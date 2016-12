O ídolo que não estava lá

00:00 · 21.12.2016 por Dellano Rios - Editor de área

Ao ser escolhido pela Academia Sueca como Nobel de Literatura de 2016, Bob Dylan não teve questionada a qualidade de suas canções pelos críticos da decisão. O debate que se seguiu indagava se as letras do compositor, por mais brilhantes que fosse, eram ou não expressões literárias. O questionamento não é descabido, mas passa por cima do histórico da Academia, que já escolheu autores do campo da filosofia, da história e do jornalismo em outras edições do prêmio.

>>Os tempos estão sempre mudando

Propriamente literárias - ou literárias no sentido mais convencional da palavra -, Dylan tem duas obras publicadas, "Tarântula" e "Crônicas: volume um". (Ele também é dono de uma fortuna crítica de fazer inveja, com uma alta qualidade literária garantida pelas coleções de ensaios temáticos escritas por Greil Marcus).

"Tarântula" foi escrito em 1965 e só editado seis anos mais tarde. Era um projeto de prosa poética, que ecoava ídolos do compositor, como os escritores da chamada Geração Beat. Difícil de ler, colocou um artista popular fora do alcance de boa parte de seu público. A edição nacional, da Brasiliense, saiu em 1986 e está fora de catálogo.

Primeiro e único

Mas vamos voltar ao já citado "Crônicas: volume um". O livro foi lançado em outubro de 2004, pensado como o primeiro de uma trilogia.

Os demais volumes, porém, nunca apareceram (a última notícia sobre eles é de uma entrevista do cantor à revista Rolling Stones, de quatro anos atrás, quando o autor afirmou estar trabalhando no volume dois). O formato é estranho. Não é um livro de memórias construído de forma linear, nem a numeração ("volume um"), garante que esta seja a primeira parte de uma história. Quem esperava degustar relatos sobre os anos mais bem sucedidos de Bob Dylan, as revoluções diárias dos anos 1960, os encontros com grandes nomes das artes, da música e da política não teve suas ânsias atendidas.

Escolhas

O autor faz uma escolha inusitada e difícil de entender. O que ele chama de crônicas são relatos memorialísticos, centrados em cinco momentos de sua vida, sem que haja um eixo muito claro. Por vezes, Dylan fala da vida como se, ao narrar, estivesse tão sem direção quanto ao viver.

Três capítulos - os dois primeiros, "Abrindo o placar" e "A terra perdida', e o último, "Rio de gelo" - falam do começo de 1961, quando Dylan chegou a Nova York para construir sua carreira. Não é o tradicional conto norte-americano do "self made man". O registro que o autor faz de si mesmo é de um artista meio perdido, ambicioso, mas de ações difusas.

O relato da vida dura, comendo hambúrgueres em restaurantes vagabundos e vivendo de favor aqui e ali, tornam difícil imaginar o compositor se projetando e, contra todas as expectativas, convertendo-se em ídolo para massas e objeto de fascínio para críticos.

Os outros dois capítulos trazem reminiscências cujos marcos históricos são os discos "New Morning" (1970) e "Oh Mercy" (1989) - obras consideradas menores na discografia do autor. São períodos que mostram Dylan nas sombras e garantem ao leitor momentos de iluminação e até mesmo de riso. Afinal, quem esperaria ver o "porta-voz de uma geração" dizer que gostaria de botar fogo nos hippies que o perseguiam, esperando ouvir as palavras de um profeta para os anos 1960, perturbando a tranquilidade de propriedade rural do cantor e compositor?

Fora de catálogo no Brasil há uma década, a tradução de Lúcia Brito para "Crônicas: volume um" voltou às livrarias. A capa segue o padrão da edição norte-americana mais recente, feia e preguiçosa, que aproveitou uma foto velha do cantor, estampada na contracapa daquela edição de 2004.

Aqui, ainda há um posfácio de Eduardo Bueno, já presente na primeira aparição brasileira do livro. Dylan merecia mais, ainda mais depois do Prêmio Nobel.

A sorte é que, como fica claro em suas memórias, o cantor consegue se dar bem à despeito de frustrar expectativas. Dylan foi e ainda é um artista, seja qual for a linguagem por ele escolhida, que resiste às cobranças recaídas sobre seus ombros. E surpreende, oferecendo não o que você deseja receber, mas o que você precisa dele. Mesmo que ainda não o saiba.

Livro

Crônicas: volume um

Bob Dylan

Planeta

2016, 328 páginas

