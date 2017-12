O farol chamado Sérvulo Esmeraldo

00:00 · 21.12.2017 / atualizado às 07:47

Foi nos primeiros dias de fevereiro que Sérvulo Esmeraldo (1929-2017) partiu. Assim, toda uma cidade, pensada e admirada através das intervenções artísticas deste filho do Crato ganhou mais vida. Da "Femme Bateau" cravada na Ponte dos Ingleses às formas geométricas que saúdam os visitantes do Campus do Pici, os passos do cearense ampliaram seu significado na Capital. Como um farol, o escultor, gravador, ilustrador e pintor seguiu firme e cada vez mais luminoso às artes do Estado.

Oito meses depois, a Universidade de Fortaleza (Unifor) promove a abertura da XIX Unifor Plástica. Cientes da influência basilar da arte de Esmeraldo na produção local, a organização abraçou o legado deste icônico realizador e ofereceu ao público uma mostra composta por cerca de 20 obras do cratense, além de trabalhos de outros artistas convidados.

Eduardo Frota, José Guedes, José Albano, Carlos Macedo, Tiago Santana, Eduardo Eloy, Rafael Vilarouca, Cadeh Juaçaba, Márcio Távora, Luiza Veras, Waleria Américo, Marco Ribeiro, Sabyne Cavalcanti e Rodrigo Frota têm obras expostas no Espaço Cultural Unifor. Suas obras, de alguma forma, dialogam com o universo imaginado pelo cratense.

Com o tema "Uma constelação para Sérvulo Esmeraldo", esta edição da Unifor Plástica fica em cartaz até 28 de janeiro. Esta é a data limite para um passeio entre passado e futuro, uma chance de perceber Esmeraldo em diferentes tonalidades e adentrar sua influência nas artes plásticas a nível local e internacional.

Galerias

A exposição se desvencilha de seguir uma cronologia fechada do acervo de Esmeraldo. A mostra tem início na Galeria 1, com um conjunto de desenhos semelhantes às equações matemáticas para o estudo da forma e da percepção, passa por esculturas onde a geometria sofre torções ou cria ilusões no espaço, no plano da parede ou da gravura.

Já na galeria 2, estão aqueles trabalhos de Sérvulo que tencionam os limites da forma, que estabelecem conexão entre a ordem da razão com o acaso, o jogo, o humor: os excitáveis propõem uma interação direta com o sujeito observador. Somos apresentados a torres cinéticas, projetos que convocam vento e luz para sua efetividade. Testemunhamos o olhar e as formas de um homem preocupado com a paisagem e memória de seu território. São trabalhos que demonstram do rigor absoluto na concepção da forma ao espírito livre e lúdico tão caro ao processo criativo de Sérvulo Esmeraldo.

A Unifor Plástica surgiu em 1973, por iniciativa da Fundação Edson Queiroz, mesmo ano de fundação da Unifor. Neste período, evoluiu de salão à mostra bienal de arte contemporânea, atuando na promoção de inúmeras gerações de artistas cearenses e nacionais, constituindo uma importante referência para a formação e a difusão da visualidade brasileira.

O homenageado

Como já citado anteriormente, Sérvulo Esmeraldo é um filho do Crato. Através da escultura, gravura, ilustração e pintura, mostrou ao mundo seu rigor geométrico-construtivo e as incursões no campo da arte cinética. Iniciou a carreira ainda na adolescência, no desenvolvimento de xilogravuras. Em 1951, muda-se para São Paulo, onde passa a dedicar-se nos estudos de Arquitetura. Dali em diante, dedicou-se à xilogravura, realizando a primeira exposição individual no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM). Nesse instante onde organiza a exposição individual no MAM, ganha bolsa de estudos do governo francês, residindo no país até 1979. Em Paris, frequentou o ateliê de litogravura da École Nationale des Beaux-Arts e estudou com Johnny Friedlaender.

Nos anos 1960, iniciou suas criações no campo da arte cinética, trabalhando com materiais como ímãs, eletroímãs e por gravidade. Em 1974 participou da exposição L'idée et La Matière, na Galeria Denise René, em Paris. Retornou definitivamente a Fortaleza no ano de 1980. Em 1983, recebeu o Prêmio Melhor escultor do ano da Associação Paulista de Críticos de Arte. Em 2011, a Pinacoteca do Estado de São Paulo fez uma retrospectiva da obra do artista com publicação de livro coordenado por Aracy Amaral.

Mais informações:

XIX Unifor Plástica - "Uma constelação para Sérvulo Esmeraldo". Em cartaz até 28 de janeiro de 2018, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Bairro Edson Queiroz)

Contato: (85) 3477.3319