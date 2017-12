O Brasil dos Novos Baianos

00:00 · 19.12.2017 por Roberta Souza - Repórter

Desde os anos 70, os Novos Baianos estão "deixando as marcas na imagem e no som". A trupe liderada por Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão talvez não imaginasse, há quatro décadas, que aquela reunião transcenderia as fronteiras de tempo e espaço.

Mas hoje, quando circulam pelo Brasil com a turnê "Acabou Chorare - Novos baianos se encontram", é essa força que eles confirmam e deixam registrada em documentos como o DVD recém-lançado pela Som Livre.

Gravado em março deste ano no Rio de Janeiro - pois eles nasceram na Bahia, mas foi no Rio que se criaram, como apresenta Moraes logo na abertura do show - o trabalho tem direção de Andrucha Waddington e Mini Kerti, com produção da Conspiração Filmes e direção fotográfica de Fernando Young.

Em uma hora e 45 minutos no palco, a banda reúne as canções do histórico álbum de 1972, eleito em 2007 pela Rolling Stone o maior disco da música brasileira de todos os tempos, e ainda outros sucessos da carreira e da MPB.

Em um cenário de muitas cores elaborado por Gringo Cardia, eles desfilam em um carro personalizado, que emoldura o ambiente durante parte do DVD, saindo para dar mais espaço ao samba lá pela sexta faixa e retornando na penúltima.

O tempo é suficiente para Baby "dar um rolê" enquanto os companheiros reforçam: "não se assuste pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa". Depois, "a menina dança" vem a sequência de "Preta pretinha", "O samba da minha terra", "Swing do Campo Grande", "Na cadência do samba'.

O retorno do público em forma de coro é tão evidente como na apresentação realizada em Fortaleza no último dia 21 de outubro, quando a turnê passou pela capital cearense, no palco da Praça Verde do Dragão do Mar. A um só fôlego, diferentes gerações cantam todas as músicas, parando apenas para ouvirem emocionadas as poesias declamadas de Galvão, a exemplo de "Um abraço em pessoa" e "Amar-te".

É com respeito que se homenageia ainda aquele que seria um dos pilares do grupo, João Gilberto, com a voz e o violão de Moraes para "Chega de Saudade". Ary Barroso também é lembrado durante a apresentação e Pepeu Gomes faz um solo de "Na baixa do sapateiro", emendado por "Isto aqui o que é", cantada por todo o grupo para "uma geração que está de pé e afim de mudar o mundo", como ressalta Baby.

Herança musical

O grupo se comporta como uma família porque é isso mesmo que eles são. No palco, membros de sangue como o filho de Paulinho Boca de Cantor, o percussionista Gil Oliveira, e, especificamente, os irmãos de Pepeu, Jorginho e Didi Gomes, unem-se aos integrantes para apresentar canções como "Um bilhete pra Didi" e "Forró de baixo". "Na família só deu músico porque era a melhor coisa que a gente podia ensinar", explica Baby.

O DVD traz ainda nas faixas as canções "Tinindo trincando", "Colégio de Aplicação", "Mistério do Planeta", "Acabou Chorare", "Besta é tu", "Sugestão Geral" e o clássico "Brasileirinho", no qual Baby encara a câmera com fôlego para viver e cantar por mais quatro décadas. "Farol da Barra", parceria de Galvão e Caetano que deu nome ao último álbum da banda nos anos 70, "Besta é tu" e "Brasil Pandeiro" também compõem o show. Nesta, algumas adaptações como "eu fui à igreja, fui pedir pra Jesus Cristo me abençoar" deixam claro que existe uma "popstora" no palco.

O conteúdo extra traz ainda os poemas "Retrato Pensado", declamado por Luiz Galvão - que passa boa parte do show sentado, mas quando levanta é para tocar fundo quem lhe ouve - e "Brasileira Academia", na voz de Moraes Moreira, quando ilustres da literatura são lembrados, incluindo os cearenses José de Alencar, Raquel de Queiroz e Patativa do Assaré.

Nos bastidores da gravação do show, um encontro descontraído do grupo no camarim rememora histórias do começo da banda, quando eles moraram no sítio em Jacarepaguá (RJ) e foram convidados a descobrirem o Brasil que estava dentro de cada um. "Ali era outro País", recorda Baby daquele lugar no tempo em que eles respondiam à ditadura com poesia, música e amor. Tantos anos depois, a mensagem não mudou. E o contexto, pelo visto, também não.

DVD

Acabou Chorare - Novos Baianos se encontram

Novos Baianos

Som Livre

22 faixas, 2017

R$ 29,90

Saiba mais

O DVD "Acabou Chorare - Os Novos Baianos se encontram" pode ser adquirido em forma de kit (com CD e/ou opções de capa).

O lançamento também chegou ao Facebook como um hand álbum, que traz conteúdo exclusivo da banda.

Na plataforma, o público tem acesso a vídeos com o olhar de cada um dos integrantes sobre as músicas, letras das canções e a possibilidade de assistir a quatro faixas em 360°.

A produção da Som Livre com a mediaLAB foi filmada no Solar das Palmeiras, em Botafogo, no Rio de Janeiro, com direção geral de Ana Wuensche e Rodrigo Minguez, e pesquisa de Thaiz Souza, Márcio Moreira e Daniel Mansur.

O material também pode ser ouvido em formato de LP e nas plataformas digitais da Som Livre.