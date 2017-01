O fogo continua aceso

00:00 · 04.01.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

Com uma trajetória visceral e notoriamente marcada por tempestades em tão diminuto tempo de existência, o quarteto The Doors moldou o incômodo e o espírito transgressor dos derradeiros anos da década 1960. No dia 4 de janeiro de 1967, Jim Morrison (1943-1971), Ray Manzarek (1939-2013), Robby Krieger (guitarra) e John Densmore (bateria) lançava nas lojas o disco de estreia do grupo.

A pedra fundamental do que seria este fenômeno da cultura pop estava sedimentada. Influente e ao mesmo passo controversa, verdadeiro produto do tempo onde estava inserida, a banda iniciou as atividades cerca de dois anos antes, em Los Angeles, quando o tecladista Ray Manzarek esbarrou com Jim Morrison nos corredores da Faculdade de Cinema da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

Para completar a empreitada, Manzarek (que tocava com o irmão Rick Manczarek no The Rick and the Ravens) foi responsável por recrutar dois músicos até já conhecidos do cenário musical da cidade - o guitarrista Robby Krieger e o baterista John Densmore, ambos integrantes do projeto The Psychedelic Rangers.

Esta formação tomou emprestado da cria psicotrópica de Aldous Huxley, "As Portas da Percepção", de 1954, o nome definitivo para a banda. Nesse intervalo, uma fita demo com seis canções chegou a ser gravada em setembro de 1965 (com a presença do baixista Patty Sullivan) e uma série de pequenos shows foram realizados. Patty deixaria o barco e o quarteto definitivo tomava forma.

Trabalho

Em 1966, o time finalmente assina contrato com uma gravadora e quem investe na proposta é a Elektra Records (atualmente ligada ao grupo Atlantic Records).

O disco homônimo foi gravado no final de agosto daquele ano e somente chegou ao mercado no mês janeiro seguinte. Apoiados no poder melódico imediato de "Light My Fire", o debut torna-se um grande sucesso da era psicodélica. A junção de blues, música clássica, oriental e pop apresentada pela banda mostrava frescor único.

Os vocais, ancorados pelas visões poéticas de Morrison, exploravam profundezas dos aspectos mais sombrios e emocionantes da alma humana.

O trabalho reúne algumas das maiores canções da banda, como "Break On Through (To The Other Side)", "The End" (música ambiciosa com 11 minutos de um drama psicológico), "Soul Kitchen" e "Twentieth Century Fox" (as mais roqueiras desse trabalho) e as versões de "Alabama Song (Whisky Bar)" e "Back Door Man".

O time liderado por Morrison foi capaz de balançar as paradas do universo pop e chamar atenção da vanguarda com um disco fulminante. Além do carisma, imagem e polêmicas envolvendo o homem de frente, é seguro afirmar que o sucesso do The Doors tem a mesma medida de contribuição nos arranjos hipnóticos do piano de Manzarek, este responsável nas apresentações ao vivo por executar com a mão esquerda as linhas de baixo através de um clássico Fender Rhodes Piano Bass.

Os dedilhados de Krieger e a bateria por vezes minimalista de Densmore era alicerce primordial. Para se ter uma proporção de quanto o fenômeno Doors era algo inevitável, no mesmo ano de 1967 eles terminaram e lançaram um segundo álbum. O ambicioso "Strange Days" chegou em outubro e trouxe pérolas como "Love Me Two Times", "People Are Strange" e "When the Music's Over".

Mesmo com todo este competente trabalho em grupo, desde o início, os holofotes da banda incidiam sobre o carismático Morrison. Este personagem foi capaz de representar a força e a chama da breve carreira do grupo.

O quarteto ainda conseguiu produzir uma série de álbuns bem sucedidos e singles até 1971, quando, após a conclusão do disco L.A. Woman, Morrison vai para Paris, onde morre por conta de razões pouco esclarecidas até hoje.

O mito em torno do músico segue inabalável. A música do The Doors e a lenda de Morrison continuaram a fascinar sucessivas gerações de fãs.