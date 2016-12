O 2016 da Secult

00:00 · 24.12.2016 por Iracema Sales - Repórter

A sede da Secult, na Praça do Ferreira, Centro: pasta encerra ano entre acertos e projetos incompletos

A inserção da cultura no contexto da economia criativa constitui a espinha dorsal do Plano Estadual de Cultura do Ceará (Lei 16.026), composto por 32 metas. Sancionado em junho deste ano, o documento traça um panorama da política cultural do Estado para a próxima década, com a promessa do governo investir 1,5% do orçamento no setor, até 2018, atingindo o valor de R$ 186 milhões.

A expectativa tem como base a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual (PPA), com previsão de repasse da ordem de cerca de R$ 142 milhões, para 2017, o que significa o percentual de 1,25% do orçamento.

Mesmo diante de crise político-econômica que atinge o Estado brasileiro, o titular da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), Fabiano dos Santos Piúba - que em fevereiro completará um ano à frente da pasta - garante que a meta está sendo cumprida pelo governo.

"Apesar desse cenário extremamente desfavorável, o governo Camilo vem mantendo e fortalecendo o compromisso para a construção de um apolítica pública de cultura para o Estado do Ceará", argumenta.

Dessa maneira, pasta da cultura cearense fecha o ano com o sentimento de parte do dever cumprido, a despeito de obras ainda em andamento, como a interminável reforma da Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel e o Arquivo Público do Estado do Ceará.

No campo do fomento, todos os editais previstos pelo Sistema Estadual da Cultura (Siec) foram cumpridos, totalizando R$ 38 milhões. Paúba afirma que 95% dos trabalhos da Biblioteca Pública, fechada desde 2014, estão concluídos, mas frisa que o equipamento só será reaberto no fim do próximo ano, garantindo a ligação com Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

Em meio ao cenário desfavorável, "a cultura cearense está fortalecida e tem orçamento ampliado", festeja o secretário, que vai começar 2017 inaugurando dois equipamentos culturais. O primeiro, o Memorial Cego Aderaldo, localizado em Quixadá, Sertão Central, está previsto para abrir as portas em fevereiro.

A segunda inauguração será a Vila da Música, no Crato, região do Cariri - que, segundo Fabiano Piúba, "dialoga com o projeto de extensão de formação musical da Sociedade Lírica do Belmonte (Solibel)". Na ocasião, serão celebrados os 90 anos do idealizador da escola de música, padre Ágio Augusto de Deus, que nas décadas de 1960 e 70, ensinava música aos trabalhadores rurais da região do Crato.

As obras fazem parte do programa de interiorização da cultura, defendida pelo governo, incluindo a construção de quatro centros culturais, em diferentes regiões do Estado. Um deles está previsto para o Crato.

Economia criativa

Documentos como o Plano Estadual de Cultura do Ceará nascem no contexto de uma nova visão que encarada a cultura como elemento indutor de desenvolvimento, iniciada mundo afora, a partir da década de 1980. No Brasil, essa nova proposta de política cultural começa a ser delineada nos anos 1990, após o setor passar por um desmonte no então governo Fernando Collor.

A cultura passa a ser inserida no contexto da economia de mercado, coincidindo com a criação da Lei Rouanet e a reestruturação do setor audiovisual - que, independente da crise, continua produzindo e dando resultados.

Aliás, o setor serve de modelo para o desenvolvimento da economia criativa no País, replicando nos estados, a exemplo do Programa Estadual de Desenvolvimento do Audiovisual e Arte Digital, estimado em R$ 50 milhões.

Porém, na avaliação de artistas e pesquisadores, em especial das linguagens de literatura e artes visuais, o ano de 2016 não trouxe grandes novidades para a cultura cearense, acostumada a sobreviver, historicamente, com recursos abaixo de 1% do orçamento do Estado.

Isso faz com que os artistas fiquem à mercê de editais, captação através das leis de incentivo (Rouanet ou Mecenato Estadual), recursos próprios ou financiamento coletivo.

Dentre as linguagens artísticas trabalhadas, a literatura e as artes visuais constituem as mais sensíveis aos mecanismos de fomento, fazendo com que a crise não tenha influenciado no desempenho.

"De forma geral, a crise não alterou em nada a produção literária cearense no ano de 2016", afirma o escritor Raymundo Netto, justificando que a maior parte dos escritores produz de forma independente.

No que diz respeito à cadeia produtiva do livro, ressalva, os escritores estão sentindo na pele os efeitos da recessão, repercutindo em queda nas vendas das publicações, com diferença de um título ou outro. Apesar das adversidades, os autores continuam produzindo, realizando saraus literários em diferentes bairros da Cidade, como relata Silas Falcão, presidente da Associação Cearense de Escritores (ACE).

Entusiasmado com o lançamento da primeira edição da Festa Literária da ACE (Fliace) em 2016, ele promete realizar a segunda edição no próximo ano.

Aliás, 2017 será de grande expectativa para as letras cearenses, com a realização da 12 ª Bienal Internacional do Livro Ceará, de 14 a 23 de abril.

"Nossa expectativa é boa", afirma Silas Falcão, apostando na nova proposta para o evento, que será mais voltado à promoção da literatura, desvinculando o caráter de feira de livro, conforme promessa do curador, o escritor Lira Neto.

Para driblar os efeitos do encolhimento do mercado, a Câmara Cearense do Livro, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) lançou o "Book Truck" - um micro-ônibus equipado com biblioteca ambulante que promove a circulação da produção das editoras cearenses. Outro feito do setor foi a criação de uma livraria especializada em autores cearenses, no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Raymundo Netto destaca, ainda, a participação do Ceará na Bienal do Livro de São Paulo. "Os autores locais ganharam espaço com ênfase na literatura de cordel". Também em 2016, pela primeira vez, uma obra de autor cearense, editada no Ceará, recebeu indicação ao Prêmio Jabuti, fazendo referência ao seu livro "Crônicas absurdas de segunda".

Fragilidade

O fechamento da Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, desde 2014, denuncia a fragilidade da cultura cearense. Desde a década de 1970, o equipamento ocupa o prédio na Avenida Presidente Castelo Branco, constituindo um dos principais espaços de pesquisa de Fortaleza. Mesmo assim, Raymundo Netto reconhece o esforço das autoridades culturais para manter o Espaço Estação funcionando e vivo. "A Biblioteca Pública será aberta no ano que vem", afirma.

Para Silas Falcão, sempre houve dificuldade para se editar livro. Muitos autores não têm condição financeira para publicar. Os editais das secretarias da Cultura do Estado e do Município suprem um pouco essa necessidade.

Alguns editam de maneira coletiva, enquanto a maior parte, de forma independente, mas terminam esbarrando no problema da distribuição.

Raymundo Netto relembra que o edital de literatura lançado neste ano pela Secult causou muita insatisfação. Os participantes reclamaram da desorganização e alguns chegaram a contestar o resultado. "O edital ainda não foi pago até hoje".

O novo modelo de fomentar cultura no País, que começou com a promulgação da Lei Rouanet, em 1991, não foi ainda absorvido pelos empresários cearenses. "Não existe estrutura de sensibilização da classe empresarial. O maior órgão de cultura é a Coelce, hoje, Enel, empresa que define o mecenato", desabafa o escritor.

A Secult analisa o projeto e, caso não tenha estrutura para captar, o artista não ganha. A maioria não consegue captar nada, porque é necessário a atuação do produtor cultural, que cuida dessa parte burocrática. Na realidade, quando o projeto é escolhido, a captação de recursos fica aberta, o que não significa que será realizado.

"Muitos artistas ganham, mas não levam", brinca o escritor, considerando os empresários insensíveis.

O mecanismo que ainda vigora é a indicação de amigos. O mesmo acontece com a Lei Rouanet. Para Raymundo Netto, é preciso sensibilizar os empresários ou mudar as regras.