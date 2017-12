O caminho do propósito

00:00 · 15.12.2017

Próspero, abençoado, amor divino, pai espiritual. Assim é o significado do nome Sri Prem Baba. Sri, título que no sânscrito constitui uma forma de tratamento respeitoso, é permitido ser retirado, e o líder espiritual é muitas vezes tratado apenas como Prem Baba. O brasileiro que virou guru e tem milhares de seguidores no mundo inteiro estará em Fortaleza nesta sexta (15) para autografar seu mais recente livro, "Propósito - a coragem de ser quem somos", às 19h, na Livraria Leitura, no Shopping RioMar.

A participação na sessão de autógrafos tem um limite de 300 vagas, ordenadas por senhas e distribuídas a partir das 17h, no local do evento. A senha é intransferível e o portador poderá ter no máximo dois livros autografados. As selfies e gravações de áudio ou vídeos estão proibidas, mas a organização do evento contará com um fotógrafo profissional e as imagens serão disponibilizadas na página do Facebook da editora Sextante em até três dias úteis.

No sábado (16), Prem Baba continua sua estadia na cidade e apresenta um satsang - que na língua sanscrita significa "encontro com a verdade", às 16h, na Universidade de Fortaleza (Unifor), na área verde em frente ao ginásio poliesportivo. A vivência é uma tradição hinduísta e consiste no discípulo estar na presença de seu mestre e, assim, receber os ensinamentos e bênçãos do guru. Pode ser entendida como uma palestra, ao estilo perguntas e respostas. Os dois eventos são gratuitos

O livro "Propósito", lançado em 2016, está na lista dos dez livros mais vendidos no Brasil deste ano, com 150 mil exemplares adquiridos desde o seu lançamento. A obra tem prefácio do ator Reynaldo Gianecchini, que após vencer o câncer passou a questionar o significado da existência e teve um encontro com o guru espiritual.

O livro busca ir além no diálogo amoroso, aprofundando temáticas já tratadas em outras obras, como "Amar e Ser Livre" e "Transformando o Sofrimento em Alegria". Em "Propósito" os anseios e reflexões mais íntimos do ser são tratados. Perguntas como "Quem sou eu?" e o "Que eu vim fazer aqui?" prometem ao leitor chegar ao fim dessa viagem literária alcançando a consciência do seu propósito.

Mestre

Os ensinamentos de Sri Prem Baba são claros. "O tempo todo somos convidados a perceber e compreender o Mistério", o "Propósito", a ter "a coragem de ser quem somos", como está no subtítulo do livro apresentado nesta noite desta sexta.

Considerado um mestre espiritual por seus discípulos, Prem Baba nasceu em São Paulo (SP). Foi reconhecido como mestre ao completar 36 anos, tornando-se o quinto na linhagem Sachcha, uma das comunidades védicas mais tradicionais, em que se realizam rituais, oferendas (pujas) e cantos de mantra (os kirtans).

Antes, ainda como Janderson, foi para Rishikesh, Índia, aos 32 anos, em lua de mel, e lá descobriu seu destino, que deu origem ao método psicoespiritual chamado O Caminho do Coração, descrito no livro "Transformando o Sofrimento em Alegria"

Prem Baba foi discípulo de Maharaj Ji e agora, aos 52, tem milhares de seguidores em várias partes do mundo. Tornou-se guru em 2002, no Mahashivaratri, famoso festival indiano.

Antes de se tornar um guia, Prem Baba passou por vários caminhos espirituais e terapêuticos em busca da divindade que existe dentro de todas as criaturas. A busca por uma resposta ao sofrimento humano foi o que levou o psicólogo e iogue a criar e propagar a mensagem do amor.

Cura espiritual

Para se ter uma vida saudável, uma alma saudável, o silêncio é essencial. O mestre prega a meditação para se alcançar o auto conhecimento. Sri Prem Baba fala que é do silêncio que nasce o que é mais verdadeiro e belo.

As tribulações do mundo também impedem o ser de descobrir seu propósito na Terra. As pressões vividas no sistema atual fazem com que nasçam no ser humano medos, disputas e inseguranças, e assim o ódio toma o lugar do amor. A isso, Prem Bada dá o nome da exaustão da ignorância.

O amor é o ponto central do movimento Awaken Love, um dos projetos do guru espiritual, pautado em valores como honestidade, autorresponsabilidade, gentileza, dedicação, serviço e beleza. Um movimento que estimula os seres humanos a colocarem à disposição do amor seus talentos e dons, em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais desacreditadas nas outras - um convite no mínimo inusitado e forte.

O líder espalha sua mensagem por escrito ou em seus retiros, que acontecem em Alto Paraíso (GO) e na própria Índia - onde mantém seu próprio ashram, comunidade formada por membros que buscam a evolução espiritual.

Além desses meios, Prem Baba faz bastante uso das tecnologias, tendo presença massiva nas redes sociais e um canal do YouTube, onde uma vez por semana publica mensagem para seus discípulos. Mensalmente realiza o intitulado "Global Talk", tipo de satsang globalizado, também com um tema específico, a ser tratado ao vivo.

Mais informações:

Noite de autógrafos do livro "Propósito". Hoje (15), às 19h, na Livraria Leitura do Shopping RioMar (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Gratuito (limite de 300 pessoas). Contato: (85) 3258.1001

Palestra com Sri Prem Baba. Amanhã (16), às 16h, na área verde em frente ao ginásio poliesportivo da Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito. Contato: (85) 3258.1001