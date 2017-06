O caminho iluminado

00:00 · 10.06.2017 por Dellano Rios - Editor de área

Os 50 anos de publicação de "Cem anos de solidão" encheram páginas e páginas, impressas e imateriais, da imprensa estrangeira. Os grandes diários de língua espanhola não deixaram a efeméride passar sem textos revisionistas, críticos e celebratórios. A repercussão, contudo, não ficou restrita ao idioma em que obra foi criada, tendo atenção de brasileiros e portugueses e da imprensa de língua inglesa. Esta obervação não vale por uma pesquisa minuciosa, guiada por uma metodologia rigorosa, mas serve de amostragem da importância que o romance e o autor alcançaram. García Márquez não é apenas um escritor colombiano - foi alçado à categoria da literatura universal, aquela que mesmo em países avessos a tradução, o autor é lido.

Gabriel tem seu nome associado a um movimento transnacional, articulado por escritores latino-americanos (com apoio de editores espanhóis), que terminou por notabilizá-los na Europa. O Velho Mundo, então ainda uma grande referência literária, terminou servindo de ponto intermediário para a conquista de outros territórios - o brasileiro incluso.

O nome simples e grandioso pode sugerir uma invasão em massa de autores dos países latino-americanos nos espaços de consumo literário europeus. O caso não foi bem esse. O "boom" teve quatro protagonista - ou "astros" -: García Marquéz, da Colômbia; Carlos Fuentes, do México; Julio Cortázar, da Argentina; e Mario Vargas Llosa, do Peru. Foram estes os escritores que mais se notabilizaram na ocasião; ainda que outros, também seus interlocutores, tenham orbitado a cena, contribuído com ela e se beneficiado dela: o chileno José Donoso, os cubanos José Lezama Lima e Guillermo Cabrera Infante e, por fim, o paraguaio Augusto Roa Bastos.

A lista é imprecisa e, por vezes, se confunde com uma seleção dos melhores escritores latino-americanos do período - excluindo, claro, aqueles cuja fama ficou circunscrita a seus países de origem. Donoso publicou, em 1972, um livro de memórias dedicado tema - "Historia Personal del 'boom'", que expandia as fileiras do movimento, incluindo autores como os venezuelanos Salvador Garmendia e Adriano González Leóne e o argentino David Viñas de Argentina.

Há uma discussão a respeito da participação no Brasil no "boom". O crítico literário gaúcho Luís Augusto Fischer prefere falar em "hispano-americano", reforçando a ausência brasileira. Em suas memórias, Donoso incluiu o baiano Jorge Amado no grupo. Clarice Lispector é citada aqui e ali, quando a crítica lembra que as mulheres desta parte do mundo também escreviam e eram dotadas de gênio, como seus conterrâneos.

Controverso

O "Boom" é controverso. A diversidade das literaturas que abrange não permite que se fale nele como uma "escola". Há, claro, muitos pontos de contato, convergências e ressonâncias. É bem documentada a articulação entre os quatro principais nomes do movimento. Mas cada um foi capaz de manter uma autonomia criativa, que não pode ser reduzida ao coletivo.

Acontece que o "Boom" foi muito mais um fenômeno cultural do que literário. "O 'Boom' é mais jornalístico do que literário. As obras são muito diferentes entre si. Claro, há algumas coisas em que são aparentados. Mas, veja Vargas Llosa, por exemplo, ele é tão diferente de García Márquez, em várias aspectos. Este apela pra um realismo que foge da realidade do cotidiano. O outro é muito flauberteano, um realista que procura a verossimilhança", explica a escritora e pesquisadora Angela Gutiérrez. Ela é autora de "Vargas Llosa e o romance possível da América Latina" (1996).

Se as obras dos quatro protagonistas do "Boom" fossem submetidas a um análise estritamente literária, seria difícil enlaçar Cortázar, Fuentes, García Márquez e Vargas Llosa como autores de uma mesma corrente. Mas a união deles, pelo menos por um tempo, não era invenção de nenhum crítico, editor ou agente. O quarteto se lia mutuamente, tinham um verdadeiro interesse na literatura que produziam e fora, uns dos outros, críticos severos, sem que a vaidade fizesse destas análises rigorosas motivos para algum rompimento. Ao contrário. Como explica o crítico literário João Cezar castro Rocha, no ensaio "Como escritores se articularam para criar o boom latino-americano" (publicado pela Folha de S. Paulo, em 2015), "a franqueza crítica é a marca-d'água do núcleo duro do boom".

Com uma literatura fortalecida por este olhar severo dos companheiros, os autores em questão fortaleceram suas obras. O contato entre eles se inicia ainda nos anos 1950, mais de uma década antes da eclosão do "Boom" na Europa, tendo Barcelona como seu epicentro. A metrópole catalã abrigou García Márquez, Vargas Llosa e Julio Cortázar, no fim dos anos 1960. Lá, eles chegaram com uma bagagem de grandes livros, como o próprio "Cem anos de solidão", que já havia sido editado na Argentina.

O robusto mercado editorial espanhol, contudo, serviu de trampolim para estas literaturas hispano-americanos. Criar a ideia de um movimento - a partir de autores não exatamente consoantes, mas ligados entre si - dava uma embalagem mais atraente para o produto (algo não muito diferente do que aconteceu com o "Pessoa do Ceará", na indústria fonográfica brasileira dos anos 1970). O editor Carlos Barral, da mítica Seix Barral, e a agente literária Carmen Balcells ajudaram a impulsionar o "movimento", antecedido por esta rede colaborativa que teve, em Carlos Fuentes, seu principal entusiasta. Quando a oportunidade do "Boom" chegou, os escritores já estavam prontos.

Espelho

O caso do "Boom" é algo raro na literatura. Sem corporativismo, os autores que fizeram parte dele ajudaram a iluminar as obras uns dos outros. A ilustração perfeita disso é "García Márquez: historia de un deicidio", livro que Mario Vargas Llosa publicou em 1971, pela Seix Barral. A obra é sua tese de doutorado na a Universidad Complutense de Madrid. Infelizmente, não foi reeditada desde então. Os dois autores se desentenderam nos anos 1970 e não retomaram a amizade até a morte do colombiano - a inimizade, felizmente, não foi levada para o campo literário e a admiração mútua, ao que consta, permaneceu mesmo depois disso.

"Acho que não existe outro livro tão minucioso, tão aprofundado, sobre o livro de García Márquez quanto a tese de doutorado de Vargas Llosa", avalia Angela Gutiérrez. A pesquisadora destaca o momento que o autor peruano estava quando concebeu seu longo ensaio. Aos 35 anos, Vargas Llosa já era um veterano, com livros publicados e premiados; era um leitor crítico e dedicado à teoria literária. O livro sobre García Márquez retomava ideias com as quais ele já vinha trabalhando em ensaios e críticas anteriores.

"Vargas Llosa vai usar 'Cem anos de solidão', ao mesmo tempo, como objeto de estudo e como modelo para o estudo. Ele vai gerando teorias sobre o fato literário, a partir do livro que ele analisa", conta Gutiérrez, sobre a ousadia teórica do autor. O escritor - Vargas Llosa mostrou, a partir de Gabo - era impulsionado por seus demônio interiores e por uma insatisfação com a realidade. É dai que vem a ideia de "deicida", o assassino de um deus.

"O escritor quer criar uma realidade substitutiva: o romance. Vargas Llosa exemplifica a ideia do autor como suplantador de Deus, porque não está satisfeito com o mundo criado por ele. Por isso ele mata Deus, para ser o 'escritor-deus', o escritor que vai criar outro mundo. Essa é a teoria que dá base a toda a análise do livro", elucida a escritora Angela Gutiérrez.

A obra de um "escritor-deus" só poderia ser uma "romance total", outra ideia que Vargas Llosa perseguia e que encontrou, na literatura do então amigo, uma perfeita ilustração. "Vargas Llosa sempre buscou a obra totalizante", garante Angela Gutiérrez, que vê o projeto do peruano mais próximo se concretizar em grandes obras como "A Casa Verde" (1966), "Conversa na catedral" (1969) e "A Guerra do Fim do Mundo" (1981).