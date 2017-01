O balanço de Aquário

00:00 · 05.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

O músico David Ávila extraiu o material de áudio do DVD (foto abaixo) "Guerreiros e Poetas"

O compositor cearense David Ávila, 30, sempre "se encontrou" na praia. Filho de pais que se conheceram no Iguape (litoral leste do Estado, em Aquiraz), David incorpora o ambiente litorâneo do conteúdo de suas letras ao cenário que escolheu para gravar, ao vivo, "Guerreiros e Poetas", DVD registrado na praia da Sabiaguaba, em Fortaleza. O trabalho sai agora também em CD.

O CD, um "cartão de visitas mais completo" sobre o projeto autoral, por enquanto está disponível apenas no formato físico. Com distribuição da Tratore, as sete faixas serão veiculadas nas plataformas digitais até o fim deste mês, assegura o compositor. Nos shows ao vivo, David Ávila põe o material à venda.

"Guerreiros e Poetas" foi gravado no bar Tempero do Mangue, na Sabiaguaba. Por lá, David conta que percebe "um lugar dentro de Fortaleza que você não se sente em Fortaleza. (A Sabiaguaba) traz a ideia das próprias músicas, de trazer um sentimento praiano, da cultura do litoral", destaca ele.

David observa que "transitar por esse tema, por esse texto, sempre foi uma coisa intuitiva pra mim. É um cenário muito bonito, e não é todo mundo que conhece, nem que tem coragem de passar por aquela ponte. Também tenho uma parceria bacana com a casa. Lá traduzia o que eu queria passar", resume o compositor.

Com o disco nas mãos, David procurou ajustar seu show para um formato mais simples do que se vê no DVD. Acompanhado de uma banda de seis músicos no vídeo, o compositor arruma a casa para se apresentar, agora, ao lado de um trio.

A nova formação deve contar com o músico Cláudio Mendes, que assina a direção musical de "Guerreiros e Poetas", e outros nomes ainda indefinidos. O compositor deve acertar o time até o próximo dia 21, quando se apresenta pela oitava edição da Mostra de Música Petrúcio Maia, na Praia do Futuro.

"No DVD, teve uma banda grande, uma sonoridade mais rebuscada, um esmero maior, e isso soou muito bonito. Mas eu pretendo resumir, deixar mais real, até em termos de logística, pra (na sequência) fazer um circuito. O show hoje é a principal fonte de comunicação com o público. Com um disco bom, mas um show ruim, fica difícil conquistar o público", reflete.

David revela que o show na Petrúcio Maia ocorrerá em data especial: "cai no dia do meu aniversário. É o primeiro dia de Aquário (risos)", destaca, sobre seu signo solar. À frente do estúdio caseiro "Aquário de Criação", no Cocó, ele comenta que a identidade astrológica se afina com a sua personalidade.

"Tudo que se diz a respeito de Aquário, me identifico. O estúdio é um laboratório de criação: a gente inicia aqui pré-produções, reúno amigos, músicos. E é também meu atelier, meu próprio espaço de criação. Tá tudo muito linkado ao nome", detalha o compositor.

Sonoridade

Tendo o reggae como fio condutor, o som de David Ávila em "Guerreiros e Poetas" traz o balanço da black music, ao ponto de flertar também com o samba-rock, ora convidando à vagarosidade regueira ("Aracati", esta com um pé no soul), ora estimulando a dança. Faixas como "Canoeiro" vêm com o acréscimo da influência do xote. O caldo do compositor soa, assim, repleto de várias referências da música negra, com uma pitada de ritmos nordestinos.

David conta que este trabalho traz alguns reflexos de seu primeiro DVD, "Varanda Mundo". Gravado em Pacoti, na serra de Baturité (CE), o vídeo é uma parceria entre o compositor e o trio Chacomdega, formado por Milton Ferreira (baixo), Bruno Rafael (guitarra) e Pepeu (bateria). Ao lado deles, ele mantém, também, o projeto Teletransporte, dedicado a versões improvisadas da música jamaicana.

Segundo David, o Teletransporte foi outro reflexo do primeiro DVD (que inclui "Águas de mãe Oxum", canção regravada pela cantora cearense Lorena Nunes, para a última faixa do álbum "Ouvi dizer que lá faz sol", de 2014).

"O Teletransporte também é um laboratório com o Chacomdega. Revisita muita coisa que a gente curte ouvir, nunca tem nada ensaiado, é no improviso. É como um desabafo, o 'racha' da semana (risos)", compara.

Para 2017, David promete se centrar mais no trabalho solo. "E vou dar uma enxugada em relação a todos os projetos, de música cover, de versões. Dar uma respirada disso", projeta.

Praiano

Ainda quando era criança, David Ávila procurou aprender a tocar por conta do violão de um vizinho. Com "10, 11 anos", conforme ele recorda, resolveu se envolver com música e, mais tarde, formou a banda de reggae Kayangaço. "Que começou em 2002, pra 2003. Depois a banda se desfez, mas eu continuei tocando, estudando", pontua o músico.

Toda a filosofia que envolve sua veia artística passa, de algum modo, pela praia. Na infância, David cresceu brincando na beira do mar do Iguape e, desde então, carrega essa base consigo.

"As pessoas da minha idade, e que ainda moram lá, eu conheço quase todas. Nossa brincadeira era subir em duna, soltar pipa, e isso foi fundamental pra mim pelo resto da vida, para minhas próprias relações humanas", atesta.

Ele reflete que "não é só uma coisa do Iguape: a cultura de beira de praia é muito baseada na ideia de simplicidade, de que se você não é feliz com pouco, não é feliz com nada. E eu tento trazer isso pra minha música".

Disco

Guerreiros e Poetas

David Ávila

Independente

2016, 7 faixas

R$ 10