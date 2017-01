O cinema de Mouramateus no Festival de Rotterdam

00:00 · 06.01.2017 por Roberta Souza - Repórter

O ano de 2017 começou bem para Leonardo Mouramateus. Com uma trajetória ainda recente na realização audiovisual - afinal, seu primeiro curta, "Fui à guerra e não te chamei", data de 2010 -, mas com uma boa repercussão de seus trabalhos mundo afora, o jovem diretor cearense já tem nova conquista.

O filme "António, Um, Dois, Três", recém-finalizado vai estrear na sessão Bright Future do International Film Festival Rotterdam (IFFR), dedicada a diretores estreantes no formato longa-metragem.

A lista da mostra competitiva, com 16 longas, foi divulgada na última quarta (4) e inclui, além deste, outros dois filmes brasileiros: "Corpo Elétrico", realizado por Marcelo Caetano, assistente de direção em filmes como "Boi Neon" e "Tatuagem"; e "Pela Janela", de Caroline Leone, montadora de "Os Famosos e Os Duendes da Morte".

Fora de competição aparece ainda o filme mineiro "Elon não acredita na morte", de Ricardo Alves Jr., que levou o prêmio de Melhor Ator (Rômulo Braga) no último Festival de Brasília. O Brasil também aparece como coprodutor do filme "Los Territórios", assinado pelo argentino Iván Granovsky.

"António, Um, Dois, Três" foi feito em coprodução com o lisbonense Miguel Ribeiro e o carioca Gustavo Beck. Residindo entre Lisboa e Fortaleza, Mouramateus acredita que a parceria estava mesmo na base do projeto, de maneira dramatúrgica, nas aproximações e nos distanciamentos entre Portugal e Brasil, e que, em suas palavras, "não se limitam à geografia e ao sotaque".

"Eu estava em Lisboa, não conhecia tanta gente, não sabia que caminhos pegar sozinho para começar o filme de ficção que eu mal sabia que se transformaria nesse longa. Miguel estava ali cheio de ideias e entusiasmo. O mesmo aconteceu posteriormente com a entrada do Gustavo Beck", conta, sem descartar que o mercado de exibição e de festivais está bastante atento às coproduções.

O longa começou a ser pensado no fim de 2014, e as filmagens foram feitas em três partes, tal como o título do filme anuncia. "Cada parte foi escrita, ensaiada, filmada, e editada, e depois disso começávamos a pensar em como continuar a partir dali. Nesse processo levamos dois anos até termos o filme concluído, no fim de 2016", descreve o diretor.

História

"António, Um, Dois, Três" tem estrutura simples. Conta a história de um rapaz, António (Mauro Soares), que vai na casa da ex-namorada e encontra lá outra garota. As aventuras do protagonista na cidade de Lisboa ao lidar com a falta de emprego, casa e com esse encontro envolvem a trama disfarçada de comédia.

O elenco do filme é composto por Mauro Soares, Deborah Viegas, Mariana Dias, Daniel Pizamiglio, João Fiadeiro, Sandra Hung, Hugo Pereira, Carolina Thadeu, Sofia Dinger, Miguel Nunes, Joana Cotrim, Filipe Pereira, Mistah Isaac, Alice Dos Reis e Paky.

Questionado sobre algum teor autobiográfico na produção, Mouramateus afirma que é muito difícil precisar isto. "António, como qualquer outro personagem do filme, é uma combinação radical da minha própria vida com a vida de cada intérprete, e com a vida das pessoas da equipe", observa.

"Às vezes eu via algo que encaixava na história que filmávamos e assim o universo ficava cada vez mais real e próximo. Uma canção cantada pelo Mauro, uma história engraçada que a Deborah viveu faz alguns dias, contar moedas pra comprar um café, muita coisa se torna matéria pra encenação", explica ele.

Festival

Caso ganhe o primeiro lugar no Festival de Rotterdam, Mouramateus leva 10 mil euros para o desenvolvimento de um próximo projeto. Mas, além disso, o cearense também pensa nos intercâmbios que o evento pode propiciar. "Quero ver filmes. A programação é bem vasta, e como o festival é bastante cosmopolita fico entusiasmado com as conversas que podemos ter. Grande parte da equipe do festival irá à estreia, então será um momento de esperada euforia", declara.

Sobre o sentimento de ter o primeiro longa estreando em um festival de renome internacional, o diretor enfatiza estar feliz por ver um trabalho que demandou tanto esforço ser recompensado dessa forma. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que um filme seu ganha visibilidade internacional. O curta "História de uma pena" (2015) teve estreia mundial na 68ª edição do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, participando, na ocasião, da mostra competitiva Leopardos do Amanhã.

"Tenho a sorte dos meus filmes anteriores terem passado em festivais de grande repercussão, então de certo modo não é um reinício de carreira. Mas 'António Um Dois Três' é ao mesmo tempo continuidade e desvio, por causa de sua forma e da sua duração, por causa das grandes apostas feitas enquanto o fazíamos", destaca o cearense.

Além deste longa, outro filme de Mouramateus deve estrear esse ano, agora em janeiro, na Mostra Tiradentes. "Vando Vulgo Vedita" é um curta codirigido com Andréia Pires que se passa na Barra do Ceará. Outra novidade é um projeto de curta a ser filmado em Portugal que será protagonizado pelo Mauro Soares.

Ainda não há previsão para exibir "António, Um, Dois, Três" por aqui, estando o diretor em algumas negociações. Enquanto isso, Mouramateus também desenvolve o projeto de um longa que espera filmar em Fortaleza em 2018, e que vai se chamar "A Pista de Dança". A vida do cearense entre Portugal e Brasil, pelo visto, ainda deve render bons frutos.