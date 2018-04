O balanço diverso de Rincon Sapiência

00:00 · 28.04.2018 por Felipe Gurgel - Repórter

Rincon Sapiência: "estamos anos à frente (de 68), mas ainda em estágio de luta" ( Foto: RENATO STOCKLER/Div. )

A semelhança da carreira de Rincon Sapiência e do (também) rapper Criolo se encontra para além do gênero musical. A exemplo de seu par mais reconhecido, Rincon já tinha uma estrada no cenário do rap paulistano antes de despontar para a mídia especializada e alcançar diversos públicos. Com o lançamento de seu primeiro álbum em meados de 2017, "Galanga Livre", ele ganhou uma série de prêmios e se consolidou na cena da música brasileira.

Rincon Sapiência chega a Fortaleza e faz show neste domingo (29), às 21h20, pela programação de encerramento do festival Maloca Dragão 2018. A apresentação é gratuita e acontece no palco Draga Dragão, no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

Em entrevista por telefone, ele comenta como vê sua participação no evento. Rincon observa o tema da Maloca Dragão (as revoluções de maio de 1968) e compara o período com a situação de luta no atual cenário político do País.

"Estamos anos à frente (de 68), mas ainda em estágio de luta. E também uma das semelhanças é a forma como essas lutas têm se comportado de forma agressiva. Acho que o período de 1968 registrou isso, com o assassinato de alguns líderes (políticos)", aponta.

Ele traz a comparação para um fato recente. "E a gente teve agora o episódio da Marielle (Franco, vereadora carioca, negra, ativista pelos direitos humanos, assassinada no Rio de Janeiro no mês passado). Os dois períodos são distintos, mas conversam", observa o rapper.

Rincon Sapiência, a exemplo de Emicida, Criolo e (um repaginado) Mano Brown (Racionais MCs), é um dos rappers que tem consolidado nova reputação para o rap no Brasil, mais aberto a influências de outros gêneros. Ele pontua que, desde o início de carreira, já encarava sua trajetória dessa forma. A repercussão de "Galanga Livre" só abriu mais essa porta.

"(No início, durante os anos 2000) já trazia uma linguagem nova. E é legal essa coisa de, esteticamente, ter um instrumental com referências eletrônicas, um BPM (andamento) mais lento, uma linguagem com cores bem quentes. Referências de moda, brechó. Acho que o Galanga Livre consolidou algo que já faço há um bom tempo", atesta o rapper.

Prêmios

Ele acrescenta que o fato do trabalho ter ganho mais visibilidade, de um ano para cá, só fortaleceu essa "marca" de autenticidade. Rincon Sapiência levou uma série de prêmios com o reconhecimento, a exemplo dos três troféus do Prêmio Multishow 2017 nas categorias "Revelação", "Melhor Produção" e "Melhor Capa"; além de liderar as indicações do "super júri" ao lado do medalhão Chico Buarque.

Outro prêmio importante, endossado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), indicou Rincon como "artista do ano" na música popular e "Galanga Livre" como um dos 25 álbuns mais relevantes da música brasileira lançados em 2017.

Perguntado sobre como encara o reconhecimento, ele percebe o apelo coletivo do trabalho. "Encaro pelo trabalho na parte artística, de produção, composição, de conseguir ser assertivo com a obra. Mas também das pessoas que trabalharam na parte gráfica, produção executiva. A direção musical do William Magalhães. A faixa produzida pelo Gambia ("Amores às escuras")", lista Rincon.

O rapper complementa os agradecimentos: "os músicos que tocaram. Lembro de cada detalhe de como foi feito o disco. E a gente conseguir fazer um trabalho elogiado, me sinto orgulhoso, e grato às pessoas envolvidas no projeto".

Participações

Após a repercussão de "Galanga Livre" (e de boas faixas como "Vida Longa" e "Ponta de Lança"), Rincon Sapiência fez participações especiais em trabalhos como os últimos discos de Alice Caymmi (homônimo, 2017) e Rubel ("Casas", 2018). Indagado sobre a troca entre ele e artistas de origens tão diferentes, o rapper observa como é salutar sair do seu próprio universo de criação e visitar o do outro.

"A música naturalmente já é uma alquimia, né? E nessa alquimia você se mistura a outras mentes. São artistas de gerações diferentes, mas o resultado da música acaba falando por si. E acho que agrega muito poder estar com pessoas legais", alinha.

Comparação

Com a trajetória comparada frequentemente à do rapper Criolo (este já tinha uma produção consolidada no circuito paulistano do rap, antes de despontar com "Nó na Orelha", em 2011), Rincon aponta outros casos de reconhecimento "tardio" no gênero.

Sobre quem poderia, entre os rappers de hoje, chamar mais atenção da mídia e do público em geral, ele cita alguns nomes e analisa que o mercado independente da música funciona diante de muita insistência.

"Vejo dois extremos. O Don L (CE) há um bom tempo vem fazendo boa música, desde o (trabalho com o grupo) Costa a Costa. É questão de tempo para que mais pessoas conheçam o trabalho dele", cita, observando o rapper cearense, autor do álbum "Roteiro pra Ainouz vol.3" (lançado em 2017, em paralelo a "Galanga Livre").

"E poderia falar de artistas que não são necessariamente veteranos, mas têm feito um trabalho bacana, como o Amiri. Enfim, tem muita coisa rolando. Infelizmente, no quadro do mercado independente o artista precisa ter paciência e não deixar de manter o ritmo", complementa.

Mais informações:

Edição 2018 do festival Maloca Dragão. Até este domingo (29) no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Acesso gratuito. Contato: (85) 3488.8600. Programação completa: malocadragao.org.br