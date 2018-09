Novo olhar para quem está começando no teatro

00:00 · 22.09.2018 por Roberta Souza - Repórter

Itaú Cultural financiará grupos de teatro vinculados a instituições de ensino para participar de mostra em São Paulo. Serão dez dias de janeiro dedicados a um intercâmbio nacional das produções mais recentes

Muito do que se produz do ponto de vista teatral entre as quatro paredes de uma sala de aula pode se perder ali, entre outros motivos, por falta de incentivo financeiro para circulação. Atenta a essa produção das universidades, escolas técnicas de nível médio ou escolas independentes de teatro, a equipe do Núcleo de Cênicas do Itaú Cultural lançou na última quarta (19) uma convocatória nacional. Grupos de teatro de todo Brasil vinculados a instituições de ensino poderão se inscrever até 22 de outubro, a fim de serem selecionados para uma mostra de trabalhos em São Paulo, de 24 de janeiro a 3 de fevereiro de 2019.

Leia mais:

"Essa é uma tentativa de reacender, inovar e, principalmente, de aproximar, provocar encontros, fazer pontes desse Brasil continental, dessa produção que tá aí pulsando País adentro e afora", anunciou a gerente do Núcleo de Cênicas do Itaú Cultural, Galiana Brasil, durante lançamento da convocatória "a_ponte", em São Paulo.

Segundo ela, "toda convocatória propõe uma escuta", e por isso estiveram presentes na ocasião, além de jornalistas, críticos teatrais e professores de universidades de Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Cada qual deu sua contribuição, inclusive no sentido de aperfeiçoamento.

O professor Narcísio Teles, da Universidade Federal de Uberlândia, por exemplo, levantou a questão da diversidade de cursos universitários espalhados pelo Brasil, muitos deles apenas de Licenciatura, e com pouca produção frente a outros mais antigos e consolidados. "Essa convocatória pode convocar mais a tradição do que uma série de outras produções artísticas, de diferentes perfis. É preciso estar atento a isso", disse.

Nesse sentido, Galiana Brasil apontou que "é uma prerrogativa que a mostra de janeiro conte com representantes de todas as regiões", valorizando ainda o caráter pedagógico desse encontro. "Nosso ponto de partida é esse mosaico, esse disparate que o Brasil é, que a formação do Brasil é. Queremos ser fieis a isso na escolha dos grupos que virão", adiantou a gerente.

Inscrições

Podem se inscrever na convocatória apenas estudantes matriculados em instituições de ensino superior, escolas técnicas de nível médio ou escolas independentes de teatro no Brasil. Apenas um dos participantes, que esteja na ficha técnica do grupo, precisa realizar a inscrição.

"São aceitos espetáculos teatrais de final de disciplina ou de final de curso, assim como produções de grupos independentes de universitários que realizem pesquisas cênicas, mesmo não vinculados a cursos de artes cênicas ou de teatro", explicou Galiana Brasil.

Seleção

A comissão avaliadora nomeada pelo Itaú Cultural escolherá no máximo 10 espetáculos. O resultado estará disponível no site da instituição no dia 30 de novembro.

As despesas com passagens terrestres ou aéreas, hospedagem e alimentação dos artistas de fora de São Paulo serão custeadas pelo Itaú. Ao final da mostra, um júri popular votará o retorno de um dos trabalhos para temporada no mesmo local.

Cada proposta será avaliada pela singularidade de sua poética, apuro técnico e viabilidade para se adaptar aos espaços físicos disponíveis para as apresentações no prédio do instituto.

Ainda durante a mostra, os críticos teatrais Kil Abreu e Beth Néspoli ministrarão a oficina "Apontamentos da Cena" para estudantes interessados em crítica teatral. Cada grupo poderá indicar a participação de um integrante.

Mais informações:

Convocatória a_ponte. Inscrições: itaucultural.formstack.com/forms/a_ponte.

Dúvidas:artescenicas@apps.itaucultural.org.br.