O coadjuvante protagonista

00:00 · 03.05.2018 por Claudio Leal - Folhapress

Num poema, o tropicalista Rogério Duarte (1939-2016) se declarou marginal porque "a margem fica dentro do Rio". Influente nos bastidores da contracultura no Brasil, à margem e dentro da Tropicália, o designer baiano tem sua trajetória apresentada no documentário "Rogério Duarte, o Tropikaoslista", de José Walter Lima, que estreia hoje (3) em Fortaleza.

A conversa exuberante de Duarte fascinou artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Hélio Oiticica e Glauber Rocha, dos quais se tornou um colaborador menos oculto do que gostava de alardear em defesa de sua marginalidade.

Foi também criador do cartaz de "Deus e o Diabo na Terra do Sol", de Glauber, e das capas de discos tropicalistas de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Jorge Mautner e Gal Costa, obras-primas do design nacional.

Ele se dizia mais próximo da estética de Oiticica, com quem organizou a mostra coletiva "Apocalipopótese", em 1968. "Conheci Rogério no Solar da Fossa (pensão em Botafogo), no Rio, nos anos 1960. Resolvi fazer o documentário quando soube que ele estava muito doente (com câncer de garganta)", diz Lima, 69, ex-produtor do projeto de livro "Musicor", jamais concluído por Duarte na década de 1970.

O diretor baiano de "O Tropikaoslista" foi assistente de direção de "Meteorango Kid' (1969), de André Luiz Oliveira, célebre longa do cinema marginal cujo cartaz psicodélico é assinado por Duarte.

Lima conferiu protagonismo ao designer na narração de sua própria vida, enquanto os parceiros tropicalistas surgem como intérpretes. Caetano canta a canção "Gayana", de Duarte - incluída no álbum "Abraçaço", de 2012 -, e Gil toca a sua recente "Não Tenho Medo da Vida", nascida de um papo com o amigo. "Procurei fugir da mesmice do documentário em que todo mundo fala. Como Rogério era brilhante, quem tinha que falar era ele mesmo. Optei pelo que poderia chamar de doc-arte, um cinema poético-político', diz o diretor.

Itinerário artístico

O pensamento anavalhado de Duarte brilha em alguns trechos do documentário, que refaz um itinerário artístico traumatizado pela tortura sofrida ao lado de seu irmão Ronaldo, depois de sequestrados pelo Exército na saída da missa de sétimo dia do estudante Edson Luís, em 1968.

Sua contribuição à contracultura tem uma face visível, o design (cartazes do cinema novo - "A Idade da Terra", "Grande Cidade" e "Opinião Pública", do cinema marginal - "Cara a Cara" - capas de discos e desenho do jornal alternativo Flor do Mal).

A outra é refletida na obra alheia, influência exercida em diálogos livres de cerimônias. "Há um componente político na Tropicália que foi um pouco esquecido. Se formos falar do nosso tropicalismo, da tropicália do Hélio, também do Caetano, sem dúvida nenhuma... Não essa coisa que diz que é da música popular, que virou grife meio colonizada, também muito importante, mas não tem a mesma contundência de protesto, de manifestação, de revolução, de transformação no nível político", afirma Duarte no filme.

Perto do fim, não parece autoindulgente: "Chafurdei na lama mesmo, entendeu? Não é humildade dizer isso, não. Porque quem sabe de mim sou eu. Sei o quanto sou luxurioso, mesquinho, avarento, invejoso, pirado, desconfiado e qualquer coisa a mais que você possa botar. Covarde, mentiroso... Acontece que eu não gosto".

Ele morreu em 2016, mas chegou a ver o filme pronto, em Salvador, num sítio hare krishna, movimento ao qual pertencia desde os anos 1970.

Duarte traduziu do sânscrito o "Bhagavad Gita" e o poema "Gitagovinda", de Jayadeva - este, "A Cantiga do Negro Amor", deve virar uma ópera musicada a quatro mãos por Gilberto Gil e pelo maestro italiano Aldo Brizzi.

A viúva, Telma Duarte, quer organizar uma retrospectiva de sua obra gráfica e musical. Lima defende a atualidade do biografado: "É preciso fazer uma nova revolução cultural, mas agora uma permanente", diz.