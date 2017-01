O êxtase da destruição

00:00 · 30.01.2017 por Dellano Rios - Editor de Área

Jim Jarmusch é um cineasta que, desde o início, mantém uma estreita relação com a música e os músicos. Estes costumam ser incorporados em seus filmes, fazendo as vezes de atores. O diretor até tentou uma carreira paralela, tocando em bandas nos anos 80 que, para falar o mínimo, não foram para frente.

Seu filme mais recente, "Gimme Danger", é um documentário musical. O formato é bem distinto de outro do gênero que o diretor fez há duas décadas. "Year of the Horse" (1997) acompanhava o canadense Neil Young e sua banda, a Crazy Horse, numa turnê. A estética das imagens procurava reproduzir a do som, suja e pesada, como nos momentos mais rockers destes veteranos. "Gimme Danger" é o filme que conta uma história, de uma forma mais tradicional, com imagens de arquivo, entrevista e, claro, apresentações musicais. Saem de cena Neil Young and Crazy Horse e entram Iggy and the Stooges.

Bancado pela companhia independente Magnolia Pictures em parceria com a Amazon Studios, da gigante de e-commerce, o filme teve a bênção dos remanescentes da banda. Em especial Iggy Pop. Mesmo com a correria da turnê de "Post Pop Depression" (o excelente disco solo que lançou em março do ano passado), o cantor encontrou tempo de falar sobre o documentário e aparecer em alguns eventos promocionais, com as exibições nos festivais de cinema de Cannes, Toronto e Nova York.

O filme está em cartaz em poucas salas nos EUA. Lá fora, chega às lojas amanhã, em DVD e Blu-Ray. Por aqui, continua sem previsão de exibição nos cinemas e de o registro ganhar uma edição nacional. Consolo mesmo só o lançamento de "Music From The Motion Picture 'Gimme Danger'", trilha do documentário, com hits e algumas raridades dos Stooges e de uns poucos artistas relacionados.

São 14 faixas, com canções que figuraram nos três primeiros discos da banda (os dois últimos, gravados já neste século, foram ignorados); "Ramblin' Rose", do MC5, "banda-irmã-mais-velha" dos Stooges; "Again and again", dos Iguanas; e "I'm a man", da Prime Movers Blues Band. As duas bandas contaram com Iggy Pop na formação, dos tempos que ele ainda se chamava Jim Osterberg e tocava bateria, em vez de urrar, latir e se contorcer no palco.

O disco

"Music From The Motion Picture 'Gimme Danger'" é um disco para dois tipos de gente: aqueles que desconhecem os Stooges e os obcecados pela banda (ou, num arco maior de interesse, por Iggy Pop). Com sorte, é um álbum que te faz passar do primeiro grupo ao segundo e, aí sim, mergulhar no indispensável tríptico de álbuns que o grupo lançou entre 1969 e 1973.

Ainda que deixe de fora algumas músicas obrigatórias do repertório stooge, como "Search and Destroy" e "T.V. Eye", a trilha do documentário de Jim Jarmusch parece uma cartilha introdutória. "Gimme Danger" é a segunda canção de "Raw Power", onde sua introdução lenta serve para frear o ritmo alucinado em que o ouvinte está, depois de ser moído pela selvageria da abertura, com "Search and Destroy".

Na trilha, ela leva o ouvinte pela mão e, quando termina, em meio ao caos, você está pronto para imergir na divina barulheira da sequência "No fun", "I wanna be your dog" e "1969". Se aguentar ouvir até "Loose", está pronto para venerar o quarteto americano que ajudou a inventar o punk - sem se deixar superar por seus herdeiros.

FIQUE POR DENTRO

Os novos truques da Velha iguana

"Gold" é o título original de "Ouro e Cobiça", o drama criminal estrelado por Matthew McConaughey. A canção-tema do filme foi batizada com o mesmo nome e é a produção mais recente de Iggy Pop. Com pouco mais de três minutos, é uma criação conjunta do velho iguana com Danger Mouse - produtor e DJ, que frequentemente flerta com o rock. Por enquanto, a parceria vai ficar restrita a "Gold". Infelizmente, pois na canção Iggy Pop acerta em cheio na pose de crooner, que ostentou nos álbuns "Préliminaires" (2009) e "Après" (2012). Nestes álbuns, Iggy se apropriava de músicas de outros compositores (incluindo o brasileiro Tom Jobim e o gênio francês Serge Gainsbourg). "Gold" é uma canção original, mas funciona como algo que Leonard Cohen poderia ter cantado. O stooge investe em seus dotes guturais, acompanhado por um arranjo bonito, minimalista, melancólico e, para os padrões de Danger Mouse, surpreendentemente orgânico. A música confirma a grande fase que o artista vive em sua maturidade - além de "Gold" e do documentário sobre os Stooges, Iggy Pop gravou seu melhor álbum em décadas no ano passado. "Post Pop Depression" foi produzido por Josh Homme, do Queens of the Stone Age, que acompanhou o velho iguana em turnê. A performance da dupla no palco ainda rendeu um excelente DVD, gravado no Royal Albert Hall, na Inglaterra.