especial com a pequena Anna, é compreensível.

O trabalho de câmera da diretora Carla Simón explora a presença magnética de Frida, por meio de planos objetivos que tentam expor o que aquela garota passa. Ela sofre por dentro, mas talvez ainda não saiba o tamanho desse sofrimento. A ausência da mãe é irreparável e, mesmo com o amor dos tios, ela não sabe muito bem como se adaptar a uma nova realidade.

A jovem atriz Laia Artigas traz o tom naturalista que a personagem precisa. A profundidade com que compõe seu personagem é impressionante. "Verão 1993" traz cenas espontâneas, quase improvisadas, daquelas duas meninas tentando conviver juntas. A câmera de Simón vaga entre as expressões faciais, os gestos mais simples e o cenário isolado e belo onde elas vivem, como forma de elaborar os conflitos familiares que estão em campo de guerra.

Olhares

É curiosa a escolha de Simón em fazer um filme solar, com tonalidades mais vivas, mesmo que fale essencialmente sobre luto. Isso faz com que a obra explore a composição dos seus personagens. A direção de fotografia traz a sensibilidade que a história precisa ao olhar para os detalhes e para o entorno, tentando tirar de dentro de cada cena o que não está visível.

O roteiro da própria diretora em colaboração com Valentina Viso tem momentos inspirados, como na sequência em que uma brincadeira de esconder entre Frida e Anna anuncia que não acabará bem. A fuga da garota no meio da noite também representa os sentimentos dispersos da menina, além de revelar a psicologia dos demais personagens.

Aliás, todos são muito bem trabalhados em suas funções dramáticas, com destaque para Bruna Cusí, que interpreta Marga, a tia de Frida. Marga ama a sobrinha, mas as atitudes da garota desgastam a possibilidade de convivência entre elas. Mas Marga sabe que desistir não é o verbo principal e busca, dentro de sua natureza feminina, a compreensão de tudo. Os avós e os demais tios da protagonista pouco aparecem na trama, mas ajudam a entender o funcionamento daquela família.

A causa da morte da mãe de Frida não é exposta com clareza, deixando a entender que ela possuía o vírus HIV pela forma com que os outros tratavam a garota. O medo de chegar perto de Frida denuncia o desconhecimento que se tinha, na época, sobre a patologia. Ainda que traga elementos de uma época de transformações da Espanha, no início da década de 1990, o roteiro se ausenta de aprofundá-los.

Ritmo

Algumas cenas são longas demais, dando a impressão que o filme é mais extenso do que realmente é. Simón não tem pressa para desenvolver sua narrativa, mas também corre o risco de deixar muitos espaços em branco, o que leva a crer que, por mais bonita que seja sua história, falta-lhe um pouco de energia.

Os temas que estão em torno de Frida são resolvidos com rapidez, em especial os dilemas com a prima Anna, mas sem nunca mostrar as consequências desses problemas. Parece que a diretora poupa sua história de uma abordagem mais política e até mesmo mais aprofundada sobre a morte na família, pelo olhar de uma criança que não tem a mesma compreensão de um adulto.

O longa termina com uma bela cena que expõe o acúmulo de sentimentos e angústias da protagonista e emociona com facilidade, embora não aconteça com a mesma naturalidade adotada pelo filme. São os bons momentos pontuais que mantém o interesse pela história.

"Verão 1993" conquista por ter um grande coração e pela realização competente da diretora, ainda que o potencial de sua grande história não tenha ido além da expectativa. A obra também não chamou atenção da Academia, deixando-a de fora da pré-lista dos nove semifinalistas entre os estrangeiros do Oscar 2018.