O homem que iluminou a Terra

Icônica capa do disco Aladdin Sane (1973) tornou-se a marca visual de Bowie ao longo das décadas

O primeiro ano da terra sem a presença de David Bowie (1947-2016) foi cercado de estranhezas. Como se uma nódoa cinza cercasse a mente dos terráqueos, a mediocridade e o extremismo partiram como fonte inesgotável das ações. A morte deste realizador, em especial a constatação da falta de futuros feitos, mostram o quanto a involução é algo iminente dentro da sociedade. Sinônimo de mudanças, criatividade e liberdade, o britânico faz falta como uma criatura capaz de incomodar - incômodo, vale lembrar, mediado pelo signo da arte.

Do ambicioso jovem inglês que pavimentou a trilha sonora para a chegada do homem à lua ao recluso senhor pai de família e morador de Nova Iorque, Bowie foi de uma coragem singular ao viver intensamente até os últimos dias de vida. Estava com 69 anos quando, no dia 10 de janeiro, encontrou através da morte o desfecho de uma última obra. Uma misteriosa e incendiária peça artística, como há muito não produzira.

Bowie lançou "Blackstar" durante seu aniversário (dois dias antes do falecimento) e a inevitável surpresa em torno da partida estava acompanhada de positivas críticas ao disco. Inquietantes e escuras, as sete faixas do trabalho refletiam sobre o artista e a angústia do presente. Uma obra aberta e com diferentes caminhos e possibilidades de decifração.

Porém, entender este material como um disco anti pop resvala no caminho da preguiça. "Blackstar" adequa-se como música suspensa no tempo. Reflete do jazz às camadas sonoras prog dos anos 1970. Evoca o eletrônico canonizado no fim dos anos 1990 e, enquanto arranjos, sugere a todo instante um futuro próximo e um presente inevitável.

São camadas de Bowie a serem rasgadas constantemente. Como bem definiu o jornalista Stephen Thomas Erlewine: "é o som de um artista agitado, que sente a facilidade não somente dentro de sua própria pele, mas dentro de seu próprio tempo".

Vida

No clipe promocional para a canção "Lazarus" (nome do musical coescrito com o dramaturgo irlandês Enda Walsh), o camaleão aparece envelhecido e deitado em uma cama de hospital. Visualmente, cada peça do vídeo é composto de desconstrução e coragem. Através do versos "Veja aqui, eu estou no céu. Eu tenho cicatrizes que não podem ser vistas. Eu tenho passado um drama, que não pode ser roubado. E todo o mundo me conhece agora", Bowie cria um testamento amargo e distante de qualquer manifestação sentimentaloide. Elegante em seus últimos momentos.

O musical estreou no fim de 2015, a tempo do criador poder contemplar tudo de perto. Quase um ano depois, em outubro de 2016, chegou ao mercado a trilha sonora da peça.

Reunindo 19 canções, escolhidas pelo próprio Bowie e pelo produtor Michael C. Hall, "Lazarus Cast Album" revisita a carreira do britânico, com interpretações dos próprios atores que compõem o musica. Como bônus, o disco inclui quatro gravações originais em um segundo álbum: "No Plan", "Killing a Little Time" e "When I Met You".

Celebração

Na data em que o britânico completaria 70 anos, uma homenagem está sendo preparada por um grande grupo de amigos e colaboradores antigos. O tributo "Celebrating David Bowie" acontece em Londres e depois segue para Nova Iorque (dia 10), Los Angeles (dia 25), Sydney (29 e 30) e Tokyo (2 de fevereiro).

Entre os músicos responsáveis pelas apresentações estão Mike Garson (conhecido pelo seu solo de piano em "Aladdin Sane"), Adrian Belew (trabalhou com o músico em "Lodger"), Sterling Campbell (baterista de Bowie por duas décadas) e o guitarrista Earl Slick.

Quem também investe em uma série de celebrações é rede de TV britânica BBC. O canal reflete sobre a data de morte do artista através de um novo documentário e vários projetos para televisão e rádio. Um dos destaques é "David Bowie: The Last Five Years", documentário que lança luz sobre os últimos cinco anos da vida do cantor, o que inclui os bastidores em torno das produções de "The Next Day" (2013), "Blackstar" (2016) e o musical "Lazarus".

O filme conta com imagens raras e inéditas, além do último take vocal que Bowie gravou para "Lazarus". O documentário é dirigido por Francis Whately, também responsável por "David Bowie: Five Years", de 2013.

Outros especiais programados pela emissora são "Bowie at the BBC" (programa que resgata a história e apresentações do camaleão na emissora) e um documentário em áudio que homenageia a canção "Life on Mars?".

David Bowie continua luminoso e essa essência deve percorrer muitas décadas. Resultado da maneira emancipada como criava, extraía da música o poder de transcender linguagens. Arte, moda, literatura, filosofia, cinema, teatro, design gráfico e performance eram tentáculos fundamentais. Bowie se alimentava das mudanças.

Nesse percurso, seja vestindo as peles de Ziggy Stardust, Aladdin Sane e Thin White Duke, libertou mentes e foi capaz de fazer sonhar. O homem das estrelas conseguiu ser muitos universos em si mesmo.