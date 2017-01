Nove décadas de imortalidade

00:00 · 25.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

Há 90 anos, nascia no Rio de Janeiro (RJ) aquele que, para muita gente, é o maior nome da história da música popular brasileira (MPB). Tom Jobim, falecido em 8 de dezembro de 1994, foi compositor, pianista, violonista, maestro, cantor e detentor de uma musicalidade que inspirou obras como "Chega de Saudade", "Wave", "Águas de Março" e "Garota de Ipanema", dentre outras canções que tornaram a bossa nova um dos sustentáculos da identidade cultural brasileira.

No RG, Tom era Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Em "Paratodos" (álbum de 1993, quando ainda compunha clássicos de seu repertório, como "Futuros Amantes"), Chico Buarque faz uma menção em homenagem à identidade do parceiro e mestre, nos versos da faixa-título: "meu maestro soberano/ foi Antônio Brasileiro".

Tom era filho de Jorge de Oliveira Jobim e Nilza Brasileiro de Almeida. Teve uma única irmã, Helena. O pai morreu cedo, e a mãe casou com Celso Frota Pessoa. O padrasto incentivou Tom Jobim para a carreira musical, inclusive presenteando-lhe com um piano.

Como pianista, inseriu-se na noite carioca, apresentando-se em bares e casas noturnas. Arrumou um emprego, longe da boemia, na gravadora Continental Discos e começou a ter composições gravadas a partir da década de 1950, antes de lançar seu primeiro álbum solo nos anos de 1960 ("The Composer of Desafinado, Plays", pela gravadora norte-americana Verve).

Impulso

O marco de entrada de Tom Jobim na história da música brasileira acontece, precisamente, em 1958. "Chega de Saudade", uma dentre várias parcerias emblemáticas com o poeta Vinicius de Moraes (1913-1980), é lançada na voz de Elizeth Cardoso (1920-1990) e, após ganhar uma versão de João Gilberto, fez a bossa nova conquistar o Brasil e o mundo. "Garota de Ipanema", outro hino brasileiro, foi composta com Vinicius em 1962.

No mesmo ano, Tom Jobim fez, ao lado de outros artistas brasileiros, o show histórico da bossa nova no Carnegie Hall, em Nova York (EUA). Seis anos depois, venceu a terceira edição do Festival Internacional da Canção, no Rio, apresentando "Sabiá", uma parceria com Chico Buarque. O êxito traz uma história em que Tom - diferente do modo como ele normalmente é citado na memória da MPB - não figura como unanimidade: o público vaiou seu primeiro lugar, torcendo por Geraldo Vandré e a sua "Pra não dizer que não falei das flores".

A primeira gravação de "Águas de março" saiu num compacto encartado no jornal semanário O Pasquim, em 1972. Dois anos depois, ganhou uma versão clássica para o disco "Elis & Tom", em dueto com Elis Regina. Tom Jobim não fazia o perfil de um artista-xodó dos círculos midiáticos mais badalados do País (a exemplo do que Roberto Carlos é até hoje); no entanto, sua belíssima canção "Luiza" foi tema de abertura da novela "Brilhante", da TV Globo, em 1981.

Em 1992, dois anos antes de sua morte, outro reconhecimento popular: a escola de samba Estação Primeira de Mangueira homenageou sua obra, com o samba-enredo "Se todos fossem iguais a você".

Seu último álbum lançado em vida, "Antônio Brasileiro" (1994), citava a Mangueira na faixa "Piano na Mangueira", parceria com Chico Buarque.

50 anos de Wave

Em 1967, há 50 anos, Tom lançava o álbum "Wave". O disco começa com a clássica faixa-título, tocada por nove entre 10 formações de bandas instrumentais de música brasileira. Inicialmente composta em versão instrumental, logo no ano seguinte a composição ganhou letra em português, depois em inglês, e se tornou uma das canções que consolidou o nome do maestro pelo mundo, sendo exaustivamente regravada.

Outro clássico do repertório desse disco é a canção "Triste". Segundo o jornalista e escritor Nelson Motta, em trecho de seu livro recém-lançado, "101 canções que tocaram o Brasil" (Selo Estação Brasil, Editora Sextante), o quarto álbum solo de Tom Jobim foi gravado entre maio e junho de 1967, em Nova Jersey (EUA).

Nelson conta que, diferente de seus álbuns gravados até ali, todos feitos por encomendas de gravadoras americanas, o repertório de "Wave" era quase todo inédito.

"Muitas das novas músicas foram escritas durante uma longa temporada em Los Angeles, enquanto aguardava o início das gravações de 'Francis Albert Sinatra & Antônio Carlos Jobim', que foi finalizado em janeiro de 1967", situa Nelson Motta.

Seis obras primas

O jornalista ainda relata que "nesse período, saudoso do Rio e da família, incomodado com o clima árido e seco da região, ele compôs uma safra que incluiu a bela canção 'Triste' (com o célebre verso 'tua beleza é um avião') e os temas instrumentais 'Batidinha', 'The red blouse', 'Antigua', 'Captain Bacardi' e 'Mojave'", escreve o autor.

Nelson Motta ainda cita a obra de Tom, dentre as 101 canções, contando os primeiros passos de "Chega de Saudade" (com Vinicius de Moraes, 1958), "Eu sei que vou te amar" (1958, também com Vinicius), "Desafinado" (com Newton Mendonça, 1959), o super hit "Garota de Ipanema" (Vinicius, 1963), e "Águas de março" (1972).