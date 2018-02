O dramaturgo solitário

00:00 · 24.02.2018 por Diego Ponce de Leon - Especial para o Caderno 3

Em setembro de 1982, Renato Russo escreveu uma peça de teatro. Ninguém nunca viu. Até onde se saiba, apenas nove pessoas tiveram acesso irrestrito ao texto e guardam uma cópia. Eu sou uma delas. Daí minha responsabilidade de lhe anunciar que o poeta maior do rock nacional, o líder da Legião Urbana, o compositor de "Faroeste caboclo" e "Que país é esse?" era também dramaturgo. E dos bons. Esta é a história de "A verdadeira desorganização do desespero". E só eu poderia contá-la.

Pretenciosismo à parte, só eu me dispus a contá-la, até porque o fardo poderia recair sobre uma das oito outras pessoas que possuem um exemplar (familiares e amigos próximos). Mas, para minha sorte, não o fizeram. Em 2012, quando recebi o material, talvez eu ainda não soubesse que estaria aqui, anos depois, escrevendo sobre o texto, mas certamente sabia que a minha relação com aquelas palavras de Renato se aprofundaria. Assim sempre foi com Renato.

Desde a adolescência, quando escutei "Meninos e meninas". Foi o primeiro contato. Depois rolou o desembarque em Brasília (sou carioca, mas nada arrogante, prometo), e aquela história de que "nesse país melhor lugar não há". E tudo na capital federal remetia ao líder da Legião. Em algumas situações literalmente, como no caso do Espaço Cultural Renato Russo, um dos mais efervescentes equipamentos culturais da cidade, e que se encontra fechado (perdoe-nos, Renato).

Depois, comecei a dar "aulinhas de inglês" (não foi para o Eduardo, não teria idade para isso) na Cultura Inglesa, exatamente como Renato fez. E exatamente na mesma unidade (não estou muito certo que o uso repetido de "exatamente" causou o efeito desejado). Ali, graças à Cultura, Renato pisou pela primeira vez em um palco. E, veja você, como ator. E talvez seja essa a primeira informação válida dos últimos dois parágrafos (imaginando que vc, - opa, você - chegou até aqui). Vou até reforçar: a estreia de Renato Russo nos palcos foi como ator. Nada de Aborto Elétrico, Legião ou Trovador Solitário. Teatro!

Ele havia se juntado ao drama club (clube de teatro, em tradução livre, embora "drama" seja a cara de Renato) da Cultura Inglesa e acabou por integrar o espetáculo "The real inspector hound", de Tom Stoppard, em 1978. Renato tinha 18 anos e tomou conta do Galpãozinho, teatro histórico de Brasília que, coincidentemente, era situado no já citado Espaço Cultural Renato Russo. Obviamente, o nome de Renato veio a batizar o local anos depois, até porque, aos 18 anos, Renato nem estava lá muito certo que seria Russo, muito menos que venderia 20 milhões de discos pelo País e se tornaria uma figura messiânica.

Pois ele adorou a experiência e resolveu repetir a sensação no ano seguinte, com aquela mesma galera. Desta vez, inaugurando o auditório da Cultura Inglesa onde estudava (ele se tornaria professor futuramente). Trinta anos depois, eu usaria aquele mesmo auditório para projetos pedagógicos com meus alunos.

Pois meus anos de professor findaram e vim exercer o ofício que me interessa: contador de histórias, vulgo jornalista de cultura. E foi como jornalista que recebi o tal texto inédito escrito por Renato Russo, das mãos de um antigo amante e amigo de Renato, e por intermédio do meu editor. Corri logo para a família, que confirmou a veracidade. Corri para amigos, colegas, demais familiares. Era real. Renato tinha escrito uma peça teatral de 39 páginas chamada "A verdadeira desorganização do desespero". Claro, rendeu matéria.

E rendeu a pesquisa que conduzo na Universidade de Brasília (UnB), sob orientação do professor e diretor Fernando Villar (também amigo de Renato) e sobre a qual escrevo aqui. É a primeira vez que o lado cênico de Renato está sob o escopo da academia. Ali (ou aqui, sei lá), desdobro toda a relação que jamais se supôs existir de forma tão profunda entre Renato Manfredini Jr. E o teatro. Foi durante a pesquisa que descobri que ele era louco por Shakespeare, que ele passou boa parte da década de 197O frequentando espetáculos e que a genialidade do poeta transgredia a música.

A peça em si nos revela um expressivo conhecimento e interesse de Renato acerca da metateatralidade, ou da metalinguagem como um todo (e, por isso, quebro este texto o tempo inteiro e deflagro o processo da escrita. Em uma tentativa, talvez barata e improducente, de também me valer da metalinguagem, embora não esteja lá muito seguro de ter atingido a meta). É, de longe, o elemento que mais nos acompanha durante a leitura do espetáculo (especialistas vão dizer que "espetáculo" implica em encenação, então eu teria que usar "peça", mas não queria repetir a palavra, o que eu acabei fazendo).

Teatro grego também dá as caras, primordialmente por meio de Ésquilo e seu Prometeu acorrentado. Três dos personagens principais de "A verdadeira desorganização do desespero", Coro, Oceano e Vulcão, saem de lá. Os demais respondem por Robert e Plateia. Exatamente, Plateia! ("Exatamente" já cansou, admito). Ao invocar uma personagem intitulada Plateia, Renato consegue o gancho ideal para expor o processo dramatúrgico, brincar com a própria escrita do texto e travar belos embates entre um diretor de teatro (Robert) e seu público. Metateatral!

O texto aprofunda ainda mais essa loucura de falar si próprio (o texto de Renato, e não este), e desdobra a metateatralidade de formas deliciosas, como, por exemplo, ao trazer os personagens interpretando outros personagens, ao referenciar ritos mundanos ou ainda ao evocar autorreferências. Lionel Abel ficaria orgulhoso (o criador do termo "metateatro"), assim como Richard Hornby (o cara que me ensinou que autorreferências ou que a encenação de ritos são formas de identificarmos indícios metateatrais).

No fundo, "A verdadeira desorganização do desespero" nos convida a uma provocação sobre o fazer teatral (há outras provocações, até na seara do gênero ou do anarquismo, mas o editor deste caderno me limitou o número de caracteres) e traz à tona um artista incansável na busca por novas linguagens, mesmo que fosse simplesmente para mostrar para si que era capaz de escrever sobre aquilo. E, então, tacar e trancar tudo em uma gaveta.

Ele só não esperava que eu contaria ao país todo (e mais intimamente ao Ceará, por meio deste) que também corria teatro no sangue de Renato Russo (embora, convenhamos, "Faroeste caboclo" e "Eduardo e Mônica" sejam espetáculos prontos). Pois foi com o texto de Renato que ingressei na pesquisa da pós-graduação da UnB, disposto a desdobrá-lo quantas vezes fosse preciso para compreender toda a dimensão da peça. Nem que eu tivesse que encenar uma leitura inédita daquelas palavras jamais ditas publicamente. E foi o que fiz. (Adoro essas frases curtas e o impacto que elas deixam no ar. Ou não).

Em respeito a questões de direitos autorais, mantive a leitura dentro da universidade, em caráter pedagógico e acadêmico, para fins de pesquisa. Convoquei alunos de graduação de artes cênicas e, juntos, fizemos a primeira leitura do texto até então nunca lido de Renato Russo. A plateia formada por estudantes e professores da UnB acompanhou surpresa o desenrolar da trama (estou falando da plateia mesmo, e não da Plateia personagem). "Surpresa" por talvez esperar algo mais barulhento vindo de Renato, ou "surpresa" porque não entenderam muita coisa mesmo (eu li 400 vezes, até começar a compreender algo). Mas nasceu. E foi emocionante. Talvez até pela presença da irmã de Renato, Carmem Manfredini, na plateia (mais uma vez, estou me referindo ao público. Não acho que Carmem se sentaria na Plateia, claro).

Mas foi emocionante, principalmente, porque pude convocar minha filha de quatro anos a fechar a leitura cantando "Tempo perdido", da Legião. E a escolha da música não foi por acaso. Foi ao som daquela canção que Mel nasceu. A voz de Renato foi a primeira coisa que ela escutou nesta vida. E, agora, ela sabe que aquele cara também era um baita dramaturgo. Ela sabe, como eu soube, que podemos gostar de meninos e meninas. Ela sabe a história de Jeremias. Ela sabe a história de Mônica. Todos os dias quando acorda, ela sabe que não temos tempo a perder.

(Eu puxo, vai: "Nosso suor sagrado...")

O autor é jornalista, especialista em jornalismo digital pela ISE Business School e pai da Mel e do Dom, além de atuar como performer e pesquisador na pós-graduação do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília (UnB)