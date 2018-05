Novos passos para Kátia Freitas

00:00 · 04.05.2018 por Felipe Gurgel - Repórter

O retorno da cantora Kátia Freitas a Fortaleza marca o fim de um "falso hiato" da sua carreira artística. Após 14 anos vivendo em São Paulo (SP), ela volta a morar na capital cearense.

Kátia se apresenta neste domingo (6), às 18h, no Cineteatro São Luiz (Centro), com um repertório de canções ainda inéditas e hits como "Coca colas e iguarias" (parceria com Valdo Aderaldo), "Próximo" e "Antes". "Cantar Sozinho" é o nome do espetáculo.

Na verdade, a dedicação à carreira solo é que passou por um hiato: em São Paulo, Kátia Freitas se dedicou à produção da Orquestra Jazz Sinfônica, dentre outros projetos musicais. Sua discografia reúne dois álbuns. O de estreia saiu em 1995. E "Próximo" (2002) já tem 16 anos desde o lançamento.

Em entrevista por telefone, Kátia conta que voltou para a terra natal por motivos pessoais. No entanto, ela frisa que deixa "um lugar onde eu possa sempre morar por lá", em São Paulo. A cantora já tinha vivido em Berlim, na Alemanha, durante cinco meses, em 1990. E se mudou de Fortaleza para a capital paulista em 2004, após lançar "Próximo".

Desde o lançamento deste disco, Kátia Freitas passou por um longo período de composição, sem registrar a obra em álbum.

"Uma parte dessa produção vou apresentar no São Luiz. Não sei precisar datas, mas acho que esse repertório nasceu de 2009 pra cá. Algumas delas já apresentei em show, como 'Fogo Alto', que levei para várias cidades no Brasil pelo projeto Pixinguinha (em 2005)", observa a artista.

Kátia ainda cita, desse novo repertório, a canção "Mil Dias" (escrita por ela e pelo parceiro Cristiano Pinho). "Só cantei essa uma vez no palco, no lançamento do 'Próximo'", recapitula.

Além dos hits de sua carreira, a cantora leva ao São Luiz novas canções como "Cinzas", "Eu e tu", "Gavetas", e ainda releituras - a exemplo de "Una Palavra" (Carlos Varela) e "Mãe" (Caetano Veloso).

Indagada sobre como encara se apresentar no palco histórico do Cineteatro São Luiz, Kátia recorda que esteve duas vezes no espaço após a última reforma. "Antes da reforma, só me apresentei no evento de 60 anos do Sesc. (E depois) já participei de dois shows de música instrumental (um do Cristiano Pinho e outro do Manassés). É um lugar lindo. Tive um aperitivo, mas era um show fechado, e é diferente de encontrar seu (próprio) público", percebe ela.

Resistência

A cantora reflete que cantar, para ela, hoje, é uma atitude de resistência (política, também) e de regeneração (pessoal). A partir do título, "Cantar Sozinho", ela observa como o canto "é uma das expressões artísticas mais livres, porque você só depende do próprio corpo e da própria vontade. É uma grande liberdade, um ato de vitalidade, e pra mim é regenerativo".

Sobre resistir, Kátia Freitas associa que o São Luiz traz esse sentido, já que o espaço "resiste no coração de Fortaleza, um patrimônio histórico, e que se reinventa. Não poderia ter um lugar melhor (para apresentar o show) nesse momento", coloca.

Bagaceira

A direção artística de "Cantar Sozinho" traz a assinatura do Grupo Bagaceira (CE) de teatro. Referência do cenário das artes cênicas no Ceará, a companhia formada por Yuri Yamamoto, Rogério Mesquita, Rafael Martins, Tatiana Amorim e Ricardo Tabosa já era fã da trajetória de Kátia Freitas antes de realizar esse trabalho, e vice-versa.

"A gente tem uma relação, antes, de afeto e admiração mútua. Eles acompanham meu trabalho desde cedo. O (cineasta) Joe Pimentel também está participando desse processo (na criação de imagens). Acho que tenho uma parceria muito afetuosa na construção desse show", elogia a cantora.

Kátia começou a trocar ideia com o Bagaceira depois de apresentar o repertório, ao lado dos músicos Cristiano Pinho e Eduardo Lopes, na sede do grupo de teatro. Ela pensa em ampliar a parceria, embora admita que o foco, agora, é calibrar o novo espetáculo.

"Queremos continuar juntos fazendo outra coisa. Acho que é muito importante a gente ter essa mistura de linguagens (artísticas)", destaca a cantora.

Músicos

Encabeçada por Cristiano Pinho (guitarra, violão e direção musical), a banda de apoio de Kátia Freitas mantém uma base longeva. Além de Cristiano e Marcus Vinnie (teclados), o baterista Denilson Lopes (bateria) também já acompanha a cantora desde a divulgação do primeiro álbum, em meados da década de 1990. Miqueias dos Santos (baixo) e Eduardo Lopes (guitarra e violão), veteranos da cena musical local, são novos na formação.

"A banda é incrível. Na verdade, a direção (musical) tem justamente o foco na essência musical e cênica do que significa esse encontro. A música que importa, não sou eu. É um show totalmente elaborado pensando na essência das canções", reflete Kátia.

Questionada sobre quem é Kátia Freitas antes e depois do longo período de moradia em São Paulo, a cantora responde que a pergunta não é difícil pra ela. "Aprendi muito nesse período. Trabalhei com uma das melhores orquestras do Brasil (a Jazz Sinfônica), e tive a honra de coordenar a produção (da formação). São 82 músicos. Viajamos todo o Estado de São Paulo, e o Rio de Janeiro", conta.

Ela reforça que houve um hiato da carreira solo, mas trabalhar nos bastidores da orquestra foi muito "prazeroso, a música é que me importa", frisa.

"Imagina o que isso me deu de aprendizado, de experiência, alegria. Volto uma Kátia mais rica musicalmente, que aprendeu e ainda quer aprender muito", vislumbra.

Show da cantora Kátia Freitas (CE), "Cantar Sozinho". Neste domingo (6), às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Contato: (85) 3252.4138