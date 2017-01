Novos ares entre a canção e o silêncio

00:00 · 21.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

No final de 2016, o lançamento de um álbum de canção, do material de divulgação à repercussão da imprensa (sobretudo dos veículos especializados em cultura), provocou a pergunta sobre como anda a renovação do cenário da canção brasileira.

"Delírio de um romance a céu aberto", lançado pela gravadora Joia Moderna, reúne uma série de intérpretes, da voz celebrada pela crítica de Juçara Marçal (RJ) ao apelo popular de Fafá de Belém e Ana Carolina, cantando a obra recente do pernambucano Zé Manoel (35).

A canção - aquela que no Brasil tornou-se conhecida por combinar discurso poético e belos arranjos; e chancelada por nomes como Tom Jobim, Caetano Veloso e Chico Buarque - foi comentada, através do foco na obra do pernambucano, em termos como "o Brasil distancia-se a passos largos do lirismo e das harmonias mais sofisticadas".

Esta frase foi elaborada pelo DJ Zé Pedro, idealizador da coletânea "Delírio de um romance a céu aberto", para apresentar o álbum. No entanto, segundo o próprio Zé Manoel, em entrevista por telefone, o cenário atual está se reaproximando desta linha de criação. Ele conta que, em diálogo com o parceiro Juliano Holanda (PE), percebe um momento significativo da canção na cena musical.

"No Recife, especificamente, a gente tem observado um movimento muito forte da canção. E como a gente está envolvido, fazendo música, às vezes não percebe como essas coisas acontecem rápido", observa Zé, citando, nesse contexto, nomes de contemporâneos como o conterrâneo Thiago Martins e o carioca Pedro Carneiro.

Para Zé Manoel, que atualmente viaja o País divulgando o novo álbum, a harmonia mais elaborada, o cuidado com a letra, o jogo de palavras, o falar de forma contemplativa (ou seja, os elementos da canção), estão presentes no trabalho de muita gente que faz música no País. No entanto, esta geração não produz em um cenário com a mesma engrenagem que fez o nome dos medalhões da história da música brasileira.

Indagado se seria inevitável que os compositores da canção busquem referências da música brasileira concentrada nas décadas de 1960 e 70, Zé afirma que a escolha é muito pessoal. Ele acredita que é uma característica deste tempo não haver unanimidades entre os criadores.

"Ainda existe uma influência muito forte dessas décadas, do tropicalismo à música nordestina que despontou. Mas percebo, por exemplo, em Juliano Holanda, a influência de música latina. Teve um período em que as canções soavam parecidas: tudo tinha que soar muito fofo. Mas se você pega hoje um cara como o Pedro Carneiro, do Rio, as referências são diferentes", situa Zé Manoel.

Receio

Para o produtor gaúcho Carlos Eduardo Miranda, nome conhecido da linhagem mais "moderna" da música brasileira, "às vezes dá um desespero", observando o comportamento do público no Brasil. Ele percebe que a canção, delicada e profunda, às vezes é negligenciada pelo hábito de consumir a música que seja cada vez mais "rasa, óbvia, daí mais pessoas reconhecem, se interessam, e a gente joga pra longe todo um potencial que um artista poderia ter. Por isso, torço muito para o artista que chuta o balde, mas que ele não seja ignorado", enfatiza Miranda.

O gaúcho assinou a produção do segundo álbum de Zé Manoel, "Canção e Silêncio" (2014), ao lado do carioca Kassin, outro nome celebrado nos bastidores da música brasileira. Miranda conta que ele e Kassin sugeriam caminhos para que o pernambucano não soasse conforme a MPB mais óbvia. "Ele era um cara preso demais ao conceito de MPB chique, amistosa, e eu falei que ele poderia não soar tão amistoso, e sim mexer mais nas emoções. O que aconteceu é que esse disco foi super mal divulgado", observa o produtor, revelando que o reconhecimento de Zé Manoel é, até certo ponto, "tardio".

O produtor ainda detalha: "a gente montou um trio, com o Tutty Moreno, o cara responsável pela maior parte das baterias da Tropicália, e o disco é em cima dele e do piano. Ajudamos ele a contar aquelas histórias, sem que ele tivesse medo de gravar coisas muito profundas", complementa.

Simples

Comentando o processo de "Canção e Silêncio", Zé Manoel reflete sobre o embate entre a simplicidade e a sofisticação das canções, esta um traço muito presente na "MPB chique" observada por Miranda. Zé admite que, no início da carreira, tentou elaborar mais seu cancioneiro, mas que a busca por uma linguagem própria, no segundo disco, ampliou seu olhar.

"Quando convidei Kassin e Miranda pra produzir, eu queria trabalhar com pessoas que não chegassem respeitando demais a minha forma de fazer música", enfatiza Zé. Ele reflete que sua criação não se encaixa no movimento da bossa nova e que, para seu último álbum de canções inéditas, se envolveu na perspectiva de não soar "sofisticado".

"Hoje acho isso uma chatice. A música brasileira, em geral, popular, as manifestações culturais brasileiras são incríveis. Elas estão ali prontas (em sua essência). No meu primeiro disco tem um pouco (de sofisticação) ainda. Mas o que aprendi, com o 'Canção e Silêncio', é que eu posso compor da minha forma, mas sem ficar preso a um só modo de apresentar as canções. E tenho pensado, nessa linha, para o meu próximo disco", adianta o compositor pernambucano.