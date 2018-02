O Brasil no Oscar

00:00 · 24.02.2018 por Roberta Souza - Repórter

"O Touro Ferdinando" é uma animação dirigida por Carlos Saldanha

Com dois representantes nacionais concorrendo em diferentes categorias na cerimônia que acontece no próximo dia 4 de março, o Oscar é um caminho que o Brasil começou a percorrer há 73 anos. A trajetória começou em 1945, 16 anos depois da primeira cerimônia, quando Ary Barroso disputou a estatueta com a composição "Rio de Janeiro" no filme "Brazil" (EUA), mas acabou não levando o prêmio.

De lá para cá, o País foi conquistando mais espaço e, apesar de estar há quase 20 anos sem concorrer na categoria de Melhor Filme Estrangeiro - a última vez foi com "Central do Brasil" (1999).

O presidente da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), Paulo Henrique da Silva, demonstra certo otimismo, acreditando que os filmes nacionais estão sendo vistos por um maior número de acadêmicos e profissionais do setor ao longo dos anos. "É interessante observar que, apesar da ausência nesta categoria específica - Melhor Filme Estrangeiro - , o Brasil concorreu em outros quesitos, até mais importantes, como melhor direção (Fernando Meirelles), roteiro (Bráulio Mantovani), montagem (Daniel Rezende) e fotografia (Cesar Charlone), todos por 'Cidade de Deus', em 2004; melhor documentário, com 'O Sal da Terra', em 2015; e melhor animação com 'O Menino e o Mundo', em 2016, entre outros. São categorias vistas por um maior número de votantes", ressalta.

Já Robledo Milani, editor-chefe e criador do site Papo de Cinema, chama atenção para uma teoria não confirmada de que os cinco estrangeiros finalistas na cerimônia devem ser divididos entre as regiões do mundo, em um sistema de "cotas". Ou seja, uma vaga para a América Latina, duas - ou três - para a Europa, e uma - ou duas - para Ásia/África/Oceania. "Parece fazer sentido, não? Mas há de se levar em conta também uma oportunidade perdida ('Aquarius', em 2017, que tinha o histórico necessário para marcar presença, mas acabou não sendo selecionado pela comissão responsável no Brasil), ou filmes muito bons - como 'Bingo', neste ano - porém sem repercussão internacional", avalia.

Essa repercussão que "Bingo" não teve pode se dar, entre outros aspectos, pelo fato do filme não ter feito carreira em festivais, característica observada entre todos os outros finalistas da categoria neste ano. "Uma Mulher Fantástica" (Chile) e "Corpo e Alma" (Hungria) passaram pelo Festival de Berlim; "Em Pedaços" (Alemanha), "Sem Amor" (Rússia) e "The Square: A Arte da Discórdia" (Suécia) estiveram em Cannes.

Barreira

Para Milani, a trajetória comercial não pesa muito. "Os votantes, em sua maioria, são norte-americanos, e os norte-americanos não assistem a filmes estrangeiros, por um simples motivo: não estão acostumados a lerem legendas. Então, todos os filmes selecionados, seja neste ano, no ano passado ou em qualquer ano, invariavelmente terão carreiras comerciais insípidas nos EUA", lembra.

Nesse sentido, para garantir que o Brasil seja mais visto lá fora, o crítico aposta no maior investimento, não apenas nas produções, mas também no marketing que vise promover estes mesmos títulos em festivais e mostras ao redor do mundo.

Política

Desde 1961, 47 filmes brasileiros já foram inscritos na categoria Melhor Filme Estrangeiro; quatro deles conseguiram ser indicados, mas nenhum ganhou. Os filmes que representaram o País nas últimas edições do Oscar foram: "Salve Geral" (2010), "Lula, o filho do Brasil" (2011), "Tropa de Elite 2: o Inimigo agora É Outro" (2012), "O Palhaço" (2013), "O Som ao Redor" (2014), "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho" (2015), "Que Horas Ela Volta?" (2016), "Pequeno Segredo" (2017) e "Bingo: O Rei das Manhãs" (2018).

O candidato brasileiro é selecionado, desde o ano passado, por uma comissão montada pela Academia Brasileira de Cinema (ABC), e, como já vem sendo feito há alguns anos, supervisionado pelo Ministério da Cultura (MinC).

Para o presidente da Abraccine, "na medida que interesses políticos vêm entrando cada vez mais neste processo, perde-se uma importância que já era relativizada antes, pois não se escolhe o melhor filme brasileiro de uma temporada, mas aquele que melhor se encaixa no perfil do Oscar".

Assim, segundo Paulo Henrique, os temas e modelos de produção acabam sendo escolhidos por atenderem o gosto dos americanos, perspectiva que Milani também observa. "A regra, invariavelmente, é 'qual filme tem mais 'cara' de Hollywood', ao invés de 'qual é o melhor filme'. Se mudarmos isso, já seria um ótimo começo", pontua.

Já no tocante aos critérios da própria Academia, os críticos percebem um esforço dela de não ficar desatualizada. "Creio que o que a Academia mais teme é ficar ultrapassada. E por isso todo esse esforço para acompanhar as tendências e as discussões de cada momento", acredita Milani com base nos temas dos finalistas da categoria de Melhor Filme deste ano, incluindo romance LGBT, fantasia romântica, denúncia social, épico de guerra, novelão teatral, romance de formação e épico intimista.

Formato

Paulo Henrique considera que os acadêmicos, supostamente, gostam de filmes mais ternos e que se passam em outra época, trazendo questões universais, como a guerra. E lembra isso com a perda de "Central do Brasil" para "A Vida é Bela", do italiano Roberto Benigni, que se passa num campo de concentração da Segunda Guerra com um tom agridoce. "Mas muitas vezes o que prevalece é o lobby das distribuidoras", enfatiza.

Na visão de Paulo, porém, a indústria do cinema não precisa se preocupar com o Oscar. "A produção está indo muito bem, com filmes para diferentes tipos de público. A animação vive um boom sem igual. Devemos preocupar, sim, com a manutenção das conquistas feitas em anos anteriores".

Para Milani, "é importante ter em mente que, apesar da importância que o Oscar tem no mundo todo, ele é um prêmio que reconhece 'o melhor feito e/ou exibido nos EUA', e não em todo o mundo". Assim, a solução para o Brasil é se preocupar em fortalecer seu próprio cinema e sua premiação. "Se nos levarmos a sério, talvez o resto do mundo também assim o faça".

Chances de ganhar

Críticos analisam filmes

Nenhum dos dois possui a mínima chance. "Me Chame Pelo Seu Nome" tem coprodução da RT Features, produtora brasileira, porém Rodrigo Teixeira não está indicado ao Oscar. Ou seja, mesmo se o filme ganhar, a estatueta não virá ao Brasil. E é muito difícil que isso aconteça. O diretor Luca Guadagnino não foi indicado em sua categoria, e raramente um Melhor Filme não chega a ser indicado a Melhor Direção. Já "O Touro Ferdinando" é lindo, para mim melhor do que "Viva: A Vida é uma Festa", favorito da categoria. Mas teve uma carreira discreta nos cinemas dos EUA, e não ganhou prêmio de peso na temporada pré-Oscar. Independente disso, é um belo trabalho, motivo de orgulho.

Robledo Milani

Editor-chefe e criador do site Papo de Cinema

São brasileiros inseridos, de alguma forma, no mercado hollywoodiano. "O Touro Ferdinando' é um filme da Blue Sky, um dos grandes estúdios de animação dos EUA. E "Me Chame pelo Seu Nome" mostra o talento do produtor brasileiro Rodrigo Teixeira para se associar a bons artistas e temas. As chances de ambos são bem pequenas. No caso da animação, a qualidade de "Viva" o põe num patamar muito acima dos demais concorrentes. Em relação a "Me Chame pelo Seu Nome", corre por fora, com "A Forma da Água" e "Três Anúncios para um Crime" como favoritos. A baliza são os prêmios dos sindicatos, concedidos antes da festa do Oscar, concentrados nestes dois filmes.

Paulo Henrique da Silva

Crítico de Cinema e Presidente da Abraccine