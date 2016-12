Novo secretário fala em diálogo com categorias

00:00 · 24.12.2016

O nome do vereador Evaldo Lima (PCdoB) começou a circular entre artistas e produtores no fim da tarde desta quinta-feira (22). Seria ele o novo gestor da Secretaria da Cultura do Município de Fortaleza (Secultfor), assumindo o cargo ocupado atualmente pelo jornalista Magela Lima. Líder da situação na Câmara Municipal, Evaldo foi oficialmente anunciado no comando da Secultfor, na manhã de ontem (23), em coletiva do prefeito reeleito Roberto Cláudio.

Na "Carta de agradecimento" divulgada pelo vereador, ele definiu a nomeação como "um novo desafio que tenho o prazer de estar à frente". "De antemão, me coloco a disposição para o diálogo com a cidade, com os artistas e todos os fortalezenses, para juntos desenharmos uma Fortaleza mais acolhedora, justa e generosa, com mais incentivo às manifestações culturais", prossegue, no documento.

"Há um certo simbolismo no gesto. Colocar o líder do governo - quem pautou e discutiu Fortaleza, nos diferentes desafios da cidade nos últimos anos - pra Secretaria da Cultura é um gesto para a cidade. É colocar a dimensão de centralidade (na cultura)", avaliou, em entrevista por telefone, o futuro gestor da Secultfor.

Tensões

O novo secretário assume a pasta num momento de tensão entre parte das categorias artísticas e culturais em relação à gestão Roberto Cláudio. Críticas ao atual secretário levaram, no ano passado, à ocupação da sede da Secultfor por artistas, produtores culturais, intelectuais e outros profissionais ligados à área. O funcionamento da Secretaria só foi regularizado após uma audiência com o prefeito e sinalização de acordos, que incluiam uma maior atenção à política de editais. Nas redes sociais, diversas postagens trazem a hashtag #ForaMagela, em referência ao atual gestor.

No atual cenário, Evaldo Lima não aparece como um nome óbvio, por não ter uma ligação evidente com a área em que passará a gerir. Graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), com carreira estabelecida como professor de cursinhos na Capital.

"Não sou artista, sou da cultura. Sou professor de história por formação e por paixão. Acredito que posso contribuir com muito diálogo com todas as linguagens, com respeito a todas, e enfrentar o desafio de levar a cultura ao papel que lhe é devido: estratégico para o desenvolvimento da cidade", explica. Sua principal experiência como gestor foi à frente da Secretaria de Esporte e Lazer, na gestão Luizianne Lins, à época da reforma do Estádio Presidente Vargas. Na Câmara Municipal, preside a Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Evaldo diz estar ciente da situação de desgaste entre as categorias culturais e a Secultfor. Afirmou ter acompanhado os problemas no ano passado. "Conversei com os artistas no gabinete no Prefeito. Depois, na câmara, tive participação direta no Edital das Artes. Fui o relator do projeto, para tornar o edital uma política permanente, de estado. É uma conquista permanente, resultado dessas mobilizações", argumenta o vereador.

"O que a gente pode assegurar é muito diálogo e portas permanentemente abertas. Além das portas abertas, pretendo procurar cada um desses coletivos e militantes valorosos da cidade. Não estamos em trincheiras diversas", promete Evaldo Lima. A equipe que o acompanhará na pasta ainda não foi definida.