O conto vale prêmio

00:00 · 02.02.2017

Até o próximo dia 17, estão abertas as inscrições para o XIX Prêmio Estadual Ideal Clube de Literatura, agora batizado como "Prêmio José Telles". O novo nome é uma homenagem ao médico e escritor José Telles, falecido em junho do ano passado. Telles foi membro da Academia Cearense de Letras (ACL), entidade que endossa a premiação, e hoje é reconhecido como um dos entusiastas da iniciativa.

O Ideal Clube recebe inscrições gratuitas de escritores cearenses, inclusive os que residem fora do Estado, e ainda de autores não-cearenses, mas que moram no Ceará. O primeiro lugar ganhará o valor de R$ 5.000, e mais 15 premiados levaram R$ 1.000, cada um, totalizando R$ 20.000 em premiações nesta edição. Os trabalhos inscritos devem se adequar ao gênero literário "conto".

Segundo o magistrado e escritor Ubiratan Aguiar, presidente do Conselho Curador de Cultura do Ideal Clube e já escolhido para a presidência da próxima gestão da ACL, a homenagem a José Telles faz jus à "pessoa que batalhou, investiu, que consagrou esse prêmio, de tal forma, que passou a ser uma referência no Estado. E ultrapassou as fronteiras do Ceará", observa.

Aguiar situa que o prêmio José Telles integra a gestão de cultura do Ideal Clube, destacando esse papel do clube social, para além das festividades. "E isso consagra a oportunidade de nós avaliarmos, no conto, quem são os novos valores que despontam na literatura. Nas edições anteriores, saíram trabalhos que nos empolgaram pela qualidade (de gêneros como poesia e romance)", recapitula.

O magistrado reconhece os novos escritores em um contexto de evolução da sociedade que, na literatura, se reflete através da ampliação da produção literária, para além das escolas romântica e moderna. Para ele, "outras formas de dizer e escrever" fazem parte da transmissão do pensamento e do fluxo da cultura.

Sobre o valor simbólico do Prêmio José Telles, Ubiratan Aguiar coloca que a premiação confere, além de um estímulo à carreira literária dos vencedores, uma chancela para que o escritor seja lido pelo público.

"O importante é que, colocando no currículo premiações desse relevo, o escritor se sobressai no mundo da cultura. É galardão que você coloca. E eu tenho certeza que essa referência ajuda muito àqueles que se dedicam às letras", resume o magistrado.

Para Aguiar, o valor simbólico da premiação também é maior que o aplauso do momento da solenidade. Observa que prêmios deste perfil ajudam os escritores a se tornarem referências para a imprensa, por exemplo.

"É uma referência que dignifica o escritor. E no Ceará nós temos excelentes contistas", aponta o magistrado, enfatizando o gênero literário desta edição do prêmio.

Conto

A respeito do conto, Ubiratan Aguiar comenta a qualidade do gênero em situar, em um formato sintético, todo um pensamento maior. Refletindo sobre a literatura, em si, ele observa que o escritor é aquele que se envolve com as questões do ser e questiona, através do texto, a predominância do materialismo em relação ao humanismo no mundo.

"A gente precisa mergulhar, primeiro para dentro de nós, depois para o conjunto da sociedade. A busca do 'ter' virou uma coisa tão desenfreada e obsessiva que passou dos limites das necessidades individuais. Você não se satisfaz mais em viver bem e perde a oportunidade de 'ser'. E a literatura faz com que você 'seja'", reflete o magistrado.

ACL

Ubiratan Aguiar vai suceder José Augusto Bezerra na presidência da ACL. Eleito em chapa única (sem disputa), para dirigir a mais antiga academia de letras do Brasil, o magistrado vislumbra ações de interiorização e criar um espaço para estimular o diálogo entre os acadêmicos e a juventude.

Aguiar assume a direção da entidade após a realização de uma reforma no Palácio da Luz, situado na Praça dos Leões (Centro). "Queremos convidar os colégios públicos e particulares, para reservar um tempo das nossas sessões e dialogar com a juventude", destaca.

Ele especifica que a ideia é "designar uma comissão de acadêmicos, para ajudá-los a formatar suas academias em cada colégio, o gosto pela leitura, pela escrita", adianta o magistrado, como futuro presidente da ACL.

Mais informações:

Inscrições abertas para o Prêmio José Telles de Literatura. Regulamento disponível em idealclube.Org.Br. A secretaria do Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381, Meireles) recebe os trabalhos inscritos, de segunda a sexta, de 8h às 12h, e de 14h às18h. Contato: (85) 3248.5688