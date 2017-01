O loser que deu certo na internet

00:00 · 21.01.2017

O youtuber Christian Figueiredo mostra como um garoto comum superou o bullying e se transformou em um sucesso da internet

Ano passado, a youtuber Kéfera Buchmann lançou a comédia "É Fada", que arrecadou cerca de R$6 milhões e abriu portas para um segmento do mercado audiovisual: influenciadores digitais que tiram seus fãs da frente do computador e os levam para o cinema.

Agora, o também youtuber Christian Figueiredo lança a cinebiografia "Eu Fico Loko", que já ultrapassou 200 mil espectadores apenas na primeira semana em cartaz. Com foco no público infanto-juvenil, a comédia mostra a ascensão do garoto comum que enfrentava bullying na escola e descobriu que poderia dialogar sobre seus problemas na internet.

Ao que parece, "Eu Fico Loko" seria uma comédia adolescente qualquer, a não ser pelo fato de que dialoga com bastante propriedade com seu público alvo. Não é uma obra prima, até porque não se propõe a ser nada extraordinário, mas entre tantos produtos enlatados que são lançados no Brasil, este se diferencia pela empatia natural do protagonista e das situações que ele vive.

Na trama, Christian sofre com a falta de popularidade na escola, além da pressão de ainda ser virgem. Ao lado do amigo Yan, eles conhecem algumas garotas que mudam a forma com que eles olham para si e para o mundo.

A direção e o roteiro ficaram a cargo de Bruno Garotti, que não economiza nos clichês, mas tenta fazer com que eles não sejam tão cansativos.

Os conflitos do protagonista são sempre possíveis de adivinhar, mas a naturalidade com que eles aparecem em cena fazem a diferença. Aliás, é corajoso ver um filme falando com concisão sobre temas que ainda são "tabus familiares", como virgindade e preconceito. "Eu Fico Loko" consegue abordar esses assuntos sem superficialidade e ainda deixa uma boa mensagem para a garotada.

Além da participação do próprio Christian Figueiredo, que conta sua história por meio de flashbacks, a trama funciona especialmente pelo ótimo desempenho do ator Filipe Bragança e do elenco secundário, que conseguem a simpatia do público com facilidade. Mesmo se você não conhecer nada da história do youtube, a leveza do filme faz com que seja completamente possível embarcar nas aventuras improváveis da turma.

Apesar de assumir um aspecto que varia entre a linguagem novelesca e o cinematográfica, Garotti tem algumas sacadas criativas que são beneficiadas pela montagem rápida. Acaba que "Eu Fico Loko" diverte por não ser pretensioso como obra, enquanto escancara a intenção primária de ser um sucesso de bilheteria. (DB)