O mundo de Carrey

00:00 · 13.12.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

Em “Jim & Andy: The Great Beyond”, as filmagens dos bastidores do filme de 1999 são reveladas ao público e conhecemos o incomum método de atuação de Carrey. Na imagem menor, o verdadeiro Andy Kaufman, morto de câncer em 1984

Quando um ator ou uma atriz se prepara para os ditos papéis imersivos, é comum o desabafo sobre se “entrar no personagem”, como se fosse possível adentrar o corpo e alma de um pessoa e de lá pouco sair para respirar no mundo real. Existe algo de muito inquietante ao se ouvir sobre a escolha dessa técnica de interpretação. Ao se emular a existência de outra pessoa, o quanto de nós mesmos pode se perder no meio do caminho.

Uma parte dessa discussão é a essência por trás de “Jim e Andy: The Great Beyond”, documentário da Netflix lançado no último mês de novembro. No filme de Chris Smith, Jim Carrey retorna aos momentos onde encarnou, com fidelidade, a vida do comediante norte-americano Andy Kaufman (1949-1984), na cinebiografia “O Mundo de Andy” (1999), de Milos Forman.

O sucesso das desconcertantes aparições de Kaufman na TV foram a inspiração para o então adolescente Carrey em 1970. A escolha por agarrar este papel e adicioná-lo ao então grupo de personagens excêntricos que ele já tinha criado alterou de maneira prodigiosa os rumos de sua carreira no show business.

Trajetória

Poucos nomes na comédia eram tão “quentes” quanto o de Jim Carrey na metade dos anos 1990. À época, repleto de caretas e com uma facilidade quase indomável para criar personagens absurdos e idiotizados, o canadense chegou de vez aos holofotes através de três inusitados sucessos de bilheteria. “Debi & Lóide: Dois Idiotas em Apuros”, “O Máskara” e “Ace Ventura – Um Detetive Diferente”.

Carrey tinha passado despercebido em filmes como “Peggy Sue, Seu Passado a Espera” (1986) e até mesmo “Dirty Harry na Lista Negra”, de 1988 (quando assinava apenas como James Carrey). Após o reconhecimento público, uma conta bancária inchada e a série de trabalhos abomináveis como “Batman Eternamente”, “Ace Ventura 2 – Um Maluco na África” e “O Pentelho”, o ator cansou-se daquela rotina de caras e bocas e buscou trabalhos mais “pessoais” e um pouco mais desprovidos das piadas escatológicas do passado.

Antes mesmo de “O Show de Truman” (1998), obra de Peter Weir em que Carrey assumiu de vez o lado dramático, com “O Mentiroso” (1997), o astro já dava pistas sobre a mudança nos rumos. Ao viver o advogado Fletcher Reede, homem que após um desejo sobrenatural do filho passa a falar apenas verdades, o comediante encarnou tipos que passaram a discutir a realidade e, como este mesmo real, sofre com o voraz apetite da indústria cinematográfica.

Esse modesto recorte temporal contextualiza os passos de Carrey até uma de suas interpretações mais pessoais. Sua transformação em Andy Kaufman resultou em excelentes críticas, um Globo de Ouro pela atuação e a total guinada na filmografia. Dali em diante, o público pouco acompanharia daquele cara que despontou para o estrelato como Ace Ventura.

Em “Jim & Andy: The Great Beyond”, as filmagens dos bastidores dessa produção finalmente são mostradas ao público. Temos acesso ao caos reinante de Carrey ao optar por se entregar completamente ao personagem, se recusando a sair da persona em todo o período em que o filme foi rodado. Com duração de 1h 34, o documentário intercala depoimentos feitos pelo próprio ator, hoje com 55 anos, além de imagens de arquivo da trajetória artística de Kaufman. Chris Smith traça detalhes sobre como a carreira e a vida de Andy Kaufman influenciaram o então astro. Carrey ainda desabafa sobre suas novas filosofias de vida e como cada filme ou trabalho que fez ao longo dos anos tiveram relação com o seu “eu”.

Assim, narrativamente, temos ângulos diferentes que abordam a vida e carreira do ator (da infância difícil até o auge como uma das estrelas mais bem pagas do cinema), a própria história de Kaufman e, obviamente, os aspectos negativos presentes na “fábrica de sonhos” chamada Hollywood. Ao conferir “Jim & Andy”, podemos simplesmente constatar o quanto os trejeitos e reações de Carrey, seja como Andy Kaufman, ou como seu alter ego, Tony Clifton, são assustadoramente genuínas. Armazenadas por mais de 20 anos nos escritórios do ator, as imagens mostram que quem estava no comando não era Carrey, e sim o próprio Andy Kaufman interpretando à si mesmo. Essa torta experiência de quatro meses ao lado de elenco e equipe de produção foram recuperadas definitivamente.

Dualidade

“Jim & Andy: The Great Beyond” sugere que ao personificar Kaufman não apenas durante as filmagens, como também durante todo o tempo em que trabalhou no filme, Carrey também perdeu à si mesmo por algum tempo, ou talvez por um longo momento mesmo depois do fim das gravações de “O Mundo de Andy”. Essa visão ambígua é recheada por diálogos sobre tragédias pessoais, como a perda precoce do pai e o desejo de tê-lo visto testemunhar seu sucesso.

Em um certo momento, o ator se emociona ao falar de Percy Carrey e, quando perguntado sobre escolhas, revela não acreditar em livre arbítrio, deixando a audiência confusa sobre o que ele de fato parece falar. Vale destacar que o próprio universo no qual ele mergulhou em “O Mundo de Andy” dava conta de temas como a extrapolação do real e da simulação.

Ao vermos todos os participantes do filme que também conviveram com Kaufman em vida, e como eles se envolveram emocionalmente com a caracterização extrema adotada por Jim (que afirma ter estado “possuído” de alguma forma pelo espírito do comediante), somos indagados sobre os limites entre entretenimento, vida pessoal e ensejos.

Estranho e complexo, faz-se importante assistir ao filme “O Mundo de Andy” antes de ver “Jim & Andy”. Tal exercício colabora para a contextualizar em relação as cenas do documentário, como também para ampliar a experiência e imersão durante toda a obra.

É inevitável apontar como o comportamento de Carrey durante as filmagens chega a ser errático, exagerado e até forçado. Afinal inexiste qualquer beleza em se agredir colegas de trabalho de maneira gratuita, como é esse caso. O fato de quase totalmente ser narrado por Carrey pode tornar a experiência de se ver “Jim & Andy” enfadonha. Por outro lado, trata-se de uma experiência estranha e incômoda assistir a completa entrega do ator ao mundo de Andy.

Nesse sentido, agrupa-se o questionamento sobre o quanto cada um de nós adota um personagem fictício para a vida e de lá não sai mais. Quando se trata de uma indústria ligada à fantasia e ao escapismo, no caso o cinema, a mensagem final deixada pelo documentário chega a ser contundente e violenta. “Jim & Andy: The Great Beyond” ilumina dois dos maiores comediantes da história, rasga m ensaio sobre a vida e proporciona um mergulho no complexo trabalho de ator canadense.

Afastado de grandes produções no cinema, jornais e revistas de todo o mundo noticiaram a drástica mudança ocorrida com ele nos últimos dois anos. Acusado de ser responsável direto pelo suicídio da ex-namorada, Cathriona White, em 2015, o ator vive um momento de fofocas em tabloides e severas disputas em tribunais. Isso é sério. É real e fica a pergunta sobre qual Carrey enfrenta esse drama. O ator, o homem ou o fã de Andy.