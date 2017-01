Nova princesa aventureira

00:00 · 14.01.2017

Em "Moana - Um Mar de Aventuras", a Disney se mantém na zona de conforto ao repetir fórmulas que deram certo em animações anteriores para divertir

A trajetória da Disney na história do cinema mundial é respeitável. O estúdio permeou a vida de muitas gerações que até hoje encaram alguns de seus filmes como obras-primas. Também acompanhou o desenvolvimento tecnológico para conseguir texturas e efeitos visuais encantadores em seus filmes.

Com "Moana - Um Mar de Aventura", a Disney mantém seu compromisso em conquistar o público infantil e a intenção velada de precisar vender produtos originados de seus filmes, ainda que isso comprometa um pouco a experiência dos adultos durante a sessão - aspecto que os estúdios estão evitando justamente para integrar a família como um todo, não apenas como uma parte.

Não que o filme não seja bacana, até é. Alguns elementos da história, como a pesquisa histórica que foi feita para ambientar as aventuras da princesa polinésia e o fato de não colocar a protagonista dependente de um príncipe para cumprir seus objetivos funcionam bem. A mistura da tecnologia 2D e 3D também confere à animação um visual impecável, onde é quase possível sentir o clima dos cenários e a água morna do mar.

A grande questão dessa e de outras animações recentes do mega estúdio é a decisão clara de repetir os mesmos mecanismos da contação da história. Os conflitos parecem apenas se adequar ao novo ambiente, para então se repetirem as mesmas previsibilidades vistas em outras produções.

É um exagero pedir ousadia de um estúdio preocupado com a mensagem bonita que tem a passar para as famílias, mas a repetição na forma de narrar já não causa o mesmo impacto.

Os diálogos são pouco inspirados, cabendo aos carismáticos personagens sustentarem o interesse pela trama. Moana é uma das melhores princesas até o momento. Ainda que seja frágil, ela é determinada, amorosa e corajosa, potencializando diversas questões globais em sua aventura. Ao seu lado, o semideus Maui enfrenta o passado e cria relações de amizade com a protagonista. Além deles, cabe a um galo desajeitado servir como alívio cômico em cena, nem sempre funcionando.

As aventuras em alto mar são repletas de perigo e o design de produção não deixa a desejar ao criar as ambientações necessárias. Como era de se esperar, a trilha sonora continua encantando, inclusive as versões em português que são desenvolvidas para substituir as músicas originais.

A direção da dupla John Musker e Ron Clements, ambos responsáveis pelos clássicos "A Pequena Sereia" (1989), "Aladdin" (1992) e o mais recente "A Princesa e o Sapo" (2009), é sutil e criativa, conquistando pelos detalhes.

"Moana - Um Mar de Aventuras" não se esforça para criar novas perspectivas e, dessa forma, garante a atenção da criançada com facilidade. Apesar das limitações, é impossível não sair da sessão cantarolando uma ou outra música. (DB)