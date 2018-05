O Duo do mundo inteiro

00:00 · 09.05.2018 por Felipe Gurgel - Repórter

Os que escutam a música do Duo Finlândia podem encaixar a sonoridade da dupla no rótulo da "world music", à primeira impressão. A formação traz sim esse apelo, mas vai além. A diferença é que o mineiro Raphael Evangelista (violoncelo) e o argentino Maurício Candussi (acordeon), de fato, fazem uma "pesquisa de campo" ao colocar o pé na estrada.

Como poucos artistas independentes têm a oportunidade de experimentar, eles circulam pelo mundo fazendo turnês e conhecem os ritmos de cada cultura. A pesquisa "in loco", portanto, preenche o caldo sonoro da banda.

Após o lançamento de cinco álbuns (o último foi "Mundo Rural", 2015), a dupla se prepara para lançar o sexto ("Migrantes", até o final deste ano) e começa uma turnê de 14 shows pelo Nordeste a partir desta quarta (9), em Fortaleza.

Às 17h30, Raphael e Maurício se apresentam na unidade do Sesc Fortaleza (Centro), com acesso gratuito. Mais tarde, a partir das 20h, fazem show no Salão das Ilusões (Centro). Na abertura da festa, haverá discotecagem.

Depois da capital cearense, a maratona nordestina (parte da "Nomade Tour") seguirá pelo Crato/CE (11 e 20 de maio), Floresta/PE (12), Arcoverde/PE (13), Paulo Afonso/BA (14 e 15), Aracaju/SE (16 e 17), Salvador/BA (18), Nova Olinda/CE (23), João Pessoa/PB (25) e Natal/RN (27).

Dentre essas cidades, Paulo Afonso (BA) é o único destino inédito para a dupla.

Estratégia

Em entrevista por telefone, Raphael Evangelista (38) situa que a turnê começou em abril passado, em Brasília (DF). A ideia é apresentar, "pouco a pouco", o repertório do novo disco até o lançamento oficial, em dezembro de 2018.

"Para a turnê no Nordeste, apresentaremos uma ou duas composições (dessa leva)", destaca o músico.

Além de alcançar diversos públicos e divulgar o trabalho, Raphael observa que as relações cultivadas pela dupla na estrada são fundamentais para manter a motivação e a agenda de viagens.

"O bacana disso é reencontrar amigos que fizemos nas turnês passadas. Aquele pessoal que se torna amigo depois do show e vira 'amigo de infância', sabe? Isso dá uma cor especial", reflete o mineiro.

Raphael tem família no Ceará, já morou em Fortaleza, e hoje vive na França (quando não está em turnê). Indagado se a vida nômade o faz se sentir meio "estrangeiro" no Estado, ele pontua o contrário.

"É um porto seguro para mim. Nunca me sinto estrangeiro no Ceará. Tenho coração cearense e orgulho de minhas origens serem dessa terra tão rica culturalmente", frisa.

Ele enfatiza que, a cada vez que visita Fortaleza, percebe mudanças na dinâmica do espaço urbano local. "A cidade muda a cada vez que regresso. Noto muito como reflexo da administração política do momento. Tem épocas que a cidade me surpreende de beleza, e épocas que me surpreende de descaso. Isso sempre me afeta", observa.

Marcante

Questionado quais seriam os discos mais marcantes para o público que acompanha o Duo Finlândia, Raphael Evangelista destaca dois, dos cinco. Todas as faixas são temas instrumentais. "'Nandhara', por ser o disco de estreia, tem muitas das músicas em todos os sets de show até hoje. E destaco (também) 'Dale', o quarto disco, por ser um álbum em que recebemos, até hoje, muito carinho dos fãs, pedindo pra tocar em cada show", percebe o músico.

Empreendedorismo

Habituado a dar palestras e workshops sobre organização de carreira artística, por conta da intensa agenda de shows do Finlândia, Raphael observa que procura passar uma ideia de empreendedorismo para produtores e artistas.

"Vemos, por experiência própria, que a necessidade do próprio artista criar suas estratégias abre um panorama muito maior para o crescimento de sua carreira. Hoje, o mercado dá e limita caminhos", ressalta ele.

"Cabe ao artista se planejar, se estruturar e traçar aquele caminho que seja melhor pra ele", completa o violoncelista.

Idiomas

Após a maratona de shows pelo Nordeste no final deste mês, o Duo Finlândia fará uma segunda parte da turnê brasileira, entre os próximos meses de julho a setembro.

Na sequência, passa por países da União Europeia (durante setembro e outubro); México, El Salvador, Colômbia e Peru (em novembro); e ainda pela Argentina (entre novembro e dezembro), terra do acordeonista Maurício Candussi.

O argentino deve, em breve, fixar residência no Brasil. E depois de tanto circular pelo mundo, ele e Raphael colecionam o aprendizado de vários idiomas.

"O Maurício segura bem o português (aliás, ele conhece mais o Brasil do que muito brasileiro, risos) e o italiano, além do espanhol, claro. Eu, em oito anos de Duo Finlândia, aprimorei meu espanhol, o inglês e aprendi francês. Isso ajuda bastante em uma carreira internacional", detalha Raphael.

Programação

Sesc Fortaleza

Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro. Show nesta quarta (9), às 17h30, na área de convivência. Entrada franca. Contato: (85) 0800.275.5250

Salão das Ilusões

Rua Coronel Ferraz, 80, Centro.Nesta quarta (9), a partir das 20h. Abertura com discotecagem. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Contato: (85) 3252.4329