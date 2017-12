O milagre chamado Nise

00:00 · 20.12.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

A médica psiquiatra Nise da Silveira (1905- 1999), quinta mulher a ser homenageada em 2017 pela Ocupação do Itaú Cultural de São Paulo

Um dos fundamentos basilares ao território da arte é oferecer ao público subsídios necessários para a construção de um pensamento crítico. Por meio da apreciação, seja de uma obra ou trajetória, conseguimos estabelecer observações sobre o presente e a relação deste com passado e futuro. A atualidade contida no universo de Nise da Silveira (1905- 1999) é um destes casos. A labuta protagonizada por esta alagoana permanece irretocável - um farol diante do recrudescente obscurantismo das ideias.

Humanista, filósofa do inconsciente e psiquiatra cujo legado baseou-se em negar a loucura como doença e estabelecer tratamento através da arte, Nise é homenageada pela série Ocupação do Itaú Cultural de São Paulo. Esta é a 37ª edição do programa que, em 2017, dedicou-se a estabelecer apenas narrativas de vida de mulheres. Já estiveram em cartaz Laura Cardoso, Conceição Evaristo, Aracy Amaral e Inezita Barroso (1925-2015). A mostra segue em cartaz até 28 de janeiro.

Com curadoria dos núcleos de Comunicação e Educativo do Itaú Cultural, ao lado do diretor do Museu de Imagens do Inconsciente (MII), Luís Carlos Mello, essa é a primeira vez que uma instituição desnuda de maneira tão ampla o acervo pessoal de Nise da Silveira. Todo este material está abrigado no MII, fundado por ela em 1952, no Rio de Janeiro, onde se encontra mais um arquivo aberto para o público em geral, para estudantes e pesquisadores.

Algumas dessas obras foram usadas por Mello, na pequena exposição "Nise da Silveira: nos caminhos de uma psiquiatria rebelde". Exibida naquela mesma casa, em 2006, a mostra virou uma foto-biografia de sua autoria, publicada em 2014, e fez curta temporada em Curitiba-PR, porém sem a documentação original.

Ocupação

No primeiro piso do Itaú Cultural, a exposição apresenta uma grande fotografia cortinada de Nise. Ao ultrapassar este ambiente, somos lançados no universo particular e também no mundo que a médica compartilhou ao longo dos anos. A partir dali, a viagem é aprofundada por 15 temas que dão conta de diferentes etapas da vida da profissional. Começa pela infância e rastreia como Nise construiu o importante trabalho que deixou.

Um mapa-múndi bordado à mão revela os pontos do globo onde a ciência e a filosofia desta mulher tocou com delicadeza e garra. Seu pensamento alcançou 31 cidades, em nove nações, incluindo o Brasil.

Este percurso envolve detalhes e curiosidades da intimidade da alagoana. Segue pela sua vida e família, a prisão, a emoção - quando, depois da clandestinidade, volta a trabalhar no serviço público e, contrariando dificuldades e preconceitos no meio acadêmico, cria a Seção de Terapêutica Ocupacional e Reabilitação (Stor), cujo principal objetivo era estimular "clientes" (ela não os chamava de "pacientes") a se expressar por meio da arte.

"Permeada de registros audiovisuais e sonoros, que evocam sua presença e a de seus pares e exploram a palavra e os símbolos, a mostra provoca os visitantes a olhar outra vez para o que nossa sociedade tacha de louco, olhar para si e reconhecer se não somos iguais", defende, em nota os organizadores da Ocupação Nise da Silveira.

A visita prossegue com obras do acervo histórico que, entre outros assuntos, resgata pinturas e esculturas originais de seus "clientes". Estão ali presentes as interseções entre arte e psiquiatria, o poder da análise e a relação com Jung e as mandalas. Outro detalhe que salta aos olhos é a discussão sobre como Nise enxergou nos animais a força para contribuir fortemente na terapêutica.

A curadoria reúne farto quantitativo de fotos pessoais do acervo de Nise, cartas enviadas e recebidas, além das que trocou frequentemente com Jung, e textos manuscritos, como um poema que escreveu para o pai inspirada em um dos Noturnos de Frederic Chopin. Outra riqueza recai sobre a presença de depoimentos de familiares, amigos, colegas de trabalho e clientes que atualmente frequentam o ateliê do MII.

Peças audiovisuais ajudam a absorver cada vez mais a persona de Nise. Além de um raro vídeo que registrou a passagem da doutora pelo II Congresso Internacional de Psiquiatria, realizado em 1957 em Zurique, a Ocupação Nise da Silveira traz o filme "Posfácio - Imagens do inconsciente", documentário iniciado em 1986 pelo cineasta Leon Hirszman (1937-1987) sobre três casos de reabilitação psicossocial conduzidos pela diretora e uma entrevista com ela.

Após a morte do diretor, o filme acabou sendo concluído por Eduardo Escorel. Apresenta, ainda, a animação "Estrela de oito pontas", dirigido por Marcos Magalhães sobre desenhos de Fernando Diniz, um dos clientes de Nise.

A ocupação se estende até o térreo do Instituto para apresentar 29 obras de 11 artistas contemporâneos, frequentadores do Setor do Hospital Psiquiátrico de Engenho de Dentro e atuais frequentadores do ateliê do MII. No mesmo espaço, há o Ateliê Vivo, lugar onde, diariamente, o público pode fazer experimentações livres com técnicas utilizadas em psicoterapias, como desenho, bordado, recorte e colagem.

Adentrar no mundo deixado por Nise é uma oportunidade singular para compreendermos a evolução dos estudos manicomiais no País. É encorajador perceber o quanto o espírito destemido dessa nordestina atuou em momentos difíceis do Brasil, e estabeleceu um novo patamar na relação com o tratamento de distúrbios mentais. Mediada pelo afeto e amor, esta mulher continua essencialmente necessária como alicerce a um futuro cada vez mais próximo.

Vida

Filha única de Faustino Magalhães da Silveira, professor e jornalista, e de Maria Lídia da Silveira, pianista, Nise da Silveira nasceu em 1905, em Maceió (AL). Cresceu em um ambiente de muita liberdade, repleto de música, arte e poesia. Após a conclusão do curso secundário, ainda aos 15 anos, muda-se para Salvador onde frequenta a Faculdade de Medicina da Bahia. Na turma estava também seu primo, Mário Magalhães da Silveira - que se transformaria em um dos grandes médicos sanitaristas do Brasil e seu marido.

Nise foi a única mulher da turma, formou-se em 1926 e no ano seguinte, após a morte do pai, foi viver no Rio de Janeiro. Lá, especializou-se em neurologia e psiquiatria, sendo aprovada em concurso público para trabalhar no Hospital da Praia

Em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, uma série de revoltas lideradas pelo Partido Comunista Brasileiro explodiu no País. Em meio ao Estado Novo, o governo Vargas inicia perseguição não só a integrantes do partido, como também a intelectuais, escritores e artistas. Nise foi presa pela primeira vez em 20 de fevereiro de 1936, por ter trabalhado como médica voluntária na União Feminina Brasileira - sendo solta no mesmo dia.

É presa pela segunda vez quase um mês depois, em 26 de março, levada ao Departamento de Ordem Política e Social (Dops) e depois transferida para o Presídio Lemos de Brito, na Rua Frei Caneca, onde permaneceu até 21 de junho de 1937.

Em junho de 1937, Nise saiu da prisão, mas alguns meses depois, por causa da nova onda de censura, partiu para a Bahia e por oito anos viveu na clandestinidade. Passou por outros estados do Norte e do Nordeste, como Manaus, Maceió e Recife - onde se casou, em 1940, com Mário Magalhães da Silveira.

Quatro anos depois, Nise foi readmitida no serviço público e começou a trabalhar no Centro Psiquiátrico Pedro II. Lá teve contato com os "progressos" da medicina no campo da psiquiatria, como a lobotomia, o eletrochoque e o choque insulínico.

Foi necessário um curto período de tempo para que Nise discordasse veementemente de tais tratamentos e buscasse novas formas terapêuticas, até que, em 1946, fundou a Seção de Terapêutica Ocupacional e Reabilitação (Stor), cujo principal objetivo era estimular os pacientes - que ela preferia chamar de clientes - a se expressarem por meio da arte.

Mais informações:

Ocupação Nise da Silveira. Em cartaz até 28 de janeiro, no Instituto Itaú Cultural (SP). Gratuito. www.itaucultural.org.br/ocupacao/