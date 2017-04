O Ataque do Cinema Brucutu

00:00 · 08.04.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

Corre à boca miúda no undreground cearense que em determinado momento entre os anos 1980 e 1990, um grupo de fiscais da Prefeitura de Fortaleza deu uma batida em uma academia de musculação, localizada ali, para os lados do bairro Maraponga.

Leia mais

.As aventuras de Golan & Globus

.Tiro, porrada e bomba

.Máquinas de matar

Diferente dos impérios fitness da atualidade, regados a potes de whey, instagram e sertanojo nos fones de ouvido, estas academias de fundo de quintal eram território exclusivo para marombeiros profissionais. Nenéns que puxavam ferro (os pesos, em sua maioria, eram feitos com latas de leite recheadas de cimento) sem parar e dividiam uma rotina braba como seguranças em casas de shows, carros fortes e onde mais pudessem tirar um troco razoável.

Pois bem, um dos tais fiscais mandou a turma dar um tempo nos exercícios e perguntou incisivamente sobre quem seria o responsável pelo estabelecimento. "Quem é o chefe?", brandou o agente público. Após alguns segundos de silêncio e uma diminuída no vapor de suor do lugar, uma figura magra, escondida nos fundos da casa, apontou para a parede onde estava fincado um pôster do filme "O Predador" (1987). "Tá ali, aquele é o chefe", respondeu .

A casa veio abaixo com a piada e todos riram da reação de estranheza do fiscal ao se deparar com a montanha Arnold Schwarzenegger segurando um trabuco nos braços. Este episódio, semelhante aos causos contados pelo mestre Sérgio Porto (1923-1968) nos anos 1960, através dos clássicos livros "Febeapá - O Festival de Besteira que Assola o País", serve para ilustrar como a febre em torno do cinema de ação dos anos 80 foi capaz de influenciar os passos de toda uma geração.

Falar sobre ou deparar-se com pôsteres de elementos (só para citar alguns) como John Rambo (Sylvester Stallone, em "Rambo - Programado Para Matar"), James Braddock (Chuck Norris, em "Braddock - O Super Comando"), Jack Burton (Kurt Russell, em "Os Aventureiros do Bairro Proibido") e Paul Kersey (Charles Bronson, em "Desejo de Matar") era algo comum entre a molecada daquele tempo.

Naquele intervalo, estas produções dominaram o gosto popular e trouxeram um espectro da cultura norte-americana em estado bruto. Anos antes, no quesito Hollywood, "filmes de ação" eram relegados principalmente aos westerns que gradualmente evoluíram para histórias sobre a propensão do homem para a violência e isolamento.

No fim dos anos 1960 e no início dos anos 1970, esses enredos começaram a ser dotadas de sombrias meditações sobre o crime e a presença constante da figura do anti-herói solitário. Este personagem, muitas vezes dotado de motivações pouco definidas, era implacável com os inimigos e resolvia na bala as querelas. Se existe uma espécie de arqueologia desta fauna de marmanjos no cinema, ela emergiu com os "Spaghetti Western" de Sergio Leone (1929-1989) e amadurece posteriormente em contextos urbanos.

Dentro desse grupo se situam obras do calibre de "Os implacáveis" (1972), "Perseguidor Implacável" (1971), "Billy Jack" (1971) e o famoso "Desejo de Matar" (1974). Até John Wayne (1907-1979), imortalizado como o "cowboy", deixou a sela de lado e entrou no carro de polícia para alguns de seus últimos filmes, caso de "McQ - Um Detetive Acima da Lei" (1974). Politicamente, o sempre contestável conflito do Vietnã e o mal-estar econômico geral em meados dos anos 70 na Terra do Tio Sam haviam cobrado pedágio.

É válido dizer que esse clima de pessimismo até chegou a ser amenizado com a chegada nas telonas de fantasias como "Guerra nas Estrelas" e "Superman: O Filme". De repente, foi bom novamente para o ramo da "ação e aventura" ser divertida novamente. Claro, ainda havia alguns solitários obscuros como é caso de Max Rockatansky, o policial do clássico "Mad Max" (1979).

Definições

Híbrido capaz de fundir a paisagem moral dos ambientes ocidentais e urbanos ao filme noir e policial, o "filme de ação", como conhecemos hoje, se sobressai como um gênero relativamente novo e tornou-se reconhecido e imensamente popular justamente na década de 1980. Estes longas foram ancorados em um conjunto de características bem específicas: ação física espetacular; ênfase narrativa em lutas; perseguições e explosões; combinação entre efeitos especiais e predominância da atuação dos dublês.

Outros elementos necessários são as frases de efeito ("Você é a doença e eu sou a cura!", do policial Stallone Cobra), as mais variadas formas de eliminar o oponente e um desfile generoso pelas mais inimagináveis armas criadas pelo homem. Caso chegue a curiosidade, o site "Internet Movie Firearms Database" detalha cada arma utilizada em uma produção. Por exemplo, quer saber o modelo e origem do revólver usado por Martin Riggs (Mel Gibson em Máquina Mortífera)? É só conferir lá.

Um passeio por esta cinematografia aponta uma série de produções que atravessaram diferentes polos cinematográficos pelo mundo (caso exemplar da Ásia) e exploraram sub-gêneros como filmes de guerra, ficção científica, policial e artes marciais. O poder de fogo saiu das mãos de batalhões armados para cair no colo de um homem indestrutível, o chamado "exército de um homem só".