00:00 · 12.06.2017 por Iracema Sales - Repórter

A atriz Maria Vitória em cena com sua personagem "dupla": literatura e teatro de bonecos

Para construir a dramaturgia do espetáculo "Duplicité", a atriz e teatróloga Maria Vitória buscou referência na teoria freudiana, ao trazer à tona a discussão sobre a duplicidade de "eus" carregada por cada pessoa. Em determinados momentos, eles podem dialogar de maneira harmônica; noutros, tornarem-se desconhecidos, fazendo com que as pessoas tenham medo delas próprias. Nesse aspecto, o embate é inevitável, avisa a atriz-criadora, que foi buscar na literatura subsídios para materializar sua obra cênica.

Alguns desses elementos, que permeiam também a discussão teórica de muitos historiadores da arte, podem ser identificados, de maneira mais clara, em textos literários de escritores brasileiros, entre eles Graciliano Ramos, Clarice Lispector e Machado de Assis. Para desenvolver a trama do espetáculo - que está em temporada às terças-feiras de junho no Teatro do Dragão do Mar - Maria Vitória viveu a experiência de atriz-criadora - uma atividade solitária, reconhece.

Num misto de ousadia e disposição, a jovem teatróloga assumiu o compromisso de enfrentar o desafio de percorrer os labirintos da alma humana, que prefere chamar de "múltiplos eus". Essa é a proposta do solo, cuja primeira montagem aconteceu em 2003, data do início da pesquisa que elabora sobre dança e teatro de bonecos. "Trago o duplo nesse percurso", revela, observando que ninguém se conhece inteiramente.

Ao longo de 15 anos de construção do espetáculo, Maria Vitória admite que está se reconhecendo como atriz e teatróloga, mas existem outras personas, assim como acontece com as pessoas em geral.

O espetáculo é um solo, mas para deixar bem evidente a ideia de duplicidade, a atriz "divide" o palco com uma boneca - representação do seu outro "eu". Com ela compartilha seus dilemas existenciais, mas também se desencontram e dançam. A atriz, que explora a vertente teatro-dança, conversa com a plateia; esta, por sua vez, é provocada a escrever e ler algumas impressões sobre o assunto, que versa em torno dos duplos de cada um.

"Duplicité" faz parte do edital Temporada de Arte Cearense do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). O cerne da reflexão é mostrar a dubiedade do ser humano, e a análise da atriz tem como ponto de partida os estudos de Freud acerca da alma humana ou subjetividade. Maria Vitória utiliza uma boneca para mostrar o paradoxo dos diferentes "eus", a começar pelo dilema vivido pela protagonista, no palco, durante 60 minutos.

A primeira versão do espetáculo se chamou "Solo de Clarice", quando Maria Vitória estreou como teatróloga, aos 17 anos. Agora, a peça ganhou a denominação de "Dualité", fazendo jus ao trabalho de buscar compreender como as pessoas convivem com os seus vários "eus". Por isso, pontua a atriz, é difícil conhecer uma pessoa na sua totalidade, já que cada ser humano carrega diferentes máscaras, sendo usada uma para cada função desempenhada na sociedade: no trabalho e em casa, por exemplo.

"O espetáculo fala desses desafios que temos com os nossos eus", assinala Maria Vitória, fazendo referência aos conflitos existenciais das pessoas. Para evidenciar essa duplicidade, interage seguidamente com a boneca. É justamente esse jogo entre as duas que conduz de forma harmoniosa o solo.

Outro ponto que merece destaque é a trilha sonora ao vivo. Gustavo Portela assina a direção musical, com composições criadas especialmente para a montagem, e interpretadas por Rami Freitas, que toca percussão e bateria.

Conduzido de forma harmoniosa, o solo não conquista apenas pela força interpretativa da atriz, que empresta um dos seus "eus" para uma boneca, mas também, pelo trabalho de iluminação de Fábio Oliveira.

"É uma verdadeira poesia", destaca Maria Vitória, que conta com consultoria de Graça Freitas. No espetáculo, a atriz acumula as funções de criadora, intérprete, diretora, além de escrever os diálogos, figurino e cenografia.

Segundo a teatróloga, esse duplo merece atenção especial, uma vez que pode representar sentimentos saudáveis ou levar ao sofrimento psíquico. Entretanto é bom saber que esses conflitos existem, fazendo com que, muitas vezes, esses vários "eus" não se entendam e passem a gerar embates.

Espetáculo "Duplicité", com a atriz e teatróloga, Maria Vitória. Dias 13, 20 e 27 de junho, sempre às 20h, no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 10 (inteira). Classificação: 12 anos.

Contato: (85) 3488.8600