O canto radicado da versatilidade

12.01.2017 por Felipe Gurgel

Prestes a completar 50 anos, no dia 9 de fevereiro, o cantor Edson Cordeiro (SP) traz a maturidade de quem já esteve no foco de diversos holofotes do cenário artístico, da alta visibilidade do mainstream à labuta das turnês, dos circuitos culturais e ambientes intimistas.

Radicado na Alemanha há 10 anos, ele elogia as possibilidades de maior autonomia para os rumos de uma carreira musical e questiona o ouvinte que não se atualizou sobre os novos tempos da linguagem.

"Que delícia, a gente não precisar hoje de uma gravadora, pra eleger quem se destaca. Quando alguém me aborda e diz que não me vê mais, que eu não canto mais, digo que é só pesquisar meu nome online", enfatiza o cantor, em entrevista por telefone.

Edson Cordeiro apresenta o espetáculo "The Counternainer", na Caixa Cultural Fortaleza (Praia de Iracema), neste sábado (14) e domingo (15).

Ao lado do pianista Antônio Vaz Lemes (SP), ele repete na capital cearense o show que apresentou quatro vezes no Recife (PE), há uma semana. Edson revela que não consegue lembrar quando esteve em Fortaleza pela última vez.

No entanto, o cantor sabe que foi "tempo suficiente para falar que 'demorou'. Fico muito feliz de me reencontrar com o público cearense e, pra mim, é um privilégio fazer uma curta temporada de quatro shows na cidade. É raro, hoje em dia", observa ele, contando que o habitual, durante as turnês, é se apresentar uma única vez em cada cidade.

Tanto em Fortaleza, como na capital pernambucana, o cantor "contratenor" se apresenta nas sedes da Caixa Cultural, em teatros de pequeno porte. Para Edson, o teatro é seu "habitat" e "lugar predileto"; e tem relação com o início da sua formação artística, como ator.

"Sempre faço o repertório para o tipo de lugar que vou cantar, e este show se acomoda perfeitamente ao ambiente teatral. E tudo que se faz na Caixa Cultural tem essa qualidade: de som, luz maravilhosa, a gente só se diverte", endossa o cantor.

Edson pontua que, embora o ensaio seja fundamental para calibrar seu show, o público dá respostas ao vivo que inspiram mudanças.

Ele compartilha sua experiência sobre o palco, observando que "o melhor momento é quando sinto que mereci o aplauso, nunca entro com a batalha ganha. Foi algo que aprendi com (o ator e diretor teatral) Antônio Abujamra (1932-2015). Ele dizia 'nunca achem que já ganharam o público', e isso é do meu temperamento", recapitula ao artista.

Revisão

Ao comentar o aniversário de 50 anos, o cantor - cuja expressão vocal lírica traz uma aura de "perfeição" - reflete que a maturidade lhe permitiu se sentir mais à vontade com os próprios erros e parar de se cobrar, como fazia no início de carreira.

Edson atesta que evoluiu com a idade: "sei medir minha insatisfação agora. Como artista, temos sempre aquela intenção de agradar, e isso mexe muito conosco (quando se é jovem)", aconselha.

No Brasil, Edson Cordeiro tornou-se um nome conhecido no cenário musical, dentre outros fatores, pela coragem de aproximar a música popular e a erudita. O cantor observa que a fusão exige dele, ainda, uma pesquisa árdua e atenta sobre os movimentos dos compositores que interpreta.

"Pra cantar uma música, estudo os compositores, com algo que aprendi no teatro, sobre o estudo dos personagens, de saber tudo sobre o personagem, como prazer e dever", revela, sobre seu laboratório de criação. O cantor conta que segue uma ética da música clássica, "de conhecer o compositor, o estilo, a época. O cantor de ópera serve ao compositor. Quando canto Noel Rosa, por exemplo, penso: 'o que Noel Rosa quer de mim?'. Daí vou investigar o período que ele compôs a música, quem era a pessoa que ele se inspirou pra compor, tudo!", detalha o cantor.

Alemanha

Há 10 anos, Edson Cordeiro concentrou sua carreira na Europa, quando estabeleceu residência na Alemanha. Passada essa década, ele avalia a mudança como consequência de um vínculo que já percebia desde a década de 1990.

O cantor lembra que, enquanto escutava o pop de Nina Hagen, o clássico Mozart e a dance music de Milk & Sugar, estreitou laços com a cultura germânica, sem ter consciência, ainda, da profundidade dessa ligação.

Edson rememora que, aos 25 anos de idade, em seu disco de estreia homônimo (1992), gravou duas músicas em alemão (uma delas foi "Naturträne", de Nina Hagen) e só tinha saído do país por conta do teatro.

"Trago o mundo na minha garganta, e já levei o mundo na minha garganta quando fui para a Alemanha em 94, pela primeira vez. Hoje, 90% do meu público (na Europa) é europeu (além dos brasileiros radicados), e eu não poderia deixar, também, de levar o Brasil comigo", observa.

A fala do intérprete prossegue com uma comparação inevitável: "tem a qualidade de vida de lá, que para uma pessoa de 50 anos é maravilhosa, e a ponte área que faço. Venho umas quatro vezes ou mais, por ano, ao Brasil", atualiza.

Nascido em Santo André (SP), Edson cantou, da infância à adolescência, no coro de uma igreja evangélica, frequentada pelos pais.

O cantor uniu música e teatro, no início da carreira artística, até inaugurar sua discografia e adentrar o mercado fonográfico, há 25 anos. A relação de álbuns reúne mais de 10 títulos, entre trabalhos lançados no Brasil e somente na Europa.

Mais informações:

Shows do cantor Edson Cordeiro (SP). Neste sábado (14), às 18h e 20h, e domingo (15), às 17h e 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 (inteira). Classificação: Livre. Contato: (85) 3453.2770