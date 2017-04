O fino do instrumental

00:00 · 07.04.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

Duo Gisbranco e Morelenbaum: projeto começou há um ano e meio ( Foto: Aurelio Oliosi / Divulgação )

A atmosfera de "Trem Caipira", disco que o fluminense Egberto Gismonti (69) lançou há 32 anos, oferecia um aperitivo do que era juntar o olhar criativo de Gismonti à genialidade das composições do maestro Heitor Villa-Lobos (1887-1959). Reunindo oito versões da obra de Villa-Lobos, Gismonti releu o repertório à base de sintetizadores e uma pegada "espacial" que convidava o ouvinte a viajar nos temas instrumentais.

Agora, as pianistas Bianca Gismonti, filha de Egberto, e Claudia Castelo Branco, do Duo Gisbranco, se unem ao veterano Jaques Morelenbaum (violoncelo, que participou das gravações de "Trem Caipira") e apresentam o show "Egberto encontra Villa", em Fortaleza. Nesta sexta (7) e sábado (8), às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), o trio se revezará entre o repertório do maestro Villa-Lobos ("Trenzinho do Caipira", "Bachianas Brasileiras") e de Egberto Gismonti ("Forrobodó", "Sete Anéis").

Em entrevista por telefone, Bianca Gismonti (34) lembra que já tocou com o pai em Fortaleza, ainda na década de 1990. Com o Duo Gisbranco, a pianista se recorda de poucas passagens pelo Nordeste, e cita a participação delas na programação da edição de 10 anos atrás do Festival de Inverno de Garanhuns (PE). Pelo teatro, ao lado da atriz Leandra Leal, Bianca esteve na capital cearense, há 12 anos, fazendo a trilha sonora do espetáculo "Impressões do meu quarto", no Teatro Celina Queiroz.

Fortaleza será a primeira capital do Nordeste a receber o show "Egberto encontra Villa". A ideia de reunir o Duo Gisbranco e Jaques Morelenbaum partiu do músico carioca Mário Seve. O projeto começou há um ano e meio. "Ele fez um projeto chamado 'Encontros Virtuais', reunindo compositores que ele acha que tinham a ver. E nos chamou pra fazer Egberto e Villa Lobos", situa Bianca.

A pianista pontua que, para esta apresentação, o repertório será bem dividido: metade de Villa Lobos, e a outra metade de Egberto Gismonti. "Pegamos muitas músicas que a gente (o Duo Gisbranco) já tocava. E algumas composições meu pai também já tinha gravado. Além das que o próprio Jacques gravou: eles (Morenlenbaum e Gismonti) tocaram juntos durante anos", conta Bianca, recordando do violoncelista ao lado de seu pai já na década de 1990.

Sobre "Trem Caipira", Bianca Gismonti relata que era muito nova na época do lançamento do disco, mas que anos depois foi impactada pela obra. "Totalmente, e eu amo esse trabalho. Tenho o LP aqui em casa até hoje", sintetiza a pianista.

Villa-Lobos

Compositor bem conhecido dentre os músicos brasileiros, o carioca Heitor Villa-Lobos consolidou seu nome, sobretudo, como uma influência entre os instrumentistas que enveredaram pelo cenário instrumental. Quase 60 anos depois que ele faleceu, Bianca Gismonti acha, particularmente, que a obra do maestro é respeitada no Brasil e fora do País.

Trata-se de um "caso" de reconhecimento bem distinto em relação ao dos artistas brasileiros das décadas de 1960 e 70 que foram redescobertos, via plataformas digitais, pela geração nascida do início da década de 1990 pra cá. Villa-Lobos, por exemplo, teve boa inserção no ensino tradicional de música no Brasil.

Bianca Gismonti observa que, além do maestro ter tido respaldo em sua própria época (até a década de 1950), "eu e Claudia fizemos a faculdade de piano, e vimos que o Villa é um dos compositores brasileiros mais tocados. E até internacionalmente: os pianistas eruditos tocam muito sua obra", detalha a pianista.

Projetos

Além do Duo Gisbranco, Bianca mantém um trio, como outro trabalho artístico fixo, com o baterista Julio Falavigna e o baixista Antônio Porto. Jaques Morelenbaum, além de violoncelista, traz experiência como arranjador (Madredeus, David Byrne, Cesária Évora), maestro, produtor musical, compositor, consolidando larga reputação no cenário da música popular e erudita.

Jaques participou da "Nova Banda", formação, criada em 1984, para acompanhar o maestro Tom Jobim em seus 10 últimos anos de vida e carreira. No grupo, Jaques Morelenbaum esteve com Paulo Braga (bateria), Tião Neto (baixo), Danilo Caymmi (flauta e voz), e uma série de vocalistas, dentre os herdeiros de Tom (a exemplo de Paulo e Ana Jobim), e outros.

Mais informações:

Show "Egberto encontra Villa", com Duo Gisbranco (RJ) e Jaques Morelenbaum (RJ). Nesta sexta (7) e sábado (8), às 19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560, Centro). Acesso gratuito. Contato: (85) 3262.5011.